La mujer de 47 años a la que su expareja apuñaló en el cuello este pasado martes en su domicilio de Armilla sigue en estado muy grave y ha sido trasladada esta madrugada al Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación de Granada para ser sometida a una nueva intervención, según han detallado a Europa Press fuentes sanitarias.

La mujer sigue muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de este centro sanitario, según agregan las mismas fuentes, que precisan que esta nueva intervención será por neurocirugía.

Su expareja, de 54 años, ha pasado a primera hora de este jueves a disposición judicial, estando previsto que declare en las próximas horas ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, según han detallado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, que lo arrestó la noche del martes como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio.

Los hechos ocurrieron sobre las 21,00 horas del martes en una vivienda de Armilla donde víctima y agresor, separados legalmente desde 2005, estaban conviviendo y donde se encontraban dos de los tres hijos que tiene la víctima. Fue el más pequeño, de 8 años, el que salió a pedir ayuda a los vecinos, según relataba el miércoles la alcaldesa de la localidad, Dolores Cañavate. La otra hija, de unos 14, trató de defender a su madre y recibió un corte en la mano.

La regidora relató a Europa Press que desde el Ayuntamiento de Armilla se ha venido atendiendo a esta mujer por violencia de género por parte de su expareja desde 2004 y hasta 2010, incluso acompañándola a los diferentes juicios que ha tenido por este asunto, que se saldaron con órdenes de alejamiento y una condena a seis meses al agresor. No obstante, desde 2010 no había presentado nuevas denuncias de modo que no tenía en vigor ninguna medida de protección.

Este extremo también lo ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en Granada, precisando que si bien la pareja se encontraba en el Sistema de Seguimiento Integral en casos de Violencia de Género (VioGén), el caso estaba «inactivo» desde 2012 por «riesgo inapreciable» después de la última valoración que se hizo al respecto.

Antes de esto, la víctima, de 47 años, había pasado por una casa de acogida, por un piso tutelado, hubo incluso un cambio de provincia por parte de ella y de sus hijos, y desde 2014 volvió a Armilla. La regidora ha explicado que, pese a estar divorciados, la pareja convivía en el mismo domicilio por temporadas y ha lamentado que ocurran esta clase de situaciones pese a la asistencia prestada estos años. «Una persona que lleva sufriendo este tipo de agresiones desde el inicio de la relación y que al final ves que ha terminado intentando matarla», señaló.