El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción de VOX a la que se ha sumado una enmienda transaccional de sustitución del PSOE, por lo que los socialistas la han apoyado, mientras que el PP se ha abstenido al rechazarse su moción y solo ZeC ha votado en contra de que se inicie un expediente para abrir una comisaría de Policía Local en la zona del «Gancho», en el distrito del Casco Histórico.

El texto aprobado recoge que se insta al Gobierno municipal a dotar de manera suficiente la plantilla de Policía Local para que en coordinación con la Jefatura de la misma se inicie expediente administrativo para la implantación y puesta en marcha de una Comisaría de Policía Local en la zona del «Gancho».

El segundo apartado aprobado solicita al Gobierno de Zaragoza a incrementar en número y presencia los agentes de policía local en las zonas que, previa coordinación con Policía Nacional, se determine necesario.

Disuadir

El concejal del grupo municipal de VOX, Armando Martínez, ha explicado que la Policía Local sirve para disuadir a la delincuencia y hacer cumplir las ordenanzas, como la de limpieza dada la situación de insalubridad de esta zona del Casco Histórico.

Ha relatado hechos de los que han alertado los vecinos, que supone un problema que se vive en todo el Gancho y la presencia policial «disuadiría» de conductas incívicas y la comisión de delitos se vería drásticamente reducida al tener una comisaría las 24 horas los 365 días del año. Ha estimado que se puede acometer porque el Gobierno municipal del PP aumenta la plazas de Policía Local, además de que es una reclamación vecinal y «tenemos la obligación de escucharles».

El concejal del grupo municipal de ZeC, Suso Domínguez, ha criticado que se mezcle el sinhogarismo con la inmigración, delincuencia y conductas incívicas con el aumento de delitos, pero no se alude a la pobreza.

«Es clasismo y aporafobia en estado puro --ha considerado-- y confunden --por VOX-- convivencia con seguridad y la seguridad con la Policía, porque no todos los problemas de convivencia son de seguridad y no se abordan de la misma manera. Dejan de lado cómo construir una convivencia sana en el barrio. Esto no va de poner una comisaría, sino del modelo de Policía Local que se quiere».

Invertir

Por su parte, la concejal del grupo municipal del PSOE, Ros Cihuelo, ha considerado que es importantísimo hacerse cargo de la sensación de inseguridad de los vecinos del Gancho y hay que «invertir» para que se minimice hasta que desaparezca porque el Casco Histórico es muy importante, el segundo en extensión detrás de Toledo y se mezclan culturas «muy importantes que han conformado la ciudad y siguen estando ahí».

Ha abogado por una comisaría como la de la calle Domingo Miral, para lo que hacen falta recursos materiales y de personal, además de coordinarse con la Policía Nacional, que es la que tiene competencias en seguridad, mientras que la Local solo en materia preventiva.

El consejero municipal de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha asegurado que han sido Gobiernos municipales del PP los que «más ha hecho» por el Casco Histórico. Ha comentado que desde 2019 se hace un servicio permanente de vigilancia y la colaboración con la Policía Nacional que ha sido «muy interesante».

Lorén ha aportado el dato de que hay 70 nuevos agentes y al final de este mandato habrá un 25 por ciento más de plantilla actual. Ha abogado por medidas sociales y «conquistar la calle», junto a políticas de vivienda para mejorar la situación de esta zona de la ciudad.

Decae

Por otro lado, ha decaído, con los votos en contra del PP y VOX y el apoyo del PSOE y ZeC, una moción de Zaragoza en Común en la que se pedía reprobar el nombramiento de los cargos públicos del Gobierno de Aragón que han llevado a cabo manifestaciones públicas de enaltecimiento del franquismo y sus colaboradores y reprobar a cualquier cargo público que haga apología del franquismo.

El segundo apartado, que tampoco se ha aprobado, solicita reconocer el «papel fundamental» de las Leyes de Memoria Democrática como garantes de no repetición, así como herramientas de verdad justicia y reparación.

También indica, aunque no ha tenido apoyo suficiente que el pleno se comprometa a impulsar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de Aragón y Ley estatal 52/2007, de 26 de diciembre, de Memoria Democrática, y para ello creará un Grupo de Trabajo de Memoria Democrática, donde tendrán participación las entidades de Memoria Democrática de la ciudad.