El vicepresidente primero del Gobierno valenciano y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, de Vox, ha animado este miércoles a movilizarse ante lo que ha considerado un «golpe de Estado desde el Palacio de la Moncloa» para que Pedro Sánchez sea de nuevo «presidente al precio que sea» y pueda «perpetuarse en el poder».

No obstante, ha condenado «enérgicamente» todo acto que «no sea pacífico». «Lo que no sea pacífico lo condenamos enérgicamente. Si hay un grupúsculo que no es pacífico lo condenamos y queremos que todo el peso de la ley caiga sobre ellos», ha dicho a los medios preguntados por los disturbios ante la sede del PSOE en Ferraz.

Barrera ha considerado que las concentraciones que se están produciendo en contra de la amnistía «son fruto del hartazgo, del cansancio, de la indignación» y «del malestar de millones de españoles que ven cómo se está dando un golpe de Estado desde el propio Palacio de la Moncloa».

El responsable autonómico ha abogado por «movilizar» a la sociedad civil desde el Consell y «sin ningún ánimo partidista» a participar en actos de este tipo para mostrar su «indignación», al tiempo que ha indicado que esta es una propuesta que trasladará a su socio en el gobierno valenciano, el PP.

Barrera ha insistido en que le parece «normal que la gente esté harta» y «cansada» y que «salga a manifestarse siempre pacíficamente».

«Toda muestra de descontento popular en la calle tiene que ser siempre, insisto, pacíficamente. Y nunca apoyaremos nada que no sea pacífico», ha remarcado Vicente Barrera, que se ha reunido con representantes de la Real Academia de Cultura Valenciana y de Lo Rat Penat.

«Ya sufrimos en 2017 un golpe de Estado que hubo que parar y ahora, increíblemente, el golpe de Estado se da desde el Palacio de la Moncloa, contando con todos aquellos a los que hubo que parar en 2017, los golpistas de Esquerra Republicana, y de Junts per Catalunya junto con todos los demás, con los bilduetarras, con todos los que quieren romper nuestra convivencia, nuestro marco constitucional y acabar con la unidad de España», ha señalado.

El vicepresidenta ha insistido en que es «normal» que los ciudadanos «salgan a mostrar este hartazgo y protesten por el cumplimiento de la ley» y en favor del «marco normativo». «No podemos entender ni vamos a tolerar, sin hacer nada y quedándonos en nuestra casa con los brazos cruzados, que a cambio de unos votos por perpetuarse un señor en el poder pueda romper el consenso constitucional», ha añadido.

Preguntado por la reunión con el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, a la que acudió este martes y por si las acciones que dijo que este partido espera de instituciones en las que está gobernando como la Generalitat valenciana, el conseller ha afirmado que las reacciones ante la amnistía están «por encima de los partidos».

«Esto no es un tema de PP, no es un tema de Vox, no es de ningún partido que estemos defendiendo ahora mismo la Constitución y nuestro marco normativo. Estamos diciendo que los gobiernos que aún están bajo el control o bajo el amparo de partidos constitucionalistas --ha matizado que los miembros de Vox no cuentan »con el PSOE como partido constitucionalista«-- tenemos que mostrar nuestro hartazgo y llamar a la sociedad civil a hacer concentraciones», ha expuesto.

Vicente Barrera ha aseverado que así lo trasladará Vox a sus socios de gobierno valenciano para que «si no ve inconveniente, desde el Consell intentar movilizar a la gente »sin ningún ánimo partidista«. »No va a ser algo del PP, no va a ser algo de Vox, es que la sociedad civil pueda tener cauces para mostrar su indignación, su malestar y su contrariedad ante este golpe de Estado que desde el Palacio de la Moncloa se está pretendiendo dar", ha concretado.

Preguntado por si el intento de golpe de Estado del que habla lo equipara con el intento en el que se tomó por las armas el Congreso en 1981, el vicepresidente ha respondido: «Aquello fue con armas, esto es sin armas, esto es a cámara lenta y aquello fue rápido». Tras ello, ha considerado golpe de Estado cualquier forma de soliviantar el marco constitucional, la legalidad. «Condenamos el del 23F, condenamos el del 17 y también condenamos este», ha dicho.

"órdenes ilegales" a policía

Preguntado por la petición que el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha hecho a los policías para no cumplir «órdenes ilegales» en convocatorias contra la amnistía, Barrera ha precisado que no le consta que se haya «llamado a la desobediencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado» y ha precisado que desde su partido se ha dicho que «los Cuerpos y Fuerzas del Estado no deben obedecer órdenes que sean ilegales».

«Nosotros siempre hemos estado y estaremos al lado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Creo que queda claro y todos tenemos claro quiénes permanentemente atacan e intentan acabar con esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, precisamente, los socios del presidente del Gobierno», ha agregado.

Barrera ha defendido la «credibilidad» en política y así «que la gente pueda confiar en que lo que dices es lo que vas a hacer», tras lo que ha manifestado se está «ante un gobierno absolutamente ilegítimo porque hace todo lo contrario a lo que ha dicho que va a hacer». «Estamos ante un gobierno ilegal» porque «está cometiendo cohecho, utilizar todo el aparato del Estado para un fin personal. Aquí lo único que cuenta es que Sánchez sea presidente al precio que sea», ha apostillado.

El representante de Vox ha señalado que son los miembros de este partido «los ofendidos y los enfadados» y ha destacado que «hay muchísimos socialistas, gente de bien, que ha confiado en el Partido Socialista, en lo que le dijo el presidente del Gobierno, que están absolutamente indignados». Así, ha afirmado que los participantes en las concentraciones contra la amnistía «no son solo votantes del PP o de Vox» sino que «hay muchísima gente socialista que está muy molesta y muy indignada».

"a ninguna"

Preguntado por si tiene intención de ir a alguna de esas concentraciones, el vicepresidente ha resaltado que no ha ido «a ninguna» hasta la fecha. Ha reiterado que ante otras actuará «como me coja el cuerpo» aunque ha apuntado también que no tiene pensado acudir.

«Aquí hay que movilizarse y nosotros siempre que sea una movilización pacífica, consideramos que es legítimo. Yo no he ido y, en principio, no tengo pensado acudir, pero no por nada sino porque estoy aquí --en su conselleria. Ayer salí a las once de la noche. Lo primero es lo primero y el trabajo es el trabajo», ha expuesto, al tiempo que ha animado a la gente a «movilizarse para parar este golpe de Estado que nos están dando desde el propio Palacio de la Moncloa».