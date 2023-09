La DANA afectará especialmente al litoral de la Comunitat y finalizará mañana con la entrada del viento de poniente

La DANA que está entrando este martes por el suroeste de España afectará especialmente al litoral de la Comunitat Valenciana, sobre todo al de Castellón, con episodios de lluvias «cortas, intensas» y comenzarán a remitir con la entrada del viento de poniente, lo que se prevé que suceda a partir de esta medianoche en la provincia de Valencia y del mediodía de mañana de forma general.

Así, lo han señalado el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, acompañado del jefe de Climatología, José Ángel Núñez, en rueda de prensa, para tratar el resumen del verano climático 2023; el balance del año hidrológico, y la tendencia de la predicción estacional.

De este modo, el litoral de Castellón está en aviso naranja ya que a partir de las 15.00 horas se prevén lluvias que en una hora pueden dejar 40 l/m2. Por su parte, el resto de la Comunitat está en aviso amarillo --salvo en el interior de Castellón y Valencia-- por precipitaciones que pueden acumular hasta 30 l/m2 en litoral norte de Valencia y 20 l/m2 en el resto. Asimismo, irán acompañadas de tormentas, que pueden dejar granizo, en la provincia de Alicante, el litoral de Castellón, y en el litoral y interior sur de valencia.

En ese sentido, han explicado que este temporal se prevé que se concentre principalmente en la costa de Castellón y en puntos del litoral de la Comunitat, pero «no será un temporal de larga duración ni con mucha penetración en el interior». De hecho, con la entrada mañana del viento de poniente irá remitiendo.

Al respecto, Tamayo ha destacado, ante el operativo de búsqueda del hombre desaparecido arrastrado por el agua este pasado viernes en Paterna (Valencia), que Aemet «siempre» está en contacto con el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y la Agencia Valencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias para que puedan trasladar la información a los equipos de rescate y a quien estimen oportuno.

Previsión de otoño

Por otra parte, Aemet prevé con una alta probabilidad que el otoño climatológico --que abarca desde septiembre a noviembre-- sea «más más cálido y húmedo de lo normal» en la Comunitat Valenciana de forma global. De hecho, en los 18 días que llevamos de septiembre se ha registrado el 40% de las lluvias de lo que es habitual para todo otoño.

No obstante, aún no se pueden determinar si, al igual que ha sucedido con este año hidrológico, las lluvias estarán caracterizadas por la irregularidad combinando episodios cortos e intensos de precipitaciones seguido de periodos secos. «La situación global de la atmósfera es propicia a que se registren precipitaciones, pero aún no se puede saber si serán en forma de gota fría», ha apuntado Tamayo.

Así, ha explicado que la ciencia meteorológica actual no permite en ningún lugar del mundo concretar estos fenómenos en una hora y un punto exacto, sino que los avisos se establecen para el entorno. «Establecer una DANA con tiempo suficiente en un punto concreto ahora no hay forma de saberlo», ha aclarado Tamayo, que ha destacado que Aemet se dedica tanto a «predecir como a vigilar».

En este sentido, ha señalado que las lluvias «más eficientes» para acabar con la sequía suelen registrarse en invierno y primavera porque «suelen ser más débiles y moderadas, lo que permite rellenar acuíferos, mientras que las precipitaciones en otoño suelen ser »más violentas«. Estos episodios de lluvias torrenciales »no es que no hubieran pasado antes«, pero »ahora son más intensos y más frecuentes".

Al respecto, el jefe de Climatología, José Ángel Núñez, no hay dudas de que las temperaturas «están subiendo como consecuencia de la actividad humana», pero falta determinar cómo afectará esta subida a las lluvias y los vientos. Con todo, ya hay algunos estudios que ya apuntan a que se mantendrán esta tendencia de «fenómenos más energéticos, más violentos» con lluvias «más intensas pero más breves y focalizadas junto a la costa».