Diputados regionales y concejales visitan la residencia de Peñuelas para exigir "dignidad" para los mayores

Diputados de la Asamblea de Madrid de Más Madrid y PSOE, acompañados de concejales del Ayuntamiento de la capital, han visitado este viernes el Centro Residencia y Centro de Día Peñuelas, situado en el distrito de Arganzuela, donde han denunciado el «abandono» del Gobierno regional y la «indignidad» que sufren los mayores. A la cita también han acudido parlamentarias del PP.

En los últimos meses la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales le ha impuesto tres penalidades a la empresa concesionaria de esta residencia, Aralia, por errores a la hora de medicar, por no comunicar la muerte de una usuaria que falleció tras asfixiarse con las sujeciones de su cama y por incumplimiento del contrato y ratios. Dicha compañía es la única que se ha presentado al nuevo concurso.

Desde Más Madrid han acudido tanto su portavoz en la Asamblea, Mónica García, como su homóloga en el Ayuntamiento, Rita Maestre. Para García, esta residencia «resume perfectamente cuál es el modelo social del PP»: empresas que se lucran «a cambio de los malos cuidados a los mayores».

«Nadie de los que estamos aquí, nadie de quien nos escuche, querría tener ahora mismo aquí a su padre o a su madre. Es más, ninguno de nosotros querríamos que cuando nosotros fuéramos mayores nos trataran así. Nunca, ninguno de nosotros querríamos que cuando nosotros seamos mayores tuviéramos un gobierno como el Gobierno de la señora (Isabel Díaz) Ayuso», ha trasladado ante los periodistas.

La líder de Más Madrid ha criticado el «maltrato sistemático y programado a la gente más vulnerable, que son los mayores», que no solo fueron «abandonados» durante la pandemia si no que también lo son «a día de hoy». Considera que esto es «una auténtica infamia y una vergüenza»

Por su parte, Maestre ha sostenido que lo que sucede en esta residencia es «uno de los mayores escándalos» de la ciudad, en el que ha habido «un desastre pagado con dinero publico». Así, ha denunciado «la negociación de la verdad» por parte del PP y ha criticado que sigan «sometiendo a las personas mayores de la ciudad» a «la mayor de las vergüenzas», que es que con dinero público «no solo no se les cuida» sino que «se les maltrata».

«El alcalde de Madrid estaba hoy reunido con la alcaldesa de Alcobendas. Yo le invito a que venga aquí, a Peñuelas, aquí a Arganzuela, aquí a Madrid, a su ciudad, a decirles a los familiares de las personas que viven aquí que no hay ningún problema», ha lanzado a continuación.

Además, ha mostrado su «sorpresa» porque esta visita haya provocado «la llegada inmediata» del Partido Popular. «No habían pasado por aquí en muchísimo tiempo y hoy, ante el revuelo mediático que se está creando y ante la visita de Más Madrid, aparecen para decir que aquí todo va bien, es decir, para mentir», ha señalado, al tiempo que ha ironizado con que cualquier persona o colectivo que tenga un problema les llame porque será entonces cuando aparezcan «de la mano» también los 'populares'.

Psoe: entregan residencias "al mejor postor"

Desde el PSOE, ha asistido la diputada regional y portavoz de Políticas Sociales del partido, Lorena Morales, acompañada de la portavoz en el Ayuntamiento, Reyes Maroto. En declaraciones a los periodistas, la parlamentaria ha sostenido que la situación en esta residencia «ha empeorado». Considera que Peñuelas es «el ejemplo de cómo la Comunidad de Madrid entrega sus residencias públicas al mejor postor».

En este sentido, ha denunciado que la empresas Aralia, «que acumula solo este año varias penalidades por hechos gravísimos, algunos de ellos con el peor desenlace», sea la que se va a quedar de nuevo la concesión dado que es la única que se ha presentado.

Morales ha criticado que el Gobierno regional, a pesar de haber mejorado de forma «obligatoria» las tablas salariales, hayan «recortado en 500.000 euros la partida» de alimentación. «La vida de los 220 mayores que viven en Peñuelas va a empeorar y lo que le reclamamos a la Comunidad de Madrid es que estos centros, los 18 centros públicos para personas mayores que son de gestión indirecta, que son 18 indignidades, pasen a la gestión directa como tienen otras 25 residencias porque la vida de estas personas mayores merece ser digna, merecen ser cuidados dignamente», ha trasladado, para a renglón seguido incidir en que «con la vida de estas personas no pueden seguir haciendo caja».

Maroto ha censurado el «modelo fracasado» de la Comunidad de Madrid, que está teniendo «consecuencias muy negativas en las familias» y ha aprovechado para exigirle al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida«, que reproche a Ayuso »las condiciones indignas que están viviendo estos 220 residentes« y deje de ponerse »de perfil".

A la "basura" sus decisiones

Por parte del PP, ha realizado la visita la diputada del Partido Popular Esther Platero, acompañada por sus compañeras Beatriz Pérez y Alma Ezcurra, quienes han tenido una conversación a las puertas de la residencia con el presidente la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (PLADIGMARE), Miguel Vázquez.

Vázquez ha criticado que las políticas que llevan a cabo demuestran «que pasan olímpicamente de lo que es el cuidado de los mayores». «Les entregamos estas bolsas de basura para que metan ustedes cada una de esas decisiones que están tomando. Inclusive las inspecciones que realizan cuando detectan que ha habido una infracción se limitan a requerir y casi nunca ha sancionar. Nunca sus sanciones han ido hasta el máximo», les ha trasladado.

Pp: las inspecciones funcionan

Posteriormente, en declaraciones a los periodistas, Platero, quien se ha mostrado dispuesta a reunirse con los afectados, ha recordado que esta residencia está ahora mismo en licitación de un nuevo contrato, en el que se ha aumentado un 33% la financiación. Concretamente, ha defendido que el presupuesto para gastos corrientes y servicios, en el que se incluye la alimentación, se ha aumentado en más de 350.000 euros anual y la inversión en personal pasa de 2,6 millones en el contrato vigente a 4,4 millones en el nuevo licitado.

«La Comunidad de Madrid está apostando por una atención personalizada en las residencias es más, esta residencia va a ser una de las primeras que para el año que viene sufra una reforma integral para crear unidades de convivencia», ha indicado, para a continuación incidir en que el modelo de la Comunidad esta cambiando porque están centrándose «en las personas y en los residentes».

Respecto a las sanciones, Platero ha hecho hincapié en que si estas se han interpuesto es porque «los funcionarios y la Inspección hacen un buen trabajo». «Si no tuviéramos sanciones es porque no se estarían inspeccionando en la residencia», ha declarado. Y, en cuanto a la empresa Aralia, la 'popular' ha indicado que aún no se ha adjudicado el contrato pero ha apuntado a que esta compañía también trabaja «en otras comunidades gobernadas por la izquierda».