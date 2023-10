El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha asegurado que no va a «escurrir el bulto» ante la necesidad de un nuevo campo de fútbol en la capital, pero ha recalcado que no llevará a la Institución a «un nuevo fracaso» y ha pedido no generar «falsas expectativas» sobre la posibilidad de ser sede del Mundial 2030.

En declaraciones a los medios, Sánchez Quero ha subrayado que se reunirá con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, pero antes lo hará con el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, a quien le ha solicitado un encuentro «a la máxima brevedad» para concretar el apoyo que va a tener el proyecto desde el Ejecutivo central. En definitiva, ha manifestado que quiere tener «todas las claves» antes de reunirse con la alcaldesa y el presidente autonómico. Además, ha afirmado que «tampoco tendría sentido» ese encuentro sin que antes Chueca haya llegado a un consenso con los grupos municipales del PSOE y ZeC en el Consistorio, que son los que, a su vez, le apoyan en la Institución Provincial. Sánchez Quero, usando un símil futbolístico, ha instado a «bajar el balón al suelo» y a trabajar «todos juntos en la misma dirección para que Zaragoza tenga un campo que se merece» y para que sea sede del Mundial 2030. «Si la Diputación entra, el campo de fútbol se hará», independientemente de que se llegue o no a ser sede mundialista, ha aseverado. "fracaso" del ayuntamiento «No voy a permitir que se nos acuse al PSOE y a la izquierda del fracaso que ha cometido el Ayuntamiento», ha asegurado el también secretario general del PSOE de Zaragoza, quien se ha mantenido en la petición de dimisión a la alcaldesa. Ha considerado que el Gobierno municipal tiene que reconocer que «se han equivocado» porque «lo que no podemos hacer es volver otra vez a engañar a los ciudadanos». En este sentido, ha criticado que estén «presionando» para que la DPZ entre en una futura sociedad de la que no saben nada. «El promotor del fracaso de un campo que nos vendieron a todos los zaragozanos que no nos iba a costar ni un euro es Jorge Azcón y, ahora, Natalia Chueca», ha recalcado. Falta de información En ese sentido, Sánchez Quero ha insistido en que no tiene «ninguna» información del proyecto y, por lo tanto, la DPZ, como institución «seria», no se puede meter en «un nuevo fracaso». Ha recordado también que, cuando respondió a la solicitud de reunión de Chueca, lo que hizo la alcaldesa, en lugar de atender su petición, fue «filtrar la carta». «No sabemos de qué se trata, con qué participación tenemos que entrar, cuánto cuesta el campo de fútbol», ha indicado el presidente provincial, quien ha añadido que lo único que ha visto es la presentación de un anteproyecto, que «nadie tiene», «unos días antes de las elecciones». Ha preguntado también quiénes van a ser los socios y si va a entrar Ibercaja. Ha indicado que tiene «la impresión» de que el anteproyecto en realidad no está redactado y que lo único que hicieron fue «una presentación con diapositivas», ya que no ha visto ningún documento físico que lo avale. También ha pedido un informe jurídico en la Diputación para determinar si es posible participar en una empresa mixta. "no está tan claro" que zaragoza sea sede del mundial 2030 Del mismo modo, ha dicho que, en el caso de que no se pueda llegar a ser sede del Mundial 2030 por los plazos, habrá que ser «valientes» y «decir a los zaragozanos que no llegamos, pero sí que nos comprometemos a hacer un nuevo campo de fútbol». Así, el presidente de la DPZ ha subrayado que nadie discute que la capital aragonesa necesita un nuevo campo de fútbol, pero «no está tan claro que Zaragoza, aun teniendo ese campo nuevo, vaya a ser seguro sede» de la cita mundialista. «En el momento en el que nos pongamos a trabajar veremos a ver si da tiempo o no a entrar como sede del Mundial», ha recalcado Sánchez Quero, quien ha opinado que «si volvemos a generar falsas expectativas diciendo que hacemos el campo de fútbol para ser sede del Mundial y luego no somos sede, la gente dirá que se les ha vuelto a engañar». Por tanto, el objetivo de «todos los partidos políticos» es que haya un estadio y eso es en lo que tienen que centrar las instituciones, ha remarcado. «Si llegamos a ser sede del mundial, mucho mejor, pero no vamos a decirle a la gente que nos ponemos a trabajar en el campo de fútbol para ser sede del mundial y que luego no seamos sede porque estamos generando falsas expectativas», ha agregado. No obstante, el presidente provincial ha expresado que no le ha sentado mal la reunión que mantuvieron este martes Azcón y Chueca con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) porque ir a ver los requisitos para que la FIFA seleccione a Zaragoza es «lo que tienen que hacer».