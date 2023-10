La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha exigido este domingo al Govern que convoque elecciones «si no se atreve a hacer» la independencia en caso de que el Congreso apruebe una ley de amnistía.

«Si el Govern y este Parlament, del 52% de votos independentistas, no se atreven a hacerlo o no quieren, que convoquen elecciones y den voz a un Parlament libre, escogido por un pueblo sediento de libertad. Que convoquen elecciones si no quieren hacer la independencia», ha exigido en el acto que la entidad independentista ha convocado en la plaza Urquinaona de Barcelona en el sexto aniversario del 1-O.

Para Feliu, la independencia debe hacerse desde Cataluña, por lo que «si en el Congreso hay una ley de amnistía, el mismo día que se apruebe, en el Parlament debe resonar la independencia».

En su opinión, cualquier pacto o amnistía debe ir acompañada en el Parlament de la independencia de Cataluña porque, en caso contrario, será «una amnistía trampa que sólo servirá para blanquear» al Estado.

Y es que, según Feliu, una supuesta amnistía permitirá al Estado y al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, hacer una «jugada perfecta, ya que podrán gobernar y se ahorrarán una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

Tras defender que la independencia no llegará desde el Congreso, ha advertido de que una amnistía visibilizará «un pueblo vencido y perdonado», algo que Feliu ha negado que sean con vehemencia.

No más "pactos históricos"

«No queremos más supuestos momentos históricos ni pactos históricos. Tenemos el calendario lleno de fechas históricas. La única fecha que queremos histórica es la independencia. No queremos más pactos históricos ni mandangas históricas».

Tras recordar el 1-O y los altercados de otoño de 2019 en plaza Urquinaona, se ha mostrado crítica con la actuación de los partidos independentistas, sin citarlos, y ha lamentado que en la resolución aprobada esta semana en el Parlament sobre la amnistía y el referéndum no saliera la palabra independencia.