El PP-A ha apelado este jueves a la «responsabilidad» del PSOE y del resto de formaciones constitucionalistas que sustentan al Gobierno central en funciones para «cumplir la ley y defender la igualdad» entre todos los españoles, en relación con los pactos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo.

En un comunicado, el vicesecretario de Economía, Hacienda y Empleo del PP andaluz, Pablo Venzal, ha manifestado que «la Ley Electoral General, que es muy clara, dice que si fruto de unas elecciones no se puede formar gobierno, hay que dar la palabra a los ciudadanos y luego nos pondremos de acuerdo desde el respeto siempre a la Constitución».

En ese sentido, ha señalado que «lo que no se puede hacer es forzar la ley hasta subvertir la Constitución» y que «lo importante es escuchar a los ciudadanos y los habrá que decidan mantener el voto, otros cambiarlo, otros acudir al voto útil, o cada uno en la opción que quiera». «Lo importante es el respeto al Estado de Derecho y a la igualdad entre los españoles, porque esa herramienta es la que nos ha hecho tener los mejores 40 años de prosperidad en España», ha indicado.

En su opinión, en democracia todo es «plausible y estudiable, pero siempre desde el respeto al Estado de Derecho y al principio de legalidad» y ha advertido de que «no vale cambiar las reglas de juego cuando a mí me interesan».

«Puede que haya gente que esté de acuerdo o en desacuerdo sobre una materia, pero las reglas de juego son el respeto a la ley y a la Constitución, y ahí todo es muy claro y todo lo que dimana de la Ley Orgánica de Régimen Electoral y de todas las leyes de convivencia tiene que respetar la Constitución, donde no caben los acuerdos que se están trasladando a la opinión pública, no cabe excepcionar la ley, y no caben determinados actos ilícitos», ha señalado.

Venzal ha indicado que «por encima de los intereses de un partido o de un sillón, están los intereses de país» y «si entre todos hacemos que este país progrese, al final seguiremos yendo por el cauce correcto, si lo hacemos desde el respeto a la ley».

Por eso, ha indicado que «el PSOE y los partidos constitucionalistas que lo sustentan están a tiempo de volver al Estado de Derecho y a la ley». «Por un sillón no merece la pena quebrantar las reglas de convivencia, no todo vale en política», ha dicho.

Prsupuestos andaluces

De otro lado, Venzal ha defendido el proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta para 2024, de los que ha destacado su diseñado "pensado para mejorar Andalucía desde la estabilidad y atajar problemas que eran estructurales, como la precariedad en el empleo. Ha apuntado el aumento en más de 5.000 funcionarios o la apuesta decidida por la inversión.

Ha valorado además la gestión de la deuda que está haciendo la Junta, ya que «frente a otros sitios donde no se cumple con los acreedores, en este presupuesto se vuelve a bajar el endeudamiento en más de 300 millones de euros con respecto al PIB», lo que hace que esta comunidad «esté mejor preparada ante cualquier contingencia económica».

En relación a la condonación de deuda a Cataluña planteada por los partidos independentistas en sus acuerdos con el PSOE, el vicesecretario de Economía del PP-A ha reiterado la necesidad de respetar el marco constitucional, advirtiendo de que «cuando se perdona dinero a un territorio y todos los españoles estamos obligados al pago de la deuda, se están haciendo asimetrías, y si condonamos dinero a un territorio frente otro donde no se pidió, se vuelven a hacer asimetrías».

«No podemos convertirnos en un país donde los tratos se hagan en corrillos», ha indicado Venzal, para quien «hay un mecanismo de financiación de las comunidades autónomas, hay un fondo de liquidez y hubo un memorándum de entendimiento con Bruselas, y todo eso tiene que verse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera».