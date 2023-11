PSOE-A afea que PP-A "vete" un debate sobre sanidad en el Parlamento y pueda poner "alfombra roja" a uno sobre amnistía

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha criticado este miércoles que por parte del PP-A, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara autonómica, se le pueda poner «alfombra roja» a la iniciativa de Vox para celebrar un debate monográfico sobre la anunciada ley de amnistía que el PSOE negocia con partidos independentistas catalanes en el marco de la búsqueda de apoyos para que Pedro Sánchez pueda ser investido de nuevo como presidente del Gobierno, a la vez que los 'populares' «vetan» la celebración de un Pleno centrado en la situación de la sanidad pública andaluza que desde el pasado mes de abril vienen solicitando los grupos del PSOE-A y Por Andalucía.

Así lo ha manifestado Ángeles Férriz en una rueda de prensa en el Parlamento, y a preguntas de los periodistas sobre dicha iniciativa que Vox ha anunciado para celebrar en la Cámara andaluza un debate general sobre la futura ley de amnistía para encausados por el proceso independentista catalán.

La portavoz socialista ha indicado que la posición de su grupo respecto a esta iniciativa de Vox se tomará cuando se conozcan los detalles de la misma y «en los términos» en los que entra en el orden del día del Pleno del Parlamento, pero en todo caso ha tachado de «increíble» que en la cámara andaluza «se vete un debate sobre sanidad pedido por dos grupos políticos y que, sin embargo, cuando se plantea una iniciativa sobre un tema» como la amnistía del que «todavía no sabemos ni siquiera los detalles», se le ponga «una alfombra roja».

Además, ha considerado que supone «una falta de respeto a todos los profesionales y los ciudadanos que están sufriendo la angustia y la desesperación de no tener una respuesta en su sanidad pública, que son los que nos han pedido» que en el Parlamento andaluz se celebre dicho «debate monográfico», según ha abundado.

La representante socialista ha lamentado que en la Cámara andaluza «no se puede debatir de sanidad pública porque, según el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre (PP), no hay motivo, pero sí se puede debatir de la amnistía, cuyos detalles aún no conocemos, salvo que algunos están intentando violentar las calles y plantear iniciativas preventivas», ha apostillado.

Ataques a "bastantes" sedes del psoe

Por otro lado, la también vicesecretaria general del PSOE-A se ha pronunciado sobre los ataques a sedes de su partido que se están registrando en los últimos días en distintos puntos de España, también en Andalucía.

En concreto, en el caso de la comunidad autónoma andaluza ha apuntado que han sido «bastantes» las sedes de agrupaciones socialistas que han sufrido «ataques y pintadas con insultos», y ha citado algunas como las malagueñas de Ronda, Fuengirola y Marbella, así como las de La Línea de la Concepción (Cádiz), Coria del Río (Sevilla) y Granada.

Al respecto, ha indicado que por parte del PSOE están esperando a conocer «el informe policial para ver los heridos que hay» y «las personas que están detrás de esas movilizaciones», pero ha remarcado que «lo primero» que hay que hacer al respecto «es condenarlo», partiendo de la premisa de que no cree que en España haya «ningún demócrata que esté a favor de lo que vimos anoche o en días anteriores» con esas concentraciones, algunas de las cuales fueron «ilegales» porque no contaban con autorización, según ha remarcado.

Críticas a moreno

Férriz ha aseverado que «cada minuto que pasa» sin que el presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, «condene de manera rotunda y sin equidistancia la violencia que estamos sufriendo los socialistas en nuestras casas del pueblo es un minuto más que le hace cómplice de estos comportamientos fascistas».

«¿Qué más tiene que pasar para que el señor Moreno Bonilla condene la violencia: nos tienen que agredir físicamente, tiene que ocurrir una desgracia?», ha preguntado la portavoz socialista antes de afirmar que por parte del PP «no han hecho otra cosa que encender la mecha», y ejercer como «la derecha cobarde que tira la piedra y después esconde la mano, parapetándose detrás de su socio de gobierno --en alusión a Vox-- en comunidades autónomas y en ayuntamientos en esto que han montado en España».

La parlamentaria socialista ha sostenido que «está claro que el problema no era la amnistía», que esa «era la excusa», y que «el único problema que tiene el PP es que no han ganado las elecciones» generales del pasado 23 de julio, y «la derecha que dice defender la democracia no lo acepta».

Ha afeado al PP que «nadie» de este partido haya dicho «ni mú» ante las declaraciones del líder nacional de Vox, Santiago Abascal, llamando «a la desobediencia a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», y ha exclamado que los 'populares' «no tienen un problema con Pedro Sánchez o con el PSOE, sino con los españoles, con los que votaron libremente el 23 de julio» y «decidieron que no querían que los gobernaran el PP y Vox».

De igual modo, ha aseverado que «si la alternativa para gobernar España es esta banda de antidemócratas violentos, los que los jalean y los que los blanquean, los socialistas tenemos la tranquilidad de saber que estamos en el camino correcto, en el de pelear para que España sea un país donde la paz y la convivencia sean la que marquen su presente y su futuro».

«España, más que nunca, después de ver lo que estamos viendo, necesita un Gobierno progresista», ha enfatizado la vicesecretaria general del PSOE-A, quien ha considerado que Juanma Moreno «debe condenar de manera rotunda y sin equidistancia los ataques a la sede del Partido Socialista».

Al hilo, ha manifestado que «Andalucía no merece un presidente (de la Junta) que antepone su odio a Pedro Sánchez, un odio enfermizo que lo persigue desde que se levanta hasta que se acuesta», según ha abundado antes de denunciar que Moreno «no ha hecho otra cosa que anteponer ese odio y las estrategias radicales de su partido a Andalucía».