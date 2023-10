El sorteo de fin de semana de la ONCE de este sábado ha dejado un Sueldazo dotado con 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros, en Puente Genil (Córdoba), donde Manuel Romero vendió el cupón agraciado con este premio.

Romero, que es vendedor de la ONCE desde el pasado mes de mayo, tiene su punto de venta ubicado a la entrada de Carrefour de la localidad cordobesa. «Estoy deseando ponerle cara a la persona, estoy contentísimo, porque es un alivio muy grande --ha dicho esta mañana--. Todavía no me lo creo».

El sorteo de la ONCE de este sábado tenía motivo andaluz ya que estaba dedicado al XX Aniversario de la creación del Comisionado del Polígono Sur de Sevilla y ha dejado el resto de sus premios en el País Vasco.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece este martes, 24 de octubre, un bote de 20 millones de euros.

Mientras que el Extra del 11 del 11 de la ONCE ofrece el próximo 11 noviembre un premio de 11 millones de euros y once de un millón.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde 'www.juegosonce.es', y en establecimientos colaboradores autorizados.