El Cuponazo de la ONCE ha repartido 400.000 euros en 10 cupones premiados a las cinco cifras en la localidad valenciana de Alzira, según ha informado la ONCE en un comunicado.

Rosa María Richart Prats ha sido la vendedora que ha repartido el premio y trabaja como vendedora en la ONCE desde hace dos años. Tiene discapacidad física y su punto de venta está en el centro de salud de Alzira.

Antes de ejercer como vendedora ONCE trabajaba en una fábrica de zumos.«Me encanta mi trabajo y hacer reír a mis clientes que acuden al centro de salud. Dar este premio me hace feliz porque sé que llega a personas que lo necesitan», ha dicho.



El premio mayor agraciado con la serie de seis millones de euros ha caído en Madrid, donde ha repartido 67 cupones premiados con 40.000 euros. El Cuponazo de la ONCE ha dejado también premios a las cinco cifras en Vizcaya, Las Palmas y Huelva.



El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de seis millones de euros. Además, se pueden ganar 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Y, con el nuevo modelo de 'por los lados puedes ser ganador', premio de 500 euros a las cuatro primeras y a las cuatro últimas cifras; 50 euros a las tres primeras y a las tres últimas cifras; seis euros a las dos primeras cifras y dos últimas; y reintegro de tres euros a la primera cifra (primer reintegro) y a la última cifra (segundo reintegro).



Los cupones de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes vendedores. Gracias al Terminal Punto de Venta el cliente puede escoger al instante el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desdela web de ONCE y establecimientos autorizados.