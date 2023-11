Maroto afirma que "Feijóo y Abascal son lo mismo" y ve incitación al odio "cuando se compara investidura con dictadura"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha sostenido que «(el presidente del PP, Alberto Núñez) Feijóo y (el presidente de Vox, Santiago) Abascal son lo mismo» porque tienen «el mismo discurso» y ha advertido a los representantes públicos que están «incitando al odio» cuando se «compara la investidura con la dictadura».

«Quiero decirles a Feijóo y Ayuso que no pueden comparar la investidura con la dictadura y mucho menos con el 23F y con los atentados de ETA. Feijóo y Abascal son lo mismo, no solo gobiernan juntos sino que también ya tienen un mismo discurso y lo peor es que no respetan los resultados electorales y eso significa no respetar la democracia», ha declarado Maroto desde Cibeles, donde ha participado en un minuto de silencio por la mujer asesinada en Getafe la semana pasada en un nuevo caso de violencia de género.

Sobre la amnistía, la socialista ha pedido «calma» y «que vean efectivamente los términos del acuerdo», algo que ha pedido expresamente «a los dirigentes del Partido Popular». «El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ayer hizo declaraciones que están totalmente fuera de contexto porque parece que no se ha leído el acuerdo político», ha reprochado la portavoz del PSOE.

«Los representantes políticos y, sobre todo los que tienen responsabilidades institucionales, en lugar de incitar al odio y a la crispación, lo que tienen que hacer es trabajar por la convivencia. Eso es lo que debería estar haciendo Almeida desde el momento en el que la violencia ha tomado las calles de Madrid», ha demandado.