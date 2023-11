Maroto acusa a Almeida de "alentar la crispación" y Maestre condena al PP por "incendiar las calles" cuando no ganan

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, echa en falta que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, condene las protestas que ayer se volvieron a repetir ante la sede del PSOE en la calle Ferraz y le ha exigido que no siga «alentando la crispación», mientras que su homóloga en Más Madrid, Rita Maestre, ha rechazado la «actitud antidemócrata» de los 'populares' cuando «salen a incendiar las calles» si no ganan en las urnas.

Unas 3.800 personas, según datos de la Delegación de Gobierno de Madrid, se concentraron por tercera vez a la puertas de Ferraz clamando contra los pactos a la investidura y contra la ley de amnistía, una protesta que dejó tres detenidos por desobediencia y atentado contra la autoridad.

En un debate entre portavoces de los grupos políticos en la 'Cadena Ser', recogido por Europa Press, el 'popular' Carlos Izquierdo ha afirmado que su partido «critica todos los actos violentos», para apostillar que lo sucedido ayer «es consecuencia de lo que está haciendo Pedro Sánchez dinamitando la convivencia de todos los españoles».

«Nosotros esto ya lo vivimos cuando en 2004 el PSOE mandó a la gente a protestar a nuestras sedes, cuando rodearon el Congreso, pero el PSOE no hizo nada», ha reprochado. El PP, ha adelantado, promoverá «manifestaciones libres y normales» contra la amnistía pero la de ayer ante la sede de Ferraz no fue convocada por los 'populares', ha aclarado.

El PP convocará este 12 de noviembre movilizaciones en 52 capitales de provincia. En Madrid tendrá lugar en la Puerta del Sol. Ya el siguiente fin de semana, el 18 de noviembre, promoverán una manifestación en Cibeles «porque no se puede tolerar lo que está haciendo Pedro Sánchez».

Dos sedes socialistas atacadas

Maroto, por su parte, tras señalar las dos sedes socialistas que han sido atacadas (ayer la de Hortaleza, hoy la de Salamanca), ha exigido al alcalde y a todos los representantes políticos municipales

que condenen estos hechos y que apuesten por el «sosiego, que es lo contrario a lo que está haciendo el PP» al provocar «más crispación en la ciudadanía».

Esto le ha llevado a calificar a Almeida como un ejemplo de que «no es un buen alcalde porque ayer, por ejemplo, se cortaron las calles y no estaba autorizado». «Debería estar condenando estos hechos y no alentando a la crispación», ha insistido, tras acusarle de «dejar de ser alcalde de los madrileños para ser un portavoz a tiempo completo de Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso».

"el pp sale a incendiar las calles" cuando no gana

La jefa de la oposición y portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha puesto el foco en «las manifestaciones y las acciones de una extrema derecha que toma la calle pensando que es suya, que cree que la democracia le pertenece y que no concibe el pluralismo político».

«Los españoles salimos a votar el 23J y elegimos un Parlamento tan legítimo y tan democrático como cualquier otro que hayan producido las urnas y el que no esté de acuerdo con el resultado de las urnas lo que tiene que evaluar es si está de acuerdo o no con la democracia», ha retado Maestre, que ha acusado al PP de que le gusten sólo cuando gana. Si no «son ilegítimas y los presidentes unos okupas».

«Lo que vemos en Madrid cuando el PP no gana es que sale a incendiar las calles. Eso no sólo es ser violento, es sobre todo ser antidemócrata», ha reprendido Rita Maestre.

Vox: "esto no es una manifestación, simplemente gente descontenta"

Desde Vox la concejala Arantxa Cabello ha recordado el derecho constitucional de manifestación y reunión argumentando que lo ayer sucedido «no es una manifestación sino simplemente gente que está descontenta por que se quiera aprobar una ley de amnistía» que supondría «la voladura del Estado de Derecho».

Cabello ha insistido en que la de ayer fue una protesta «pacífica»

«¿Que hay insultos? Sí. ¿Y qué? ¿Que pasa algo cuando hay insultos? Eso no es un delito», ha replicado, tras reclamar «proporcionalidad» a la policía.

El portavoz 'popular', Carlos Izquierdo, ha contestado a su vez a Maestre que «si hay un partido democrático es el PP». «Si queréis ser demócratas y defender la Constitución lo que tenéis que hacer es acudir a las manifestaciones contra lo que está haciendo Pedro Sánchez», ha lanzado a la jefa de la oposición.

«Vosotros habláis de convivencia y respeto a la democracia cuando lleváis cinco años sin que se renueve el Consejo General de Poder Judicial. Habláis de convivencia cuando estáis instando y no condenando hechos que son deplorables y creo, empezando por el alcalde, que lo que tendría que haber hecho ayer es condenar al menos al menos los graves ataques que están sufriendo las sedes socialistas», ha replicado la portavoz socialista, Reyes Maroto, que ha cuestionado que ponga «medallas a la policía y luego insinúe que no ha hecho su trabajo».

Maroto ve "rabiosos" a los 'populares'

Maroto ha reclamado al PP que exponga cuál es su modelo para solucionar el conflicto catalán. «Nosotros llevamos cuatro años tratando de crear puentes con Cataluña en un modelo de convivencia que hoy los catalanes refrendan y también los españoles. Por eso el 23 de julio, cuando salieron a votar, los resultados son los que son», ha contestado.

La exministra incluso ve a los 'populares' «rabiosos» porque «Cataluña ha dicho alto y claro que quiere convivencia y tender puentes». «Pero es que ahora lo de Sánchez ha ido a superar todos los límites», ha contestado Izquierdo, que ha insistido en que lo producido anoche en Ferraz fue una concentración «de forma espontánea que no la convocó el PP». «Las que convoque el Partido Popular van a ser absolutamente ordenadas», ha asegurado.

La jefa de la oposición le ha lanzado «una pregunta muy sencilla». «¿Estaba Esperanza Aguirre hace dos días cortando la calle Ferraz?», le ha preguntado Maestre. «¿Estabas tú asaltando capillas? ¿Estaban muchos de tu grupo quemando cajeros?», ha repreguntado Carlos Izquierdo, una segunda pregunta que ha sido contestada con «desde luego que no» por parte de Maestre, que se ha declarado una «militante feminista» que ha participado en «acciones pacíficas» de las que está «profundamente orgullosa».

La concejala de Vox, por su parte, ha empleado su tiempo para defender que su partido no es «ultraderecha». «La única ultraderecha que hay en España es la de Puigdemont, que son racistas, xenófobos y además muy de derechas».

«Nosotros somos un movimiento social que estamos de acuerdo con que se proteste y se le diga todo lo que se le tenga que decir al presidente del gobierno, delante de una sede o no. Eso sí, siempre sin violencia, y más cuando nosotros hemos sido los primeros que hemos sufrido violencia», ha declarado Arantxa Cabello.