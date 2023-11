Una marcha «pacífica», convocada por VOX, ha recorrido las calles de Zaragoza desde la calle Alfonso I hasta la sede del PSOE en Zaragoza, en la calle Conde Aranda, para protestar contra la amnistía ha congregado a más de 20.000 personas, según datos facilitados por la Policía Nacional.

Hasta allí se han desplazado dirigentes de la formación, tras participar en la manifestación convocada por el PP, entre ellos, el vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y presidente de VOX-Teruel, Alejandro Nolasco; el líder de la formación en Zaragoza, Julio Calvo; los diputados autonómicos Santiago Morón, Carmen Rouco y Juan Vidal; así como el nacional, Pedro Fernández.

Las protestas convocadas por VOX frente a la sede de los socialistas en Zaragoza comenzaron el pasado 6 de noviembre, previas a conocer el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts per Catalunya, que se hizo público el jueves, aunque este domingo se ha reunido al mayor número de participantes, una cifra que la formación ha elevado a 25.000, con respecto a los 20.000 comunicados por fuentes policiales.

Los manifestantes, ondeando banderas de España y de VOX, han ocupado buena parte de la calle Conde Aranda, extendiéndose hasta la plaza del Portillo, situada frente a la sede. Desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón han indicado que esta protesta no estaba comunicada y que ha transcurrido sin incidentes.

Entre las consignas que han lanzado los presentes, se ha escuchado, en referencia a la sede del PSOE: «No es una sede, es un puticlub»; «Pedro Sánchez, a prisión»; «No es un presidente, es un delincuente»; «España cristiana, no musulmana»; «Puigdemont, a prisión»; «España una, no 51»; «Cataluña no es España»; Pedro Sánchez dictador«; o »Marlaska dimisión".

Al grito de «socialista el que no bote» se ha animado a los manifestantes, que también han coreado «Yo soy español, español, español» o «España no se vende, se defiende».

Movilizaciones permanentes

Por su parte, Alejandro Nolasco ha expresado, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la manifestación convocada por el PP, a la que ha asistido con el resto de dirigentes de VOX, que su partido apoyará «todas las manifestaciones pacíficas de resistencia contra este verdadero golpe de Estado» del presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez.

Nolasco ha afirmado que el golpe de Estado empezó en el año 2017 «en la Generalidad de Cataluña y ahora se está dando desde La Moncloa». Ha considerado que este hecho es «gravísimo», por lo que ha asegurado la participación de VOX en todas las manifestaciones contra la amnistía y el resto de concesiones a los independentistas.

Ha remarcado que las protestas en las que se incita a la comisión de actos violentos «no son de VOX» y ha pedido que sean «pacíficas»; no obstante, «siempre estaremos contra este golpe de Estado y llamamos a las movilizaciones permanentes».

Por otro lado, Nolasco ha recalcado su intención de llevar a cabo manifestaciones desde el propio Gobierno de Aragón, algo que, según ha declarado, ya ha transmitido al presidente regional, Jorge Azcón. En este sentido, ha argumentado que «no es momento de partido, ni de banderas propias, sino de llevar la única que nos representa a todos, la de España».

Desde el Gobierno de Aragón, las Cortes y el Ayuntamiento de Zaragoza «haremos un dique de contención» y «haremos frente a este golpe de Estado desde la calle», puesto que Sánchez «ha pasado de ser un presidente ilegítimo, porque llegó al poder mintiendo, y un presidente ilegal, a dar un golpe de Estado desde La Moncloa».

Igualmente, el dirigente de VOX se ha referido al traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, en dos años, al Gobierno vasco que contempla el acuerdo de investidura entre PSOE y el PNV, junto al resto de competencias que contempla el Estatuto de Gernika. «Ha pasado desapercibido y es un agravio comparativo con Aragón», ha constatado.