Rovira (ERC) cree que acusar de terrorismo "no sirve de nada" y llama a la madurez política

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha considerado que acusar de terrorismo a los líderes independentistas «no sirve de nada» y ha llamado a la madurez política.

«Todo el mundo debe hacer autocrítica de lo que pasó, las dos partes. Uno de los principales errores es entender que el conflicto se esfumará retorciendo el código Penal», ha afirmado en una entrevista en 'El País' recogida por Europa Press este domingo.

Preguntada por su relación con Tsunami Democràtic, ha respondido que las manifestaciones de la plataforma, sobre las que ha asegurado que «no conocía en profundidad» y vivió desde Ginebra, fueron un ejercicio del derecho fundamental de manifestación pacífica, de libertad de expresión y de derecho de protesta.

«No voy a entrar en el relato que se está construyendo desde determinados ámbitos, esto no ayuda en nada. Vemos con preocupación que existe un patrón sistemático que se repite con acusaciones penales a determinados líderes políticos con cosas que no deberían estar pasando en un Estado democrático», ha añadido.

Ley de amnistía

Preguntada por si la amnistía le permitirá regresar, ha respondido que la ley no busca beneficios personales: «Es muy importante que no sea vista como un instrumento a favor de si yo voy a volver o qué beneficios personales o no voy a tener».

Ha insistido en que «debe ser vista como un instrumento para defender y rehabilitar unos derechos fundamentales que nunca tenían que haber sido criminalizados», como la libertad de expresión, la manifestación pacífica y de representación política, ha dicho.

«Para nosotros la ley de amnistía es un instrumento que debe permitir podernos sentar en una mesa a resolver el conflicto político en igualdad de condiciones. Es un 'reset', un elemento de paz social», ha defendido.