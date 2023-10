El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, se reunirá este viernes, 6 de octubre, en Barcelona con el primer secretario del PSC y presidente del Grupo Parlamentario Socialista en Cataluña, Salvador Illa, en el marco de una visita que realizará a la capital catalana coincidiendo con otra que va a llevar a cabo el presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, al que el líder del PSOE-A ha pedido que no acuda a la capital catalana con ánimo de «contribuir a la crispación».

Así lo ha indicado Juan Espadas en una atención a medios en la sede del PSOE-A, en Sevilla, antes de mantener encuentro de trabajo con alcaldes socialistas de municipios de más de 10.000 habitantes.

La reunión entre Espadas e Illa se producirá en un contexto marcado por las negociaciones para posibilitar la investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, justo dos días después del encuentro que el jefe del Ejecutivo en funciones mantuvo con el líder socialista catalán en la sede del partido, en la madrileña calle Ferraz, tras el que desde el PSOE se señaló que Pedro Sánchez mantendrá «contacto permanente» con el líder del PSC durante las próximas semanas de negociaciones de cara a la investidura.

No obstante, Espadas ha explicado este jueves que la reunión de este viernes con Illa estaba ya «programada desde el mes de septiembre», y se vincula «fundamentalmente» al «resultado especial» que tanto el PSOE-A como el PSC obtuvieron en las elecciones generales del 23 de julio, que «sin duda marcó el destino de la responsabilidad que en estos momentos tiene Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia del Gobierno», según ha opinado.

Así, Espadas ha defendido que, el 23J, «los resultados en Cataluña del PSC, o la recuperación cierta del Partido Socialista en Andalucía, fueron determinantes para que el respaldo al PSOE en España y a Pedro Sánchez en especial fuera determinante para que ahora haya oportunidades» de que el actual presidente en funciones vuelva a ser investido.

El líder del PSOE-A ha valorado que Illa vaya a jugar un papel destacado en las negociaciones para la investidura de Sánchez por parte del PSOE con «determinados partidos del arco parlamentario que van a plantear unas exigencias que también pudieran afectar al resto» de formaciones, y al respecto Espadas ha advertido de que él mismo, «como presidente del Consejo Territorial del PSOE y miembro de la Ejecutiva Federal», va a estar «muy atento a echar unas manos a que en esa negociación se escuche y se tenga en cuenta la voz de todos los territorios».

«El objetivo es claro», que «el diálogo sea fructífero y que se consiga un acuerdo para la gobernabilidad», según ha indicado Espadas antes de apostillar que es un objetivo «complejo» que «se tiene que desarrollar en el marco de la Constitución».

Ha agregado que acude este viernes a Cataluña porque, «primero», tiene «una relación muy estrecha con Salvador Illa», de quien ha valorado que está realizando «un magnífico trabajo» al frente del PSC, no sólo para que ésta sea «la primera fuerza política en Cataluña», sino también «claramente una fuerza vertebradora de la forma de entender el encaje territorial en España, el debate territorial, desde el diálogo, desde la convivencia, pero preservando siempre la igualdad entre territorios».

«Esa es la gran diferencia del Partido Socialista respecto al Partido Popular cuando habla de debate territorial, y respecto a lo que defienden el nacionalismo o independentismo», ha añadido Espadas, que ha sostenido que «el discurso de Salvador Illa es el discurso con el que los socialistas andaluces nos sentimos más cómodos», porque «es un socialista integrador», y que «sí tiene en cuenta que no debe haber un Gobierno que no tenga permanentemente en cuenta criterios de igualdad, de solidaridad y de reequilibrio territorial, además de la lógica del respeto a la diversidad y a las singularidades y especificidades que cada territorio pueda plantear a un Gobierno».

Coincidencia con moreno

Espadas ha llamado la atención acerca de que «el azar hace que coincida» este viernes con el presidente de la Junta de Andalucía en Barcelona, donde tanto él como Moreno van a mantener reuniones, «aunque sea en horarios distintos, con algunos interlocutores parecidos», como las casas regionales y las entidades culturales andaluzas en Cataluña, según ha comentado.

El secretario general del PSOE-A ha manifestado que él va a Cataluña a «favorecer y a fomentar el diálogo y a buscar una solución y un proyecto de país para España», y ha dicho que espera que Moreno no vaya a la capital barcelonesa «exclusivamente a quedarse el fin de semana y el domingo para contribuir a la crispación» y «a plantear un proyecto de país en el que no quepa Cataluña y en el que Cataluña no se sienta dentro del gran proyecto de España».

En esa línea, Espadas ha aseverado que en él no se va a ver este viernes «ningún elemento en el que, desde luego, Andalucía no se sienta absolutamente respaldada y con la seguridad de que, si se alcanza el acuerdo de gobernabilidad» para Pedro Sánchez, «todos los territorios en España y, por supuesto, Andalucía, lo haremos en clave de igualdad».

«Nosotros sí vamos a contribuir a que haya acuerdo, a que haya diálogo y que la convivencia en Cataluña sea un factor determinante para seguir avanzando en cerrar la página, definitivamente, del proceso que creo que fue la mayor fractura social que se ha producido en democracia en nuestro país», ha zanjado Juan Espadas.

Dos años después de una primera reunión con espadas en sevilla

La cita entre Espadas e Illa de este viernes en Barcelona se producirá casi justo dos años después de otro encuentro que ambos líderes socialistas mantuvieron en la sede del PSOE-A, en Sevilla, en octubre de 2021, apenas dos meses y medio después de que Juan Espadas hubiera sido proclamado secretario general del PSOE-A en sustitución de Susana Díaz, y un mes antes de la celebración del Congreso del PSOE-A que lo confirmó en su liderazgo al frente de la federación socialista andaluza.

En aquella ocasión, Espadas e Illa coincidieron en destacar su apuesta firme por un proyecto socialista «responsable, fuerte y comprometido» en ambos territorios para «dar a la ciudadanía lo que necesita y solucionar sus problemas», así como por desarrollar una «colaboración lo más estrecha posible» entre el PSOE-A y el PSC.

Esa misma semana de octubre de 2021, Juan Espadas participó en la clausura de la Escuela de Otoño organizada por el PSC en Barcelona, y, al año siguiente, Salvador Illa hizo campaña en Andalucía a favor de la candidatura del líder del PSOE-A ante las elecciones andaluzas del 19 de junio de 2022, que se saldaron con una victoria del PP-A por mayoría absoluta.