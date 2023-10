Urkullu presenta Euskadi a instituciones y empresas japonesas como socio fiable y competitivo en Business Leader Summit

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha presentado este lunes a Euskadi ante instituciones y empresas japonesas como un «socio serio, fiable y competitivo» en la Business Leader Summit celebrada en Tokyo. En esta cumbre industrial, en la que han participado alrededor de 70 empresas vascas y niponas, el viceministro del Comercio, Economía e Industria de Japón, Nobuhiro Yoshida, ha destacado que las empresas japonesas miran al País Vasco «con creciente interés».

Urkullu sido el encargado de abrir la Business Leader Summit, principal cita de la agenda empresarial prevista durante la visita a Japón de la delegación vasca, en la que también participan la consejera de Desarrollo Económico Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, y el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado.

Se trata de una cumbre industrial, con la presencia de alrededor de unas 70 empresas vascas y japonesas, organizada por la Agencia Vasca de Internacionalización en colaboración con Japan External Trade Organization (JETRO) y Japan Chamber of Commerce and Industry, con el objetivo de dar a conocer la capacidad industrial y tecnológica de Euskadi en la transición digital, energética y medioambiental, y mostrar alianzas y colaboraciones de éxito entre compañías de Euskadi y el país nipón.

En la jornada participan empresas y entidades vascas como Cikautxo, Ampo, el cluster de la Energía, BBVA, Mondragon Internacional, Idom, Iberdrola Renovables, Sener, Petronor, Ikerlan, Irizar Forge, Codex Corporation, Ditrel, Nervión Naval Offshore, Erreka, H2SITE, Hine, HWS, Kimua, Kitz Corporation, Liftra, Maier, Saitec Offshore Technologies, Tecnalia o Siemens Gamesa.

Además de la representación vasca en este evento, participan más de una treintena de empresas, entidades y administraciones del país nipón, entre otras, Mitsubishi Corporation, Tepco Renewable Power, Yokogawa Electric Corporation, Sumitomo Corporation, Asahi Kasei Corporation, Chiyoda Corporation, CIC Tokyo, Cosmo Eco Power, EU Japan Centre, Eurus Energy Holdings Corporation, Fujitsu Limited, Hitachi High-Tech Corporation, Hitachi Zosen Corporation, Japan Hydrogen Association, Japan Renewable Energy, Japan Wind Power Association (JWPA), JCCI (The Japan & Tokyo Chamber of Commerce and Industry), Kawasaki Heavy Industry, Marubeni Corporation, Mie Prefectural Government, Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), MUFG Bank, Nippon Gases y Osaka Gas, así como las Prefecturas de Fukushima, Hiroshima, Mie y Toyama.

En el marco de este evento, el Lehendakari ha mostrado su satisfacción por poder recibir a una representación tan numerosa de empresas e instituciones japonesas y vascas, y ha mostrado su agradecimiento tanto a las compañías niponas como al viceministro de Economía, a los representantes de la Cámara de Comercio e Industria del país asiático, así como al resto de autoridades presentes.

Tras expresar su deseo de que esta jornada suponga «el inicio o la profundización de una relación comercial intensa» con Euskadi, ha señalado que este Business Leader Summit marca «un hito» en la iniciativa del Gobierno vasco Euskadi-Japón 2023, que surgió, según ha recordado, de su «creciente» relación con la Embajada de Japón en Madrid, lo que les animó a dedicar a este país «una atención acorde a su relevancia».

En el marco de esta iniciativa, se está desarrollando una intensa programación de más de medio centenar de actividades, tanto del ámbito económico-empresarial, como institucional, cultural, lingüístico y gastronómico, dirigidas a «reforzar los lazos» con Japón y dar a conocer Euskadi Basque Country en «este gran país». «Queremos tender puentes con el objetivo de crear nuevas oportunidades», ha destacado el Lehendakari.

Japón, entre los 10 países más interesantes

Iñigo Urkullu ha destacado que Japón, en un análisis de la unidad de inteligencia competitiva de «Basque Trade & Investment», la agencia vasca de internacionalización empresarial, se sitúa entre «los 10 países más interesantes a nivel global para la empresa vasca».

En este sentido, ha subrayado que Japón es uno de los países «prioritarios» en la Estrategia de internacionalización del Gobierno Vasco 2021-2024. Según ha manifestado, desde el punto de vista económico, las razones son «claras» y ha citado su PIB; el tamaño y perfil innovador de su industria; su liderazgo tecnológico; la compatibilidad con sectores económicos vascos o el potencial de Japón como vía de acceso a mercados de la zona.

Intensificar relaciones

Urkullu ha indicado que, por todo ello, han decidido realizar un esfuerzo por intensificar las relaciones bilaterales y contribuir a que las empresas japonesas y las vascas «conozcan las oportunidades mutuas».

El Lehendakari ha apuntado que, con esta jornada, desean conseguir despertar el interés por Euskadi y poder generar relaciones entre las empresas niponas y las vascas «en el corto plazo».

"Somos un país serio, de personas serias y trabajadoras. Que dice y hace, personas de palabra. La industria está inscrita en nuestro ADN. Es nuestro pasado, presente y apostamos por que también sea nuestro futuro.

Somos un país con una cultura antigua que ama la vanguardia. Encaramos las transformaciones verde, digital y social con confianza y optimismo", ha apuntado.

Junto a ello, ha destacado que Euskadi ha lanzado NetZeroSuperCluster, cuenta con el Automotive Intelligence Center y el nuevo Energy Intelligence Center, además de impulsar el Corredor Vasco del hidrógeno y la Estrategia Basque Quantum.

Tal como ha enfatizado, Euskadi está «sentando las bases del futuro» y es «un país pequeño en dimensión, y grande en alianzas, objetivos y ambición». «Somos un socio confiable», ha remarcado.

El Lehendakari ha afirmado que las distintas actividades realizadas a lo largo del año en el ámbito empresarial, se completan ahora con la organización de este evento y de una agenda institucional del «más alto nivel», además de las misiones en el ámbito de la energía e hidrógeno en participan las empresas vascas presentes en este evento.

De hecho, ha subrayado que el sector energético presenta oportunidades de colaboración entre ambos territorios, especialmente en el área de la eólica offshore.

Iñigo Urkullu ha aprovechado el acto para dirigirse a sus invitados japoneses a los que ha confesado que vuelven a Euskadi «fascinados» con Japón, un país que ha superado todas sus «expectativas».

«Nos separan más de 10.000 kilómetros pero hemos sabido sintonizar. Estamos contribuyendo a construir un puente de relación y colaboración, y este puente encuentra sus pilares en la cultura y los valores de nuestros pueblos», ha destacado.

Por ello, ha puesto en valor que Euskadi y Japón son dos pueblos que preservan «con orgullo» sus costumbres, tradiciones y cultura, «dos pueblos que valoramos el conocimiento y la creatividad, comprometidos con la innovación y excelencia».

«Este encuentro es un puente de relación y una invitación a seguir ampliando nuestra colaboración», ha apuntado Urkullu, quien, tras señalar que Euskadi es un país de pequeño tamaño, pero con «mucha ambición», ha insistido en que son un «socio serio y fiable», un país «competitivo» y se ha mostrado convencido de que tienen un «futuro prometedor por delante».

Por su parte, el viceministro de Economía japonés ha destacado que las empresas niponas miran al País Vasco «con creciente interés», ya que cuenta con «empresas con alta teconología», y ha asegurado que quieren impulsar actividades empresariales conjuntas.

«Tengo mucho interés en que se vayan promoviendo retos concretos», ha asegurado Yoshida, que ha mostrado su confianza en que esta cumbre sirva para «acelerar» la cooperación entre Japón y Euskadi e impulsar sus respectivas industrias.