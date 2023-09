Esteban no ve "fácil" sumar los apoyos para la investidura de Sánchez y asegura que PNV no es "facilitador" con Junts

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha advertido de que no será «fácil» alcanzar un acuerdo para una investidura de Pedro Sánchez porque hay que «poner de acuerdo a unos cuantos actores» y ha asegurado que los jeltzales no van «en pack» ni son «facilitadores de nada», de manera que Junts «negociará lo que crea conveniente».

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Esteban ha afirmado que, si tras la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo hay «otra propuesta de investidura», su partido está dispuesto a «hablar» y ver «si es posible llegar a un acuerdo». En todo caso, ha subrayado que «todavía no hay nada cerrado» y ha advertido de que «somos unos cuantos actores los que nos tenemos que poner de acuerdo y tampoco será fácil».

El diputado jeltzale ha rechazado que el PNV, cuyo presidente, Andoni Ortuzar, se reunió recientemente con el expresident Carles Puigdemont en Waterloo, sea «facilitador» de un acuerdo con Junts para la investidura. «Nosotros no somos los facilitadores de nada. Junts negociará lo que lo que considere, lo que crea conveniente», ha manifestado.

De este modo, ha subrayado que no van «en pack». A su entender, que entre las formaciones que pudieran «ir, en su caso, a un apoyo de una investidura, entre bomberos no nos pisemos la manguera», de manera que «el acuerdo de unos imposibilite el de otros», es «la mínima básica», pero «luego cada uno verá cuáles son sus prioridades y cómo tiene que negociar, y nosotros no somos ni los representantes de nadie ni los intermediadores con nadie».

En todo caso, ha señalado que los jeltzales siguen «manteniendo una buena relación» con Junts, «un agente político importante en estos momentos». «Lo que hay que estar es ojo avizor y sabiendo cómo se están moviendo las cosas, para poder tomar uno sus propias decisiones», ha manifestado.