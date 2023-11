La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha criticado este viernes que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, «compra el sillón de la Moncloa con el dinero de todos los españoles» y ha reprochado, entre otros, la condonación de 15.000 millones del FLA a Cataluña que recoge el acuerdo entre PSOE y ERC para la investidura de Sánchez.

Al respecto, España ha advertido de que «no vamos a seguir permitiendo más privilegios a unas comunidades autónomas en contra de otras». Por ello, ha pedido «a todos, a la sociedad civil», que «levantemos la voz» e «ir de la mano», que «nos ayudéis a los políticos». «Tenéis que ayudarnos a que se escuche ese grito de justicia porque la amnistía puede acabar con nuestra democracia».

«No puede ser, no podemos arrodillarnos ante el independentismo. Es una humillación a España», ha advertido, al tiempo que ha señalado que no se puede «atacar la Constitución ni nuestro Estado de Derecho». Ha dicho, asimismo, que «esto ya no va de colores políticos, esto va de España».

Por tanto, ha pedido que «estemos unidos y que salgamos y alcemos la voz defendiendo nuestra libertad, defendiendo los valores, defendiendo la justicia».

«Todos tenemos que alzar la voz contra la injusticia. Es una injusticia que se condone la deuda a Cataluña, que no está infrafinanciada sino que ha hecho una pésima gestión». «Es una injusticia que se le dé la amnistía a prófugos y a golpistas que lo que quieren y lo que querían eran romper España», ha sostenido.

Así lo ha señalado este viernes durante su participación en Málaga en el Fórum Europa. Tribuna Andalucía, al tiempo que ha dicho que «cada vez que el PSOE pacta con los independentistas, quien pierde es Andalucía».

Por ello, la consejera ha reiterado que «estamos cansados y no vamos a pedir más maltratos». «Se están creando ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, comunidades autónomas de primera y comunidades autónomas de segunda» y por ello, ha pedido, en concreto también, a los «socialistas, constitucionalistas, que los hay y muchos, que alcen la voz, que no se queden callados como hasta ahora. Solo dos o tres han levantado la voz».

«Estamos en un momento muy delicado para nuestro país. Hay un grave problema institucional, hay un grave problema de ataque a la Constitución, de ataque a nuestros pilares de la democracia», ha advertido, por lo que «no podemos estar de brazos cruzados».

Así, ha recordado las declaraciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y ha reiterado que el Ejecutivo andaluz «no vamos a seguir pagando la fiesta del independentismo», volviendo a criticar que «nadie ha cedido tanto al chantaje para ser presidente --como Sánchez--, nadie ha modificado las leyes en beneficio de delincuentes, de terroristas de corruptos y no vamos a seguir permitiendo más privilegios a unas comunidades autónomas en contra de otras».

Andalucía "dique de contención"

Además, ha dejado claro que Andalucía va a ser «ese dique de contención» y ha sostenido que en la región «no queremos ser más que nadie, pero tampoco vamos a permitir que nos ninguneen, que nos callen, que nos pisoteen. No vamos a permitir más maltratos porque ya estamos cansados de un desprecio permanente, de una infrafinanciación».

Durante su intervención, España se ha referido a la condonación de la deuda del FLA y ha señalado que «ahora dicen que al resto de comunidades también, a lo mejor, nos condonan el 20%». «Yo no quiero el 20% de la deuda que me la condonen, porque yo tengo una deuda muy baja, porque nosotros hemos hecho nuestros deberes, porque no se puede premiar al que lo hace mal y castigar al que lo hace bien».

«Usted me paga la deuda o me condona en función de los habitantes», ha señalado y ha puesto como ejemplo que «si usted esos 15.000 millones de euros por habitante en Cataluña le está condonando 2.099 euros por habitante; pues 2.099 euros por habitante en Andalucía estamos hablando de 17.800 millones de euros de deuda, que sí se puede comparar con los 15.000 porque si usted lo que me va a condonar el 20% del FLA estamos hablando de 5.000 millones de euros solo, frente a los 15.000 millones de euros de Cataluña».

A su juicio, es «otra injusticia más contra Andalucía». «Estamos cansados ya, estamos cansados de que un prófugo de la justicia sea el que decida, tome las decisiones en el Gobierno de España».

«Estamos cansados de una amnistía que mienten y dicen que se hace por España y se está haciendo contra España, que se hace por el interés de España y se hace por el interés de Pedro Sánchez», ha continuado, al tiempo que ha dejado claro que «estamos cansados de que se rompa la igualdad de todos los españoles prevista en la Constitución y de tantos ataques a los pilares fundamentales de nuestra democracia».

"iremos a los tribunales y a la calle sí hay que ir"

Cuestionada, en concreto, por procedimientos que pueda estar estudiando la Junta de Andalucía para llevar a cabo si hay alguna posibilidad de rebelarse, e, incluso con coordinarse con otras Comunidades, España ha hablado de que habrá reuniones a nivel nacional con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y «de entrada, tenemos mayoría en el Senado».

«Está a punto de registrarse la amnistía en el Congreso y luego tendrá que ir al Senado. Estamos tratando de controlar esa situación en el Senado, por un lado, y luego, obviamente, desde las comunidades autónomas estamos coordinadas, pero ejerceremos las acciones legales que nos correspondan». «Iremos a los tribunales, donde tengamos que ir, e iremos a la calle, sí hay que ir», ha sentenciado.

Por otro lado, sobre si la Junta está preparando alguna petición de transferencias o servicios similares, tras el acuerdo del traspaso integral del servicio ferroviario de Rodalies a Cataluña, España ha criticado que «Sánchez compra el sillón de la Moncloa con el dinero de todos los españoles» y ha recordado los cambios sobre este asunto.

«Esto es un gobierno permanente de la mentira», ha afeado, al tiempo que ha criticado «los cambios de opinión» del Ejecutivo, pidiendo «poner un poquito de orden, un poquito de sensatez, un poquito de cordura».

Ante las peticiones y ofrecimientos, se ha preguntado «¿A dónde vamos a llegar? Esto es lo que se le ha dado a Esquerra, ¿Ahora qué se le va a dar a Junts? ¿Qué se ha firmado con el PNV? ¿Qué se ha firmado con Bildu?» «¿Pero que estamos descuartizando a España? ¿Esto qué va a ser?», se ha preguntado.

«Desde el PP nuestra obligación es poner un poquito de sentido común, justicia, desde luego ser beligerante, ser contundentes, pero estudiar bien las acciones y, bueno, pues denunciarlas donde tengamos que denunciarlas», ha abogado.

Por último, ha dicho que «el problema del señor Sánchez, con todo mi respeto, es que no dice la verdad». «Aquí hay un problema, es que cada día hacen una barbaridad mayor para tapar la anterior, entonces ya no nos acordamos de la otra», lo que ha calificado de «tremendo», volviendo a reclamar elecciones una vez Sánchez ha «explicado lo que quiere hacer con España», ha concluido.