El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este viernes con los votos del equipo de gobierno (PP) la modificación provisional de la ordenanza fiscal que permite una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con un gravamen que pasará del 0,485% actual al 0,61%, lo que supondrá, según los cálculos municipales, un encarecimiento medio anual de 72 euros en el recibo que ha sido rechazado por los grupos de PSOE, Vox e IU-Podemos (Con Andalucía), que han votado en contra de la medida al estimar que existen otras alternativas de recaudación y la posibilidad de una mejor gestión municipal de los fondos públicos.

Hasta en tres ocasiones ha señalado la portavoz del equipo de gobierno y concejal de Presidencia, Ana Martínez Labella, que se han visto «obligados» a efectuar esta subida, que achaca al incremento del precio de suministros y servicios, por lo que ha rechazado las críticas de «fraude electoral» vertidas desde el PSOE y ha recordado que en el programa electoral con el que concurrió la alcaldesa, María del Mar Vázquez, en las pasadas elecciones municipales «no hay ni una sola palabra de bajada de impuestos».

«Es una obligación que no queremos hacer nosotros. ¿A quién le va a gustar subir el impuesto? Sólo a aquellos que tienen afán recaudatorio, que no es nuestro caso», ha asegurado tras apuntar que se trata de una subida «temporal» y que desde 2008 se han producido «seis bajadas» de impuestos por parte del PP al frente del gobierno local, si bien desde la oposición han afeado que en esos mismos 15 años se ha producido una «nefasta gestión» por la que no hay ahorro suficiente para evitar la elevación de la tarifa.

Para el equipo de gobierno, la subida de la 'contribución' es «la única salida» para mantener la prestación de servicios en la ciudad, ya que la otra opción supondría un «escenario aún peor», que pasaría por «reducir los servicios, mermarlos o directamente eliminarlos». «No nos queda otra opción, es la única salida que podemos afrontar, lo hacemos desde la responsabilidad y el compromiso con los almerienses», ha aseverado la portavoz del PP ante un planteamiento tildado de «chantaje» por parte del portavoz de Con Andalucía, Alejandro Lorenzo.

Martínez Labella ha enumerado una serie de ayuntamientos de distinto signo político en los que se ha producido una subida del IBI porque «la subida del IPC, el incremento de los precios, no afecta únicamente a la ciudad de Almería» sino «a todo el territorio nacional» en contraposición con la lista desplegada por el portavoz de Vox, Juan Francisco Rojas, quien ha señalado que se ha «reducido» este impuesto en Madrid, Valencia y Córdoba, donde gobierna el PP, en algunos casos apoyados por Vox.

Del mismo modo, ha manifestado la imposibilidad de concurrir a otras fuentes de financiación para asimilar la subida en 12 millones de euros que supone la prestación de los servicios actualmente, puesto que los pagos de las concesionarias están «al día de todo». «Tratan de hacer ver que es un despilfarro e insisto, la subida afecta absolutamente a todo el mundo», ha recalcado ante las críticas del resto de partidos.

"han mentido a los almerienses"

Frente a esta postura, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha acusado a los 'populares' de haber «mentido a los almerienses» ante las manifestaciones públicas y en medios de comunicación de la actual alcaldesa previas a las elecciones municipales interesándose por revisar ordenanzas fiscales a la baja y rebajar tasas e impuestos. «Usted y su partido han mentido a los almerienses y estamos ante un fraude electoral», le ha dicho la dirigente socialista a la primer edil.

Ante tal acusación, Martínez Labella ha saltado al plano nacional para echar en cara a la concejal socialista los pactos de gobierno en los que trabaja el PSOE para revalidar un gobierno de coalición en España, por lo que ha ironizado con algunas medidas a adoptar para evitar una subida del IBI. «A la vista de los últimos acontecimientos, dejamos de pagar, por ejemplo, lo que pagamos por la ley de residuos y suelos contaminados que nos lo exige el Gobierno, dejamos la deuda y luego que nos la condonen», ha sugerido.

Valverde y el resto de portavoces han aludido también a las palabras expresadas por el coordinador general del PP, Elías Bendodo, durante su visita a Almería solo un día después de que el Ayuntamiento anunciara la subida del IBI en las que decía que «los gobiernos del PP son sinónimos de bajada de impuestos» a fin de criticar sus medidas.

«Esta subida es consecuencia de la irresponsable gestión que han realizado ustedes en estos últimos años del dinero de todos los almerienses», ha recalcado la portavoz del PSOE, para quien existe «descontrol y despilfarro» de los fondos municipales dado que año tras año, según sus cifras, se ha producido un superávit mientras que se han dejado inversiones sin ejecutar, mientras que la liquidación de 2022 revelaba que «había derechos pendientes de cobro por un valor de 62 millones de euros».

"estacazo impositivo"

El portavoz de Vox ha calificado el «estacazo impositivo» la modificación de la ordenanza que el PP aplica con su «rodillo de mayoría absoluta» con «el mismo argumento que en su momento usó Pedro Sánchez». «Borja Sémper, Feijóo e incluso el señor Juanma Moreno afirmaban que echarle la culpa a la coyuntura económica eran las excusas del mal gobernante. Aplíquense el cuento», ha comparado Rojas, para quien el gobierno local «no sabe cómo recortar el gasto público» ni hacer presupuestos «más eficientes, eliminando el gasto superfluo».

Con ello, cree que las estimaciones sobre la subida en el recibo medio de IBI son «hipócritas políticamente» ya que, según sus cálculos, «un recibo medio de 400 euros de IBI» conllevará una subida de «108 euros», mientras que en uno de 600 euros «las subidas son de 180» euros. «No lo maquillen en esas medias que al final intentan diluir», ha añadido.

El portavoz de Con Andalucía, Alejandro Lorenzo (Podemos), ha criticado el «chantaje» que se hace a la ciudadanía bajo la amenaza de «recortar los servicios públicos, que de por sí están ya tan mermados» si no se encarece el recibo, lo que a su juicio supone un «maltrato a la clase trabajadora».

Ibi a la iglesia

«Nos dicen que esta subida se debe al encarecimiento de la vida, una vida que por supuesto también se ha encarecido para la gente a la que ustedes pretenden saquear como ya es habitual en su formación política», ha afeado antes de recordar sus propuestas para aumentar los impuestos a determinadas empresas o, incluso, efectuar el cobro del IBI en los inmuebles de la Iglesia Católica no dedicados al culto, lo que fue rechazado por el PP «tajantemente», según ha recordado.

Con ello, ha criticado que se opte como «única solución» por «asfixiar a las familias mientras la presión fiscal hacia las empresas es ínfima», con lo que «parece que sólo algunos tienen que apretarse el cinturón mientras otros se forran a costa de especular». «No es el momento de ponérselo más difícil a la gente, es hora de que los que más tienen arrimen el hombro y de no cargar la presión fiscal sobre los trabajadores como suelen hacer», ha considerado.