Doce películas de 11 países participarán en la Sección Oficial de la 38 Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que se celebrará del 19 al 29 de octubre entre los cines Babel y la Filmoteca. Historias sobre el universo familiar y protagonizadas por mujeres «propietarias de sus destinos» competirán por la Palmera de Oro.

Albania, España, Francia, Italia, Líbano, Marruecos por partida doble, Palestina, Portugal, Serbia, Siria y Turquía son los países de los que provienen las 12 películas que se exhibirán. Desde Italia llega también el documental fuera de concurso 'Massimo Troisi: Somebody Down There Likes Me', dirigido por Mario Martone y que cuenta con la participación del receptor de la Palmera de Honor de este año, Paolo Sorrentino.

Desde Serbia llega 'Lost Country', de Vladimir Perisic y que viene avalada por el premio al Actor Revelación de Jovan Ginic en Cannes. Es una historia que pone en primer plan el choque familiar entre un hijo y una madre por cuestiones ideológicas. Ambientada en las elecciones de Belgrado de 1996, en la antigua Yugoslavia, durante las manifestaciones estudiantiles contra el régimen de Milosevic, se centra en un adolescente de quince años que tiene que enfrentarse a su progenitora, portavoz y cómplice del gobierno corrupto contra el cual se levantan sus amigos.

Las relaciones familiares sustentan también la turca 'Afloat', estrenada en Adana Altin Koza Film Festival, y la protagonista del cual se levantó con el premio a la Mejor Actriz. En el film, que ha contado con el apoyo del Tribeca Film Institute, la directora Aslihan Unaldi embarca en un velero a una familia en viaje por la costa de la Egeo con el fin de que el patriarca, un periodista disidente procesado por el gobierno, vuelvo a conectar con las hijas antes de ir a prisión. Una aventura en busca de la armonía y la unión familiar que, sin embargo, se irá enturbiando progresivamente en el espacio opressiu del barco a medida que emergen tensiones y fantasmas del pasado.

Desde Líbano llega 'Riverbed', cinta que obtuvo el premio a Mejor Actriz y Premio Especial del Jurado en el Festival del Cairo. En ella, el director Bassem Breche explora la universalidad del proceso de reconstrucción de las relaciones familiares a través de la narración del inesperado encuentro entre una madre y su hija que después de años de separación se esfuerzan para restablecer su vínculo en medio de un contexto marcado por el divorcio y el embarazo de la hija.

Estrenada en la sección Fórum de la última Berlinale, la portuguesa 'Cidade Rabat', de Susana Nobre, aborda la pérdida de un ser querido desde una mirada alejada de los convencionalismos formales propios de este tipo de relatos. La realizadora portuguesa explora en su largometraje el proceso de duelo y busca existencial a través de la historia de una mujer de cuarenta años, Helena, que acaba de perder repentinamente a su madre y tiene que reconstruir la vida sin ella, en un proceso que implicará también su reinvención personal.

Los fenómenos paranormals llegan también a la Sección Oficial de la Mostra con 'Animalia', de la directora marroquí Sofia Alaoui. Un thriller con elementos fantásticos rodado en Marruecos y presentado en el Sundance de este año, donde ganó el premio Especial del Jurado. La película plasma como la vida cotidiana de una mujer embarazada se ve alterada cuando se declara un misterioso estado de emergencia en todo el país debido a unos extraños fenómenos meteorológicos que sugieren que se aproxima una presencia sobrenatural.

Completa la lista de estrenos que concurren al certamen 'Three sparks', donde la prestigiosa cineasta experimental Naomi Uman plasma la transformación que sufre un enclave rural montañoso norteño de Albania donde la gente cultiva las tierras rocosas y se rige por leyes arcaicas basadas en los principios del honor que regulan la vida familiar, las normas de género y el comportamiento socialmente aceptable.

Este seis títulos se unen a los anteriormente anunciados en la competición por los máximos galardones del festival: 'Marina, Unplugged' (Alfonso Amador, España), 'A House in Jerusalén' (Muayad Alayan, Palestina), 'The Wedding Parade' (Sevinaz Evdike, Siria), 'Toni, en famille' (Nathan Ambrosioni, Francia), 'Desiertos' (Faouzi Bensaïdi, Marruecos) y 'Fireworks' (Giuseppe Fiorello, Italia).

La 38a edición de Muestra de Valencia-Cine del Mediterráneo está organizada por el Ayuntamiento de Valencia y cuenta con la colaboración del Instituto Valenciano de Cultura (IVC), el Palau de la Música, Barreira Arte+Diseño y À Punt Mèdia como medio oficial.