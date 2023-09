El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha criticado que la propuesta del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, sobre la creación de una ponencia en el seno de la Comisión de Desarrollo Estatutario del Parlamento para profundizar en el «autogobierno» de Andalucía es una «cortina de humo» para «tapar las vergüenzas de Pedro Sánchez» y le ha pedido que antes de presentar «ninguna medida» diga «si él defiende la amnistía con los independentistas».

A preguntas de los periodistas durante una reunión de coordinación con los delegados de la Junta de Andalucía en Isla Canela, en Ayamonte (Huelva), ha pedido a Espadas a que diga «si está de acuerdo en el retroceso autonómico que puede suponer que existan comunidades de primera, de segunda o de tercera», cuando Andalucía es «una comunidad histórica y costó mucho sacrificio alcanzarlo».

«Ahora se puede producir un retroceso autonómico como consecuencia de esta negociación que está llevando a cabo Sánchez», ha enfatizado el consejero, toda vez que ha invitado al líder del PSOE-A que «aclare si está de acuerdo con los privilegios económicos de unas comunidades autónomas frente a otras, donde ganen unas y pierdan otras como Andalucía».

Por tanto, ha asegurado que el anuncio de Espadas tiene «cero credibilidad, especialmente cuando él no está defendiendo Andalucía», además de que «antes de plantear cualquier propuesta tiene que votar, o debería votar en el Parlamento, la iniciativa que el Grupo Popular ha presentado, en la que se dice no a la amnistía, no a la autodeterminación y sí a la defensa de Andalucía».

«El señor Espadas tiene que elegir o defender a Sánchez o defender a Andalucía porque lo que cada día está más claro es que a más Sánchez menos Andalucía, ya que todo lo que está negociando con los independentistas está perjudicando a nuestra comunidad», ha aseverado.

Por ello, ha insistido en que «son cortinas de humos para tapar la vergüenza de la negociación con los independentistas contra Andalucía que se está haciendo», por lo que ha señalado que el socialista «tiene una oportunidad la semana que viene en el Parlamento de votar la iniciativa del Grupo Popular que defiende a Andalucía frente a las agresiones de los pactos vergonzosos con el independentismo del señor Sánchez», y por lo tanto, «podrá retratarse y decir si defiende a Andalucía o solo defiende a Sánchez, ahí es cuando empezaremos a hablar de credibilidad o no».

Por otro lado, el consejero ha remarcado que el secretario general del PSOE-A «tiene que dejar muy claro si está de acuerdo con que Andalucía deje de ser la comunidad autónoma menos financiada por el Estado», y le ha preguntado si es «explicable que siendo la comunidad autónoma con más población y mayor territorio reciba 140 euros menos que Cataluña por habitante».

«Espadas tiene que aclarar si está de acuerdo con que se reforme el sistema de financiación autonómica o se pongan en marcha sistemas transitorios donde Andalucía sea compensada por ese castigo de los gobiernos socialistas y sus pactos con los independentistas. No hay desarrollo autonómico si no hay financiación, y eso es lo primero que hay que resolver», ha incidido.

Al respecto, ha reprochado que «con Sánchez Andalucía también sale castigada y asfixiada en materia de financiación autonómica» porque, ha asegurado, es la comunidad que menos recibe por habitante« y, por tanto, »la más castigada por los pactos con el nacionalismo radical".

«Eso ya lo hizo Zapatero y estamos pagando la consecuencia de perder todos los años 1.000 millones de euros. Ya hemos perdido prácticamente más de 12.000 millones de euros», ha criticado el consejero, a lo que se ha cuestionado si Espadas lo que quiere es que «Andalucía siga perdiendo más dinero».

«Por ello, para que el señor Espadas tenga credibilidad lo primero es defender Andalucía frente a los pactos vergonzosos de Sánchez con el independentismo y, en segundo lugar, defender una financiación justa para nuestra comunidad y una nueva solución de un nuevo sistema de financiación autonómica que deje de perjudicar a Andalucía», ha concluido Sanz.