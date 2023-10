La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco, Olatz Garamendi, ha solicitado a los sindicatos del sector público «abandonar posiciones maximalistas» y «reivindicaciones que no está en nuestras manos» para poder llegar a acuerdos y desconvocar las huelgas de los días 25 de octubre y 19 de diciembre convocadas por todos los sindicatos del sector excepto UGT.

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Garamendi ha asegurado que la voluntad del Ejecutivo para lograr acuerdos con los representantes de los funcionarios vascos es «total», y ha criticado que los sindicatos achaquen al Gobierno que «no llegamos a acuerdos porque no tenemos voluntad».

Así, ha destacado que no está «para nada de acuerdo» con esa afirmación, ya que, según ha explicado, «puede que algunos grandes convenios no se hayan renovado desde hace tiempo, pero hay que destacar que en las legislaturas en las que Urkullu ha sido lehendakari hemos logrado más de cien acuerdos parciales».

«Eso es muy importante y me gustaría mencionarlo, porque, de lo contrario, no se entiende y se cree que no tenemos voluntad -- pero sí la tenemos-- y A veces se transforma en acuerdos, porque si las dos partes tienen voluntad y no se tienen posiciones maximalistas, se llega a acuerdos. Lo que hay que hacer es sentarse, abandonar posiciones maximalistas y reivindicaciones que no está en nuestras manos, y mejorar de verdad lo que podemos mejorar», ha destacado.

En este sentido, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno ha insistido en que, «cuando te sientas en una mesa, debes saber que tienes que dejar de lado algunas cosas», y ha considerado que los sindicatos convocantes de los dos días de huelga «tienen posiciones muy maximalistas».

«Una de sus reinvidicaciones principales es la subida salarial. Pero hay que decir la verdad, y ellos ya la saben, y es que eso no está en manos del Gobierno Vasco, no porque no queramos que esté, ya que hemos defendido política y jurídicamente que queremos esa competencia y que nos la tienen que dar, pero el Constitucional siempre dice que no. Claro, si tú sitúas eso en la mesa como algo imprescindible, ¿cómo vamos a avanzar?», se ha preguntado.