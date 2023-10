El Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama de Aragón ha realizado, entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, un total de 78.717 citaciones para la realización de la mamografía de cribado. De ellas, se han llevado a cabo 58.178 exploraciones, siendo la participación global del 74 por ciento.

De las 58.178 mamografías de cribado realizadas, se ha obtenido un resultado de normalidad, es decir, negativo con citación para control a los dos años, en el 95,2 por ciento de las mujeres exploradas.

Además, a 2.291 mujeres, el 3,9 por ciento, se ha recomendado una mamografía intermedia a los 6 o 12 meses, y 510 mujeres, el 0,9 por ciento, han sido derivadas al hospital de referencia de su sector sanitario por imagen sospechosa de malignidad, para confirmación diagnóstica y tratamiento, si procede.

Otro dato significativo es que, tras la mamografía de cribado, a 2.257 mujeres, el 3,9 por ciento, se les ha indicado la realización de pruebas de imagen complementarias para poder emitir un resultado definitivo. Para su realización, las mujeres son de nuevo citadas en la unidad de cribado correspondiente, donde son atendidas por un radiólogo.

De ellas, algunas han obtenido un resultado negativo, a otras se les ha recomendado la citada mamografía intermedia y otras son derivadas a su centro de referencia por sospecha de malignidad.

En 2021, año evaluado completo en la Red de Programas, la Tasa de Detección Global de cáncer se sitúa en 4,72 cánceres por 1.000 mujeres exploradas.

De los tumores detectados, un total 31 han sido carcinomas ductales 'in situ', 234 tumores invasivos y en dos casos no se dispone de esta información. Del total de tumores invasivos, 182 se han diagnosticado en estadio I y el 72,2 por ciento no han presentado invasión ganglionar.

Prevención primaria y secundaria

La responsable del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama del Servicio Aragonés de Salud, Pilar Moreo, ha indicado que «la forma más eficaz» de controlar una enfermedad es evitar su aparición, a través de la prevención primaria, y disminuir su incidencia, evitando la exposición de las personas susceptibles a los factores que se hayan demostrado como causales de la misma.

Sin embargo, el conocimiento actual sobre la epidemiología del cáncer de mama es limitado y, a pesar de la multitud de estudios realizados, los factores de riesgo clásicos explicarían menos del 50 por ciento de los casos observados.

«Presentan un riesgo atribuible tan bajo que su control no llevaría a una significativa disminución de su incidencia, por lo que por ahora se descarta la posibilidad de prevenir su aparición», ha señalado.

Moreo ha apostillado que un estilo de vida saludable, tal como recomienda el Código Europeo Contra el Cáncer, puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer de mama.

«Esto supone no fumar, reducir el consumo de alcohol, seguir una dieta mediterránea, realizar actividad física, evitar sobrepeso y, en caso de tener hijos, practicar la lactancia materna», ha asentado.

Casi el 30 por ciento de los cánceres

El cáncer de mama es el tumor más frecuentemente diagnosticado en las mujeres, siendo el 28,9 por ciento del total de cánceres. Según el Registro Hospitalario de Tumores de Aragón, en el año 2022, se han declarado 863 tumores malignos de mama.

Por su parte, las estimaciones obtenidas por la Red Española de Registros de Cáncer han revelado que la incidencia de cáncer de mama en 2022 en España es de 144 casos por cada 100.000 mujeres. Por grupos de edad, en el de 50 a 59 años se dan el 25 por ciento de los casos y en el de 60 a 69, el 23 por ciento.

La supervivencia neta a 5 años es del 86 por ciento. En el grupo de edad de 45 a 54 años es del 92,6 por ciento; de 55 a 64 años, del 92, por ciento, y de 65 a 74 años, del 88,3 por ciento.