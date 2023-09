Vox asegura un "compromiso de gobierno" para avanzar en el reconocimiento de títulos de Lo Rat Penat

El portavoz adjunto de Vox en Les Corts José Mª Llanos ha asegurado que hay un «compromiso de gobierno», en el Consell que comparte su partido con el PPCV, para avanzar en el reconocimiento oficial de títulos de valenciano de Lo Rat Penat, al hilo de la propuesta registrada por su grupo en Les Corts.

Por su parte, el síndic del PP, Miguel Barrachina, ha insistido en varias ocasiones en que todavía no han leído la propuesta de Vox y no pueden valorarla, mientras Arcadi España (PSPV) ha advertido que «la radicalidad se contagia» y Joan Baldoví (Compromís) ha recomendado a Vox que se lea el Estatut d'Autonomia.

Así han valorado los representantes de los cuatro grupos de Les Corts, en declaraciones antes y después de la junta de síndics, la proposición no de ley (PNL) registrada este lunes por Vox en la que pide que se reconozcan oficialmente los títulos de valenciano impartidos por Lo Rat Penat «con la mayor celeridad posible», así como su homologación y convalidación.

Llanos ha afirmado que «todo» lo que proponen PP y Vox está consensuado al formar parte del mismo gobierno. Por tanto, ha asegurado que la PNL «está consensuada, como no puede ser de otra manera por el Consell, es política del Consell y está consensuada por el grupo que sustenta al Consell con Vox que es el PP».

Llanos compara el valenciano con la esclavitud

«El Consell está estudiando las posibilidades de avanzar en esta cuestión. Si algunos planteaban debates cerrados, también la esclavitud fue en alguna sociedad un debate cerrado y luego avanzamos», ha dicho.

Además, el portavoz de Vox ha añadido que la PNL «no va contra nadie», ha sostenido que el reconocimiento de títulos es posible sin modificar el Estatut y ha garantizado que se someterá «al estudio de los que más saben».

Del PP, Barrachina ha remarcado que no ha leído «ninguna propuesta de ningún partido», al ser preguntado varias veces por los periodistas. «Si el Consell dice que lo va estudiar será que lo va a estudiar y no tengo ninguna duda que lo hará», ha manifestado, para subrayar que no hay fecha fijada para la votación de la PNL.

«Ni he firmado esa propuesta ni la he leído», ha insistido sin dudar de «la palabra de nadie». En la rueda de prensa posterior a la junta ha repetido que no ha leído la PNL de Vox.

"todo se convierte en ultraderecha"

Entre los grupos de la oposición, el portavoz adjunto del PSPV ha criticado la «injerencia» de personas ajenas a la filología para «decidir cómo se habla valenciano», lo que ve como un ejemplo de que «es difícil diferenciar entre lo que hace el PP y Vox» porque todo se convierte en ultraderecha".

España ha lamentado que estos partidos consideren al valenciano «como una lengua de segunda división» y la politicen para «fracturar» a la sociedad.

Y Baldoví (Compromís) ha instado a Vox a estudiar el Estatut porque «está bien claro» que la autoridad lingüística corresponde a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

«Lo demás son ganas de no estimar la lengua», ha recalcado, y ha invitado a los diputados de Vox a leer más y dejarse de «bobadas y romances».