Mar Vaquero aboga por huir del "conformismo" para hacer un Aragón "líder" en crecimiento, empleo y atracción de talento

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón y consejera de Economía, Empleo e Industria, Mar Vaquero, ha comparecido en las Cortes de Aragón para exponer el proyecto de su departamento para los próximos cuatro años. Un plan de actuación que pasa por huir del «conformismo» para hacer «líder» a la comunidad en crecimiento económico, creación de empleo, atracción de talento y aumento de la competitividad.

«Somos ambiciosos», ha recalcado durante su intervención, poniendo especial énfasis en que el Gobierno autonómico colaborará de «manera intensa» en «aumentar las oportunidades de todos los aragoneses», que verán «cómo pagan menos impuestos, reciben mejores servicios públicos y las empresas ya instaladas, y las que están por venir, tendrán mejores condiciones para desarrollar su actividad». En definitiva, un Aragón «con más empleo de calidad, mayor pujanza y competitividad, un bienestar más elevado y un futuro mejor», ha resumido.

Su plan de actuación para los próximos cuatro años pasa por convertir a la comunidad autónoma en un territorio «donde el talento no tenga que emigrar, sino que venga de otros rincones del mundo» y también una tierra en la que «mejora constantemente la productividad de las empresas, que piensa en la sostenibilidad a todos los niveles, que transmite seguridad y confianza a quien quiere apostar por ella, y que sigue preservando el consenso entre todos los agentes sociales».

El empleo ha sido citado reiteradamente como la principal preocupación de la consejera autonómica. «Mientras un aragonés quiera trabajar y no pueda hacerlo, este Gobierno no se sentirá satisfecho», ha aseverado. Siempre con el objetivo del pleno empleo, pero «alcanzado porque las empresas encuentran los profesionales que necesitan, no porque cada vez contemos con menos población activa».

«Nos preocupan todos los proyectos que surjan o puedan llegar a Aragón. Los que generan grandes cifras de empleo y también los que supongan decenas o, simplemente, un puesto de trabajo. A todos nos debemos y a todos vamos a ayudar», ha asegurado.

Aragón, tierra de oportunidades y acuerdos

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón ha mostrado su deseo de que las empresas «apuesten por Aragón» porque «encuentren aquí mejores condiciones que en otros rincones del país». Cuestión para la que es «obligatorio» revisar la política fiscal «abusiva e injusta».

Para Mar Vaquero «de nada sirve disponer de una posición geográfica privilegiada si no lo sabemos aprovechar, si ponemos más dificultades a la llegada de nuevas empresas o si llenamos de obstáculos el camino de las que ya están aquí». Desde el prisma de la administración autonómica, si el Gobierno «no hace más que complicar la vida a quien quiere emprender y crear riqueza en nuestra comunidad».

También ha querido salir al paso de los temores sobre la ruptura del consenso y del diálogo social. Los ha considerado un «bien a preservar» y ha mostrado la «máxima disposición» del Gobierno de Aragón para que así continúe siendo.

Como ejemplo ha citado la reunión del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud del pasado miércoles, en la que anunció 440.000 euros para la puesta en marcha de programas de prevención de riesgos laborales en acuerdo con la patronal y sindicatos.

Industria ligada a la innovación

El sector industrial representa el 20 por ciento del Producto Interior Bruto de Aragón y su relevancia está fuera de toda duda. En este sentido, ha insistido en que «tienen retos que no se pueden posponer más tiempo», en clara alusión a la formación y recualificación del capital humano para «ofrecer al mercado los perfiles profesionales que demandan», extender la investigación y el desarrollo a las pymes, mejorar la competitividad, aumentar las sinergias con las diferentes entidades del Ejecutivo --Instituto Tecnológico de Aragón, Instituto Aragonés de Fomento, Aragón Exterior y el Instituto Aragonés de Empleo-- o hacer de la Formación Profesional Dual una posibilidad «acorde a las necesidades y demandas de las empresas».

Un conjunto de medidas entre las que también se incluye la elaboración de un Plan Industrial 2023-2027, la optimización del destino de las ayudas, la creación de nuevas líneas de participación de Aragón en proyectos europeos y la modernización y difusión de las áreas industriales.

«Si no se conocen y no se ponen en valor, la llegada de empresas se antoja mucho más complicada», ha afirmado. Con respecto a esta Dirección General, ha valorado muy positivamente la inclusión del término «innovación» en este departamento.

Lo ha calificado como una «declaración de intenciones» porque «es un área fundamental para el futuro de nuestras empresas y va a tener la consideración que merece».

Pymes y autónomos

La puesta en marcha de una Dirección General de Pymes y Autónomos tiene el propósito de atender al 95 por ciento del tejido empresarial de la comunidad con un área específicamente dedicada a ellos.

«Con ella damos respuesta a una necesidad de hace demasiados años en Aragón y dedicamos nuestros esfuerzos en atender sus demandas concretas porque de ellos dependen una buena parte del empleo y las oportunidades que se generan en nuestra comunidad», ha agregado al respecto.

Comercio, ferias, artesanía y protección de los consumidores

Durante su intervención en la Comisión de Economía, Empleo e Industria también ha relatado los objetivos que tiene la Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía, como la extensión del programa Volveremos a otros puntos de Aragón. Al respecto ha explicado que «estamos ultimando la fórmula para hacerlo posible».

Una iniciativa exitosa que ayudará a «fomentar y mantener el comercio de proximidad como garante del mantenimiento de una vida cotidiana de calidad», gracias a que allí «ofrecen a los ciudadanos lo que necesitan para su día a día».

Todo ello sin olvidar a las ferias como eventos de «dinamización y difusión» de las bondades de Aragón y la apuesta «convincente» por trabajar en la internacionalización de los comercios. «Hay puertas en todo el mundo y vamos a llamar a todas las posibles, sin cerrarnos ninguna», ha manifestado.

En todas las relaciones que se establecen entre los consumidores y los comercios, la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios jugará un papel fundamental: «amparar y velar por el cumplimiento de los derechos de los consumidores».

La Dirección General de Energía y Minas vive un momento «trascendental». Así de rotunda se ha mostrado Mar Vaquero, que ha decidido en la Comisión de las Cortes de Aragón mirar al futuro «por muy cuestionable que pueda ser el pasado».

Ha tildado como «urgente» reforzar el personal del departamento para acometer las tramitaciones pendientes y también mejorar la coordinación administrativa para agilizar los procedimientos. «No puede ser un túnel en el que no se vea la luz porque seamos una administración lenta, por no decir parada. Así no somos útiles a los aragoneses», ha insistido.