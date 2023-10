La Junta Local de Seguridad ha cerrado este martes los detalles que faltaban del refuerzo «extraordinario» de seguridad previsto con motivo de las fiestas del Pilar, que se celebrarán del 7 al 15 de octubre en Zaragoza, en las que van a estar activos todos los efectivos disponibles y van a llegar tres unidades de intervención de refuerzo de la Policía Nacional procedentes de Madrid, Pamplona y Oviedo.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que estas tres unidades de refuerzo cuentan cada una con «una cincuentena de personas», que se repartirán por toda la ciudad junto a la Policía Local, mientras que en los barrios rurales estará la Guardia Civil.

Asimismo, la Unidad de Tráfico de la Guardia Civil se va a encargar de realizar los controles de velocidad, alcohol y drogas en las vías interurbanas, mientas la Policía Local hará lo propio en el casco urbano de la ciudad.

La plaza del pilar y valdespartera, puntos clave

Beltrán ha indicado también que el control de aforos en la Plaza del Pilar se va a realizar mediante arcos de conteo de personas y que los lugares de mayor atención van a ser, «evidentemente», esta plaza y sus aledaños y en entorno de Valdespartera, donde se ubican, entre otros, el recinto ferial y el Espacio Zity.

Por otro lado, ha señalado que, después de cerrar algunos de los programas de las actuaciones y horarios que estaban todavía pendientes, ya se han delimitado los mecanismos de coordinación.

Así, va a haber un centro de coordinación de emergencias durante los días en los que se celebren actos multitudinarios --la ofrenda, los grandes conciertos o el pregón-- y un puesto de mando permanente en el paseo Echegaray y Caballero, junto a la basílica del Pilar, desde donde se coordinará cualquier evento o cualquier afección a la seguridad ciudadana.

El delegado del Gobierno ha destacado también la «estrecha colaboración» que existe entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, así como la «absoluta fluidez en las comunicaciones» para garantizar que los días festivos discurran con normalidad.

Fernando Beltrán ha presidido la reunión de la Junta Local de Seguridad de Zaragoza, que ha contado con la presencia del consejero municipal de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén; la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández; el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Jorge Pastor, así como representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón, la Policía Local y el Gobierno de Aragón, entre otros.

"las fiestas más populares"

Por su parte, Ángel Lorén ha coincidido en la «gran colaboración» que se produce entre todos los miembros de la Junta Local de Seguridad, algo necesario, ya que tienen la previsión de que «probablemente serán las fiestas más populares que tenga Zaragoza en toda su historia».

Por ello, ha apostado por «anticiparnos a aquellos inconvenientes que se van produciendo, fijarnos en otras ciudades y ser capaces de prevenir no solamente los problemas que conocemos, sino aquellos que todavía no conocemos pero que se puedan llegar a producir», que no ha citado por no causar un «efecto llamada».

Al igual que ha afirmado el delegado del Gobierno, el consejero municipal ha asegurado que la Policía Local también va a disponer de todos sus efectivos, después de haber «cortado» vacaciones y «todo tipo de permisos».

Del mismo modo, ha confirmado que el centro avanzado que se instalará en la trasera del Pilar recibirá «información absolutamente inmediata».

Control de aforos en tiempo real

En cuanto al aforo, Lorén ha señalado que ese centro avanzado también va a estar gestionando el aforo en la Plaza del Pilar «en tiempo real». «Hablamos de un aforo aproximado de 42.000 personas, pero es un aforo que va a ser móvil», ha explicado.

Asimismo, ha afirmado que «todos los dispositivos especiales van a empezar el día del pregón y van a concluir el último día de las fiestas con los fuegos artificiales». «Lo que se pretende es que prácticamente se mantenga ese dispositivo especial permanente», ha añadido.

Campaña de prevención contra el robo de móviles

Por otro lado, se va a lanzar una campaña de prevención contra el hurto de móviles, que es una de las cuestiones que más ha preocupado durante el desarrollo de las fiestas del verano.

De este modo, el delegado del Gobierno ha llamado a la «precaución» y ha recomendado llevar el teléfono móvil en un bolsillo delantero o en un bolso, en lugar de en el bolsillo trasero. De igual forma, ha subrayado que algunas bolsas de materiales ligeros que se suelen llevar a la espalda son «fácilmente cortables con un cúter».

Por último, tanto Beltrán como Lorén han expresado sus condolencias por el trágico incendio sucedido en dos discotecas de Murcia, que ha causado la muerte de 13 personas.