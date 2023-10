La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves que «con nocturnidad» el Gobierno de España esté enviando a los migrantes a la Península, y en concreto a Madrid, para «quitárselos de encima».

Ayuso ha cifrado en más de mil los migrantes llegados a la región desde las Islas Canarias sin que el Gobierno regional haya recibido información al respecto por parte del Ejecutivo central.

Durante su intervención en el II Foro Económico OK Líderes, organizado por 'Okdiario', la dirigente regional ha sostenido que es después de enterarse «por la prensa» cuando reciben la llamada y se ha preguntado «qué va a pasar» con estos migrantes cuando lleguen a los terrenos en los que se les ha ubicado.

Según ha desgranado, a Pozuelo de Alarcón han llegado hasta ahora 156 migrantes, a la capital «una primera tanda de más de 90 que dicen que van a estar en distintos hostales», «después van a Alcalá entre 100 y 600» y ya están escuchando que «por miles en la ciudad de Madrid». Eso es lo que les han trasladado pero ha insistido en que tampoco les dan más «información al respecto».

«En un momento están allí, pero no los van a recluir, evidentemente, no puedes. Luego no sé si irán por las calles, si ambularán, no sabemos qué van a hacer con ellos», ha manifestado, al tiempo que se ha preguntado qué puede salir mal cuando quien ostenta «la Presidencia de turno de la Unión Europea en lugar de estar protegiendo las fronteras» está «a todo lo contrario».

«Lamento no tener mucha más información porque es que no la hay (...) A lo mejor estaremos hablando, sumando a vuelapluma lo que estamos leyendo y escuchando, superando los 1.000 ahora mismo en Madrid, pero sin más información al respecto», ha trasladado.

Denuncia que no hicieron "nada"

Ayuso ha sostenido que les preocupa mucho que lo vuelvan «a hacer muy mal», «como todo lo que hace» el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. En este sentido, ha hecho hincapié en que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, «llevaba mucho tiempo avisando» acerca de la situación que estaban viviendo y ha afeado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no hizo nada».

«Cuando el problema ya se ha desbordado y ya le superan las imágenes, que es de lo único que viven, es cuando ha tomado una medida como esta, que es de noche con nocturnidad a través de los aeropuertos ir enviándolos para quitárselos de encima pero no para ayudarles, para ofrecerles soluciones o para proteger las fronteras», ha apuntado a continuación.

Respecto a las críticas del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, Ayuso ha indicado que son ellos los que se «desentienden» de las personas y «van a dejar que sean las ONG supuestamente las que estén con ellos».