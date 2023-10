Maroto destaca la "ejemplar" renuncia de Viondi, pide dimisiones en el PP y condena "que se pongan del lado del agresor"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha destacado la «rápida» y «ejemplar» resolución de la crisis abierta hace una semana en el seno del grupo municipal, saldada con la renuncia al acta de concejal de Daniel Viondi «en hora y media», y ha pedido dimisiones en el PP porque, en el caso de violencia verbal sufrida por su compañero Óscar Puente, «se están poniendo del lado del agresor y no defendiendo al agredido».

Maroto se ha referido así en una entrevista con Europa Press a lo sucedido la pasada semana, cuando Viondi acabó por presentar su renuncia después de ser apercibido y finalmente expulsado del Pleno de Cibeles tras tocar varias veces el rostro del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, al acercarse a su escaño durante el debate de una propuesta de homenaje a la futbolista Jenni Hermoso. La socialista ha comparado la rapidez de las decisiones tomadas en el PSOE con la ausencia de dimisiones en el PP tras el ataque verbal a Puente.

«Se adoptaron decisiones rápidas y ejemplares porque en hora y media el concejal había renunciado a su acta. Lo que me había pedido el alcalde y (el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja) Carabante se hizo de una manera ejemplar, pero esto no lo vemos en otros partidos, que están generando ruido y crispación y se están poniendo del lado del agresor y no defendiendo al agredido», ha reprochado la socialista, en referencia al incidente en el AVE con Óscar Puente.

Ante lo sucedido, la portavoz socialista en el Ayuntamiento ha calificado de «vergüenza que todavía no haya dimitido nadie» tras lo sufrido por el exalcalde de Valladolid, «un representante del pueblo», que fue «increpado y agredido verbalmente». «Así que, con la misma ejemplaridad, yo también pido que el PP asuma responsabilidades», ha insistido.

Llama a bajar el nivel de crispación

Reyes Maroto suma una petición más a la clase política, «bajar el nivel de crispación y de ruido». «Los políticos estamos aquí para ser la voz del pueblo y ahora mismo dejamos mucho que desear. En los ocho años que llevo en política he intentado siempre contenerme cuando hay una situación incómoda, que siempre la hay», ha aseverado.

«Tenemos que estar a la altura de lo que la ciudadanía nos está pidiendo, que nos pide que trabajemos para mejorar su vida, no que nos peleemos, que nos gritemos. Yo pediría que en estos momentos tan importantes, en los que se está conformando un Gobierno y esperemos que fructifique, que cada uno, con la posición que tenga, con lo que opine, convierta esa palabra en propuestas pero que no se use en contra de lo que el otro está diciendo», ha planteado.

En este punto, Maroto confiesa que le llama especialmente la atención que el PP «siempre hable de los enemigos». «Siempre digo que aquí el enemigo es la pobreza, es la vulnerabilidad, es cómo responder a la emergencia climática. Los políticos no somos enemigos, estamos aquí para trabajar por la ciudadanía, para hacer política útil», ha alegado.

«En el Ayuntamiento no hemos empezado bien, no estamos haciendo política útil pero espero que cuando acaben los cuatro años de mandato acabemos felicitando a todo el mundo porque se ha mantenido un nivel de coherencia de propuestas y un trabajo por la ciudadanía que merezca el aplauso de todos los concejales», ha deseado, sin obviar que Cibeles «a veces se usa más como escaparate del problema nacional que para hablar de los problemas de los madrileños».