Ayuso se niega a "reclamar miseria" y acusa a Sánchez de "dinamitar la nación": "No es convivencia, es sumisión"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, de «dinamitar la nación» y se ha negado a «reclamar miseria» porque esto lleva a multiplicarla.

«Eso no es convivencia, eso es sumisión», ha señalado la dirigente madrileña durante su intervención en el acto de entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, en la Real Casa de Correos, después del pacto del PSOE con ERC para la investidura y en medio de las negociaciones con Junts.

Sobre las posibles acciones que podría llevar a cabo el Gobierno de la Comunidad, ha indicado que las comunicarán cuando sepan «hasta dónde va a llegar esta ignominia» porque aún falta que hablen «algunos protagonistas que no se han visto en una igual y que están disfrutando en estos días como nunca».

Ayuso ha sostenido que lo que se está viviendo estos días «va mucho más allá de cesiones competenciales a comunidades autónomas» y no se trata «solamente de un mero problema de igualdad» si no que forma parte del plan que «pretende dinamitar la nación».

NO VA SOLO «DE DINERO»

«No va de dinero, solo mi dinero, lo que me corresponde, lo que hay para mí, lo que a mí me toca. Eso es repartir miseria. Yo creo que el verdadero peligro, el peligro real, inminente, es que España deje de existir como nación centenaria», ha señalado.

A su parecer, España dejará de «ser» España si se sigue así porque van a privar a los ciudadanos de sus «derechos constitucionales», de partes del «territorio, de la prosperidad, de la herencia de siglos, a manos de los que abiertamente quieren imponer un régimen totalitario». De ello, según ha hecho hincapié, están alertando «tantísimos jueces, fiscales y todos aquellos que conocen desde las entrañas el sistema judicial y la separación de poderes».

VE LOS ACUERDOS COMO EL GERMEN «DE LA RUINA»

Asimismo, ha sostenido que tampoco es cierto que los acuerdos con independentistas «vayan a resolver ningún tipo de convivencia», ya que considera que «la impunidad y la destrucción de la independencia judicial, de la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» no es «convivencia» si no que es «sumisión, indignidad y es germen de la violencia, es de la ruina».

«Yo creo que para que haya verdadera convivencia aquí lo que tiene que haber es libertad, pluralidad, igualdad, pero igualdad ante la ley, seguridad jurídica, garantías de un Estado de Derecho. Nada de esto es posible si tenemos ante nosotros un régimen totalitario», ha reivindicado.

En este punto, ha defendido que ella no quiere, a pesar de ser la Comunidad de Madrid «la que más aporta y la más perjudicada económicamente», que los españoles empiecen a mirarse «dividiendo España en territorios» y hablando «de lo mío contra lo de los demás».

«Si empezamos a reclamar miseria, multiplicaremos la miseria. Lo que tiene que hacer ahora cada votante socialista, cada político, es decidir qué nación quieren. Y yo desde luego abogo por un país unido, de ciudadanos libres e iguales ante la ley, las oportunidades de lado a lado y no que se reparte la miseria que nos quieren trasladar a aquellos que quieren romper con España únicamente para mantenerse en el poder un tiempo más», ha subrayado, al tiempo que se ha negado a «indemnizar» a gente «que ha robado, a violentos».

«¿QUÉ IMAGEN ANTE EL MUNDO SE VA A DAR?»

La dirigente madrileña ha hecho hincapié en que no quiere mirar ante otro lado porque para ella «el fin no justifica los medios». Así, ha criticado que el objetivo sea que no gobierne el Partido Popular, negar la existencia del otro, así como «evitar que haya pluralismo político» para que exista «un solo proyecto totalitario».

«No sé qué opina el resto de los socialistas y de los votantes, que nadie les consultó nada de esto, todo lo contrario, y que ahora están viendo cómo pretenden desguazar a España. Creo que cada uno tiene que asumir su responsabilidad, tampoco creo que trocear la red ferroviaria o infraestructuras básicas del Estado sirva para nada. Yo creo que no es una cuestión de compensar sino de destruir la economía y la credibilidad de España», ha lanzado a renglón seguido.

En este punto, se ha preguntado qué imagen da ante el mundo «un país que se condona así y trocea miseria y deudas». Por ello, ha pedido que no se caiga en el primer error de decir «que hay de lo mío» porque es «lo de todos».