La alcaldesa de València, María José Catalá, ha enmarcado los contactos que su equipo de gobierno, del PP, mantiene con los ediles de Vox en el Ayuntamiento de la ciudad en la negociación de las ordenanzas fiscales municipales del próximo año. Así, ha descartado que se deban a una posible entrada de Vox en el ejecutivo. «Ahora mismo estoy gobernando sola», ha apuntado.

Para aprobar esas ordenanzas, al igual que sucede con el presupuesto del consistorio, el ejecutivo que preside Catalá, que cuenta con trece concejales, necesita la mayoría absoluta de la corporación local, 17 votos, y así el respaldo de los cuatro concejales de Vox.

Preguntada por los contactos entre esta formación y el PP y por si se negocia una entrada de los miembros de Vox en el gobierno de València, Catalá ha afirmado que los 'populares' hablan con ellos para sacar adelante las ordenanza fiscales.

«Estamos hablando con ellos por el tema fundamentalmente ahora de las ordenanzas fiscales. Antes de los presupuestos lo que corresponde es consolidar el capítulo de ingresos y para eso tenemos que hablar con ellos de las ordenanzas fiscales. En ese marco estamos entablando las conversaciones con ellos», ha señalado la primera edil durante la visita que ha hecho al mercado municipal del Grao con motivo de su apertura.

Sobre si hay negociaciones abiertas para ampliar su equipo de gobierno con los representantes de Vox, María José Catalá ha expuesto: «en este momento ordenanzas fiscales, que es lo que corresponde y lo que tenemos que hacer para bajar los impuestos en más de 70 millones de euros a todos los valencianos».

"vamos trabajando con ellos"

Así, preguntada por si insisten gobernar sola el Ayuntamiento de València, su titular ha manifestado que «nunca» ha insistido en ello, pero ha matizado que en la actualidad está «gobernando sola».

«No, yo no he insistido nunca en que voy a gobernar sola. Yo he dicho que ahora mismo estoy gobernando sola, que es una situación que vamos trabajando con ellos, que tenemos conversaciones muy fluidas y vamos a seguir en ese camino», ha señalado la alcaldesa.