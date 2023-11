La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha acusado a José Luis Martínez-Almeida de haberse convertido en «el alcalde de los ultras», para contestar a la presidenta regional y de los 'populares madrileños', Isabel Díaz Ayuso, que «los golpes no caben en democracia».

Maestre ha comparecido en rueda de prensa ante el Pleno extraordinario promovido por el PP este viernes --buscan mostrar «el total apoyo de la ciudad de Madrid a la Constitución y el absoluto rechazo del Ayuntamiento al acuerdo alcanzado por el PSOE con Junts, Bildu y ERC»-- y después de que Más Madrid registrara ayer finalmente su proposición para convocar un Pleno extraordinario «ante los gravísimos hechos» en la ciudad, con las protestas en las calles y alrededor de la sede socialista de Ferraz por la amnistía.

El principal grupo de la oposición aún no ha recibido información de cuándo podría llevarse a cabo este Pleno, que es de obligada celebración al solicitarlo un grupo político. Si no se convocara acudirían a los tribunales. «Son hechos gravísimos que han sucedido no sólo con la complicidad sino con el aliento del principal responsable de esta ciudad, que es el alcalde», ha acusado Maestre a Martínez-Almeida.

«Queremos que Almeida se posicione de forma clara (en el Pleno), que condene esos actos violentos que se siguen produciendo y también que se pronuncie y nos deje claro si respeta o no el resultado de las elecciones generales que se produjeron en nuestro país el 23 de julio y también el resultado que emana del Parlamento español legítimo que ha salido de esas urnas », ha manifestado Maestre.

La jefa de la oposición ha reprochado a Almeida que, en lugar de llamar a la calma, él «ha sido una de las principales personas que lo alentaban» lo que está sucediendo en las calles madrileñas. «El alcalde de la ciudad podía salir hoy, ayer, antes de ayer, a lo largo de los últimos diez días, y decir que le repugnan los cánticos racistas que cada noche se escuchan en las calles de Madrid, que le repugnan los cánticos homófobos, que le repugnan los cánticos contra la Constitución», ha señalado.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL

«Podría condenar esas palabras, podría poner en marcha un dispositivo especial de seguridad por la Policía Municipal, podría llamar a esas personas al orden, podría pedir calma, podría intentar que la situación bajara, que se relajara, que los ánimos dejaran de estar caldeados. ¿Qué ha hecho el PP? ¿Qué ha hecho Almeida? Exactamente todo lo contrario», ha lamentado.

Almeida «se ha dedicado a alentar a esas personas, a las personas que gritan contra la Constitución». «Dijo que entendía perfectamente esas protestas y que eran todas responsabilidad de Pedro Sánchez: no sólo alejó las protestas sino que también suscribió las palabras del presidente de Vox, Santiago Abascal, recordando que los policías y todos los funcionarios públicos tienen que cumplir la ley, dando a entender que las órdenes de la Policía no eran órdenes legales», ha manifestado.

«LAS CALLES DE MADRID ESTÁN LLENAS DE ULTRAS ALENTADOS POR EL PP»

Maestre ha insistido en que Martínez-Almeida ha sido «un activo alentador de las protestas, que no eran protestas pacíficas sino llenas de cánticos racistas, homófobos y de odio. Eran las protestas de los ultras de Madrid. El alcalde de la ciudad se ha comportado como el alcalde de los ultras», ha acusado la líder de la oposición municipal.

Después de recordar los 40 agredidos, 29 de ellos policías, Rita Maestre ha subrayado que no le vale que el regidor «frivolice sobre el hecho de que ha costado 2.000 euros pagar no sé qué contenedor y aquí paz y después gloria. Después no hay paz, aquí no hay paz porque las calles de Madrid están llenas de ultras alentados por el PP».

«Y hay que recordar que (el PP) tuvo que mandar un email a sus simpatizantes para que la concentración de este domingo fuera pacífica, para recordarles, por favor, que fueran pacíficos y que expresaran su descontento de maneras pacíficas», ha continuado Maestre, con lo que se demostraría que el PP «es perfectamente consciente de cómo ha alentado este clima de odio, de enfrentamiento, este clima que quiere acabar con la pluralidad y con las instituciones políticas en la ciudad de Madrid».

Más Madrid dice «'no' a Almeida, Ayuso y a todo el Partido Popular que no se va a hablar de golpes porque »en democracia los golpes no caben«, en una alusión indirecta a las declaraciones de la presidenta madrileña en la manifestación del domingo. »Nosotros nos encargaremos de devolver golpe a golpe", afirmó Ayuso.

«Aquí hablamos con palabras y por eso queremos que el Pleno hable claro, queremos que Almeida hable claro y, si no, que quede retratado como el que ha sido hasta ahora, una persona que no respeta los cauces democráticos, que no respeta la voluntad de los ciudadanos», ha argumentado Rita Maestre.

La líder municipal de Más Madrid ha acusado a Almeida con la convocatoria del Pleno de este viernes de pretender «por tercera vez» que la ley de amnistía se trate en Cibeles. El principal grupo de la oposición no tiene problemas en defender «de forma orgullosa» su postura, que además vendrá aupada para entonces por un gobierno progresista de salir adelante la investidura de Pedro Sánchez.

«EL PP ES UNA FÁBRICA DE INDEPENDENTISTAS»

«Estoy orgullosa de la posición política de Más Madrid y de Sumar sobre un acuerdo en Cataluña que cierre y que dé carpetazo a uno de los peores capítulos de nuestra historia, que cierre ese bucle en el que el PP nos metió hace ya más de diez años», ha trasladado a la prensa, después de definir al Partido Popular como «una fábrica de independentistas».

Maestre ha remarcado la importancia de «la senda del acuerdo y del diálogo», para condenar el «uso partidista» que el PP de Almeida está haciendo de los plenos de Cibeles.

«Constato que el PP está muchísimo más cómodo hablando de lo que sucede en el Parlamento, hablando de España o hablando de la Unión Europea, que desde luego hablando de lo que sucede en la ciudad de Madrid. En la última legislatura han pronunciado muchas más veces la palabra Sánchez o Moncloa que Ensanche de Vallecas o barracones», ha afeado.