El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este miércoles que la Proposición de Ley (PDL) para regularizar regadíos en la comarca del Condado de Huelva, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, «sigue adelante» y «solo ha sido pospuesta», por lo que «si no se llega a un acuerdo» con el Gobierno central «se aprobaría a finales de octubre».

Así se ha pronunciado este miércoles el presidente de la Junta en declaraciones a los periodistas en Huelva tras su reunión el martes con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, en la que se acordó la apertura de una vía de diálogo con el Gobierno central, respecto a lo cual Moreno ha matizado que ahora «hay un inicio de diálogo» en el que, tanto la Junta como el Gobierno central «van a poner lo mejor» de sí mismos para «buscar una fórmula para solucionar el problema» pero «si no se llega a un acuerdo la ley se aprobaría tal cual».

«No ha cambiado nada, lo que ha cambiado es que la ministra me llamó personalmente para sentarnos, cosa que considero sensata y que agradezco y a partir de ahí vamos a poner toda la voluntad del mundo», ha afirmado Moreno antes de destacar que «lo mejor que podría pasar es que hubiera un acuerdo en el que todas las partes quedaran satisfechas, la economía, la parte del sector productivo agrícola de Huelva, los agricultores de la zona y los ecologistas. Que seamos lo suficientemente audaces para dar con la tecla y solucionar el problema y que la mayoría quede contenta», ha subrayado.

En este sentido, el presidente de la Junta ha remarcado que «ese es el objetivo», por lo que «durante estas cuatro semanas» se van a «volcar, con máxima determinación, ilusión y con todas las ganas del mundo para que esto salga adelante».

Juanma Moreno ha apuntado que quieren que el diálogo entre Gobierno y Junta sea «franco, sincero y riguroso» desde «la generosidad» y «contando con todos» y «en eso se va a trabajar con discreción», toda vez que ha indicado que «aún no hay ningún acuerdo», pero que él ha «tendido su mano» a Ribera «que la ha asumido» por lo que está «encantado de poder establecer ese diálogo», subrayando que «ojalá se llegue a un acuerdo».

En este punto, ha enfatizado que «hay que contar con las familias agricultores atrapadas en una situación de alegalidad y que necesitan una solución a su situación», por los que se ha iniciado esta Proposición de Ley, y que «requieren una atención especial por parte de la administración del Estado y de la autonómica para encontrarles una solución».

Con respecto a la ampliación de regadíos ha subrayado que este es un punto en el que «discrepa» con Teresa Ribera ya que «no quiere que haya una hectárea más de regadío, no en Doñana porque eso no es parque, sino en Huelva» y «si no quiere que a través de la Ley del Trasvase Tinto-Odiel-Piedras haya más, nosotros no lo queremos discutir, siempre y cuando haya un acuerdo con los agricultores».

«Si el Gobierno es capaz, junto a la comunidad autónoma, de buscar una solución para los agricultores no habrá ningún problema. Si los agricultores se quedan satisfechos nosotros nos quedaríamos satisfechos y, por tanto, a partir de ahí podremos progresar», ha manifestado.

En cuanto a que la compra de hectáreas de suelos para Doñana a la que hizo referencia la ministra de Transición Ecológica pudiera ser una posible solución, Moreno ha señalado que, a priori, «no lo ve» porque «no ha visto» que por parte del Gobierno «esa solución sea la que consideren más oportuna», al tiempo que ha reiterado que «hay que dar una oportunidad al diálogo» y «esperar y ser prudentes» pero «sin olvidar que para solucionar este problema tenemos que solucionar el que originó esta situación de conflicto» entre ambas administraciones.

Por ello, el presidente de la Junta aboga por «prestar mucha atención» a las familias afectadas por el Plan de la Corona Norte, «escucharles, y darles una respuesta» que será «la que entre todos seamos capaces de construir para que estas familias queden satisfechas».

VETA LA PALMA

De otro lado, cuestionado por si la compra de la finca 'Veta La Palma' ha sido decisiva para que se sienten a dialogar, el presidente de la Junta ha asegurado que «no sabe» si ha sido el detonante, toda vez que ha subrayado que la compra de esta finca «ha sido la iniciativa más potente que se ha hecho en Doñana desde 1970», lo que «supone aumentar en 7.500 hectáreas» y que incrementará cuando el parque «en un 14%» cuando se incorpore.

Se trata, según ha explicado, de una finca «que era privada y ahora pasa a manos públicas» y en una zona «en la que están el 60% de las aves de Doñana», destacando que «lo que nadie puede discutir es el compromiso que tiene el Gobierno andaluz con Doñana» porque lleva «mucho tiempo poniendo muchos recursos económicos, protegiendo y mimando al parque y esto es un recurso más».

«Puedes discutir las soluciones que hemos planteado a un problema que lleva mucho tiempo enconado, pero no el compromiso en su protección», ha dicho Moreno antes de apuntar que «si queremos proteger al parque hay que hacerlo también con el apoyo social, en este caso del entorno de la población de la provincia de Huelva, y para ello se tiene que producir un equilibrio entre sostenibilidad y protección del medio ambiente y, al mismo tiempo, el desarrollo económico y social. Son dos patas que tiene que ir a la par».

Finalmente, Moreno ha afirmado que «el paso que se dio ayer» en la reunión con la ministra «es importante» y que, «aunque quizá debería haberse dado antes, se ha dado y tenemos cuatro semanas por delante para solventar los asuntos que tenemos entre manos».

«No va a ser fácil, vamos a tener que dedicarle muchas horas, pero si finalmente se llega a un acuerdo sería un éxito colectivo. Y eso sería algo netamente positivo para la provincia de Huelva, para Andalucía, para España y eso es lo que se va a intentar hasta el último segundo, solventar los problemas desde el diálogo», ha concluido.

