Un importante dispositivo conjunta entre varios Cuerpos policiales vigilará mañana martes la capital por la jura de la Constitución Española por parte de la Princesa de Asturias en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha indicado esta mañana, a preguntas de los periodistas, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ha indicado que dicho operativo policial tendrá en cuenta que estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista, reforzado hace pocos días.

«El pasado viernes mantuvimos en la Delegación de Gobierno la Junta de Seguridad en la que se terminó de afinar el dispositivo que tanto Policía Nacional como también Guardia Civil como con la colaboración de Policía Municipal de Madrid, vamos a disponer para asegurar que este acontecimiento se pueda desarrollar en unas condiciones de seguridad y también de normalidad para que todo fluya», ha señalado Martín.

Así, están trabajando en estrecha colaboración con Casa Real, con Presidencia de Gobierno, con el Ministerio de Defensa y con las Fuerzas Públicas de Seguridad de Estado y con el Ayuntamiento de Madrid para desplegar un dispositivo policial «suficiente para que todo se pueda desarrollar con normalidad».

Seguridad en halloween

Respecto a las fiestas de Halloween y de Todos los Santos, el delegado ha indicado que la Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con las Policías Locales de los distintos ayuntamientos, trabajarán para garantizar la seguridad en el día a día «atendiendo a las necesidades que vayan surgiendo».

«Es verdad que la noche de mañana va a ser una noche mágica en la que desde luego tanto las Fuerzas de Seguridad de Estado como el resto de fuerzas policiales velarán, como no puede ser de otra manera, para que los madrileños puedan disfrutarlo, disfrazados o no, y pasar una buena noche. No va a haber nada especial, más allá del seguimiento continuo y el dimensionamiento adecuado de los dispositivos para todo lo que vaya haciendo falta», ha detallado.