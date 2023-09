Urquizu (PSOE) insta a Azcón a "ponerse a trabajar por la educación pública y rural"

El portavoz de Educación, Ciencia y Universidad del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Aragón, Ignacio Urquizu, ha criticado este martes el inicio «caótico» del curso escolar en Aragón y ha pedido al presidente de la Comunidasd, Jorge Azcón, que «se ponga a trabajar por la educación pública y rural en vez de darse tanta prisa con la concertada».

Urquizu ha emplazado a Azcón a «no repetir errores del pasado, en concreto cuando hace ocho años se llevaron a cabo importantes recortes que obligaron al Gobierno socialista de Lambán a recomponer de arriba a abajo».

El diputado del PSOE ha puesto en evidencia que el Gobierno de Azcón haya contratado a 30 técnicos de Educación Infantil menos de los previstos y que las 69 que sí lo han sido, se han contratado tarde.

Todo ello ha tenido consecuencias, sobre todo en colegios del medio rural como el de Muniesa, donde cinco niños siguen sin técnico y de cuya labor se está haciendo cargo una maestra.

Pero también ha citado problemas en la ciudad de Zaragoza donde se ha elevado la ratio y no se llega, «todo por no seguir la pauta de lo que se había dejado por el gobierno anterior», ha argumentado.

En esta línea ha asegurado que el actual equipo de Educación no ha cumplido con el informe de Intervención General de la DGA que pedía internalizar el servicio. «Además, el decreto en cuestión estaba para listo para la firma en el traspaso de poderes pero no lo han hecho, prorrogando un contrato que no sigue los criterios de los informes de la Intervención».

A su juicio, «los de Azcón se han dado mucha prisa por tramitar el expediente de la educación concertada pero muy poco con los servicios públicos, por lo que le ha instado a ponerse a trabajar por la educación pública y rural y para que todos los niños tengan cubiertas sus necesidades en tiempo y forma».

"importantes recortes"

Ignacio Urquizu ha asegurado que en las filas socialistas están preocupados por «el riesgo de repetir la experiencia de hace ocho años, cuando se realizaron importantes recortes» y ya han registrado iniciativas parlamentarias para abordar diversas cuestiones, como la denunciada hoy y otros problemas, como el transporte escolar.

En los ochos años del Gobierno de Lambán el presupuesto en materia educativa se incrementó casi un 44 por ciento, «una cifra récord que ha permitido que en Aragón se inviertan un total de 1.200 millones en educación».

Dentro de este esfuerzo inversor se incluían 11 millones de euros en becas comedor, 10 millones de euros para escuelas infantiles o los más de 260 millones en infraestructuras educativas, así como 28,3 millones de euros para salvar la brecha digital del alumnado en el proceso de aprendizaje.

Igualmente, el PP se encuentra ahora una educación muchísimo mejor, con 2.000 profesores más en mejores condiciones laborales, con un campus digital que antes no existía y una estrategia de FP con muchas más especialidades y alumnos.