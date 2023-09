Bernabé dice que Justicia envió 15 días tarde la propuesta de Casa Cuna al Meninas y Núñez defiende que estaba en plazo

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reprendido a la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez por «proponer 15 días tarde» dos candidaturas al premio Meninas 2023, para los que ha asegurado que ya había un acuerdo en el que participó la Generalitat. Mientras, la titular del departamento, Elisa Núñez, ha asegurado que las propuestas de su departamento --para condecorar a la Casa Cuna Santa Isabel y Mamás en Acción-- se enviaron por correo electrónico antes del 15 de septiembre a las 14.00 horas.

La delegada y la consellera han coincidido en la apertura del Año Judicial, donde Bernabé, en declaraciones a los medios, ha calificado la situación de «indecente, lamentable y desde luego, bochornosa», si bien ha rechazado entrar a valorar las candidaturas, una de ellas la de la Casa Cuna Santa Isabel, una entidad que fue investigada en su momento en relación a un posible caso de bebés robados y que se archivó en septiembre de 2025.

Núñez ha justificado que la causa está archivada desde hace ocho años por la Audiencia Provincial de Valencia, y ha subrayado el «gran valor del trabajo» que realiza la entidad «día a día por mujeres vulnerables y sus hijos menores de edad».

En concreto, en septiembre de 2015, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia confirmó el sobreseimiento de la causa contra la entonces directora en funciones de la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia, sor Aurora Gallego, entre otras personas, al considerar que no había suficientes indicios de que existiera dolo en la negativa a entregar diversa documentación sobre un posible caso de niños robados.

La sala confirmaba así una resolución de un juzgado de instrucción que acordó el sobresimiento provisional de las actuaciones abiertas a raíz de la querella interpuesta por el letrado y presidente de la Asociación SOS Bebés Robados, Enrique Vila, quien apeló ante la Audiencia esa decisión.

La Audiencia entendía que el archivo debía confirmarse porque, en primer lugar, respecto de los hechos delictivos que el querellante sospechaba que hubieran podido cometerse contra su madre biológica «no puede en absoluto hacerse responsables penalmente a los querellados: a la Casa Cuna Santa Isabel, porque al tiempo de tales supuestos hechos no existía responsabilidad penal para las personas jurídicas, y respecto del resto de querellados porque no tuvieron intervención personal ni directa».

Por tanto, apuntaba que la instrucción «queda reducida a la cuestión de si han cometido los querellados algún posible delito por su negativa a entregar la documentación o datos relativos al nacimiento y adopción del querellante que les reclama este».

"fuera de contexto y fuera de lugar"

Preguntada por las propuestas del departamento que dirige Núñez, Bernabé ha señalado que no las va a valorar porque están «fuera de plazo, fuera de contexto y fuera de lugar». «Si quieren desmerecer estos premios, a mí no me van a encontrar», ha agregado.

La delegada ha aseverado que en estos premios, que se entregan cerca del 25N --Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres--, «siempre todas las administraciones han trabajado y colaborado desde la lealtad a las víctimas y a las personas que luchan contra la violencia de género» y que en nueve años, «con gobiernos de todos los colores, jamás ha habido ni un solo momento de confrontación».

«No representan a la España que madruga si llegan 15 días tarde», ha aseverado en referencia a Vox y, de hecho, ha pedido explicaciones a la Generalitat por esta situación: «Que se aclaren entre ellos, que sepan lo que quieren o no quieren representar y que ponga orden en su casa (el 'president') Carlos Mazón».

«Hoy todos los funcionarios de administraciones como justicia donde están las oficinas de atención y asistencia a las víctimas, todos esos profesionales estarán abochornados», ha aseverado Bernabé, mientras que ha afeado que «estos señores y señoras que dicen que quieren representar a la España que madruga, han llegado tarde y mal».

«Aquí que no vengan a confrontar, que no vengan a desmerecer unos premios que llevan muchos años en marcha», les ha advertido y ha añadido: «Tomamos nota, si vienen a confrontar, el cordón sanitario esta delegada del Gobierno ya lo ha puesto. No volverá a pasar».

"flaco favor"

Por su parte, la titular de Justicia ha defendido que la candidatura de Mamás en Acción y la Casa Cuna Santa Isabel se presentó «dentro del plazo establecido», el 15 de septiembre antes de las 14.00 horas, mediante un correo electrónico.

Sobre la Casa Cuna Núñez ha considerado: «Yo creo que por las personas hacia las que va dirigida su ayuda, sería necesario no entrar mucho más allá», y ha defendido la «gran labor» con mujeres y menores muy vulnerables que llevan a cabo. «Flaco favor les hacemos siguiendo instigando el nombre de la institución que tan gran labor hace», ha aseverado.

La Conselleria de Justicia e Interior anunció este lunes en un comunicado que proponía a la asociación Mamás en Acción y al centro Casa Cuna Santa Isabel como merecedores del reconocimiento 'Meninas 2023', sin hacer referencia a en qué momento se había presentado las candidaturas.

El comunicado hacía una referencia a una carta remitida por el departamento que dirige Núñez en la que la consellera justificaba otorgar el reconocimiento a ambas entidades.