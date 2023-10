El sorteo de fin de semana de la ONCE de este sábado ha repartido 1,7 millones de euros entre diez vecinos de Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla) donde un acertante se ha llevado el mayor premio de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, y otros nueve 20.000 euros cada uno.

José Guillén, vendedor de la ONCE desde hace cuatro años, ha vuelto a dar el mismo premio, 1.680.000 euros, en el mismo sitio, en la avenida de los Pintos en Montequinto, un sábado en lugar de un domingo, a sus vecinos. La última vez fue el Domingo de Resurrección, 9 de abril. Y la alegría, asegura, es la misma.

En Semana Santa dijo que cada día piensa que va a dar el premio a sus clientes y contaba que el 23 es el número que le persigue toda la vida. Y se está cumpliendo su pronóstico, el 23 está resultando su año.

«Tenía la esperanza de dar otro premio grande en lo que queda de año, pero el mismo no», reconocía esta mañana tras conocer la noticia. «Ya tengo dos estrellas, la de la selección masculina y la femenina, ahora voy a por la tercera», dice feliz.

Pepe, como le conocen en Montequinto, reconoce que los clientes le quieren más desde que dio el primer Sueldazo. «La suerte es así de caprichosa», afirma. Él se considera un vendedor con suerte. «Para la gente sí, para mí no, que llevaba cuatro números diferentes y no me ha tocado», dice entre risas.

A su juicio, la clave para triunfar como vendedor de la ONCE está en la empatía que genera con sus clientes. «Mi madre me decía; trata a la gente como te gustaría que te trataran a ti, con amabilidad, y siempre teniendo una sonrisa para ellos. Eso es lo que hago», comenta orgulloso.

Otros premios en cádiz y granada

El sorteo de la ONCE de este sábado, que estaba dedicado a la Fiesta del Pimiento del Piquillo de Lodosa (Navarra), ha llevado más fortuna a Andalucía, con otro Sueldazo agraciado con 2.000 euros al mes durante 10 años, que suman 240.000 euros, en Jerez de la Frontera, otros 200.000 euros en Sanlúcar de Barrameda, que ha repartido Toñi García, que cumple mañana cuatro meses como vendedora de la ONCE, otros 40.000 también en Jerez y 20.000 euros en Granada.

Así, la ONCE ha repartido en total 2.180.000 euros entre las provincias de Sevilla y Cádiz. El resto de los premios se han repartido entre Asturias, Cataluña, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece este martes, 3 de octubre, un bote de 27 millones de euros. El viernes pasado repartió un premio de segunda categoría de 900.000 euros en la localidad jienense de Martos.

Mientras que el Extra del 11 del 11 de la ONCE, que ya está a la venta, ofrece el próximo 11 noviembre un premio de 11 millones de euros y once de un millón.