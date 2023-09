Arranca la generación de energía eólica marina flotante en España con el proyecto DemoSATH ubicado en la costa vasca

El proyecto de eólica marina flotante DemoSATH, liderado por la ingeniería vasca Saitec Offshore Technologies, y que cuenta con la colaboración de la empresa alemana RWE Offshore Wind y la japonesa The Kansai Electric Power CO., INC. (KEPCO), ha comenzado la generación de energía eólica marina flotante en España a través del primer aerogenerador marino flotante conectado a la red y que está ubicado en Armintza, en Euskadi.

El acto de arranque de este proyecto ha tenido lugar este lunes con la presencia del Lehendakari, Iñigo Urkullu, de la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, el director de Operaciones de Saitec Offshore Technologies, David Carrascosa, el CEO de RWE Offshore Wind, Sven Utermöhlen, y el director ejecutivo de la División de Energías Renovables de The Kansai Electric Power CO., INC. (KEPCO), Kazumi Ogura. Las autoridades y representantes municipales han estado, en primer lugar, en Bermeo (Bizkaia) y, desde allí, se han desplazado hasta Armintza, frente al lugar en el que está instalado el aerogenerador, después de que se haya tenido que suspender, por la climatología, el viaje en barco hasta la plataforma. El pasado mes de agosto, DemoSATH fue instalado en el área de ensayos en alta mar BiMEP (Armintza, País Vasco) y, posteriormente, se completaron las operaciones de conexión del cable estático existente en el lecho marino con el cable dinámico. Según han explicado, este último se ha diseñado para absorber los movimientos de la plataforma inducidos por las olas y posteriormente se ha conectado a la torreta situada en la proa de la plataforma. Desde entonces, se han llevado a cabo los trabajos necesarios para su puesta en marcha (commissioning). Han precisado que, de esta forma, la energía generada se vierte a la red eléctrica pasando por la subestación de BiMEP, convirtiendo la fuerza del viento en energía renovable limpia. Consumo de 2.000 hogares La plataforma DemoSATH, ubicada a dos millas de la costa vasca, cuenta con una turbina que puede generar hasta 2MW de energía renovable. Su producción anual equivale al consumo eléctrico de aproximadamente 2.000 hogares en un año. Como resultado de este proyecto, por primera vez en España, la eólica

marina flotante se introduce en el mix energético como tecnología de

generación renovable. Los impulsores de esta inicitiva han apuntado que la puesta en marcha marca el inicio un período operativo de dos años para recopilar datos sobre el comportamiento de la tecnología SATH, desarrollada por Saitec Offshore Technologies, y la monitorización con ayuda de sistemas

instalados en el aerogenerador para conocer su interacción con el entorno. Entre estos, se incluyen sistemas inteligentes para la identificación y prevención de colisiones con aves y murciélagos, así como sistemas para la monitorización de la biodiversidad del ecosistema marino como comunidades de crustáceos, otros invertebrados, peces y cetáceos. Estas actividades de seguimiento proporcionarán información sobre el comportamiento de distintos grupos y especies entorno a la turbina eólica marina flotante. Además, el proyecto incluye el ensayo de soluciones respetuosas con el medio ambiente, diseñadas específicamente para SATH, con el objetivo de favorecer la biodiversidad marina y los recursos pesqueros en parques eólicos marinos flotantes. El proyecto DemoSATH representa un «hito significativo» dentro de la industria de la eólica marina flotante, al convertirse en el primer aerogenerador marino flotante en conectarse a la red en España, la quinta tecnología flotante europea con una turbina de más de 1 MW instalada en mar abierto; y la tercera tecnología en hormigón en llegar a ese nivel de desarrollo. En el transcurso del acto, el director de Operaciones de Saitec Offshore Technologies, David Carrascosa, ha destacado que el comienzo de la generación de energía de DemoSATH marca «un momento culminante» en el proyecto. «Nos sentimos orgullosos del trabajo realizado y de ser los primeros en España en aportar energía renovable con un aerogenerador flotante. Este será nuestro banco de pruebas para adquirir conocimiento basado en una experiencia real y aplicarlo en los futuros proyectos a mayor escala», ha agregado. Carrascosa ha indicado que hoy «es el primer día» pero hay que «ir a más». En este sentido, ha señalado que el porcentaje, en la actualidad, es «ínfimo», con 2MW instalados pero, de acuerdo con la hoja de ruta establecida, esperan que sean 3 MW para 2030. Por su parte, Sven Utermöhlen, CEO de RWE Offshore Wind, ha mostrado su satisfacción porque DemoSATH se haya puesto en marcha «con éxito» y ha destacado que es «otro hito» en el camino de RWE para «desbloquear el gran potencial» de la energía eólica flotante a nivel mundial, especialmente en países con aguas costeras más profundas, como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Noruega y, «ciertamente, España». "Nuestra ambición es ser un actor líder en el mercado

de la energía eólica flotante que desarrolle, construya y opere proyectos comerciales de energía eólica flotante a escala y competitivos en costes en todo el mundo", ha añadido. Sven Utermöhlen ha indicado que, junto con otro proyecto de demostración en el que participan, DemoSATH les permite obtener una experiencia temprana para futuros desarrollos a gran escala. Según ha destacado, su plataforma única basada en hormigón y su diseño de amarre de un solo punto amplían aún más sus conocimientos sobre conceptos

innovadores de energía eólica flotante". Por su parte, Kazumi Ogura, director ejecutivo de la División de Energías Renovables de The Kansai Electric Power CO., INC. (KEPCO) ha afirmado que es «un gran honor» alcanzar este «hito relevante» como miembro de este proyecto pionero. «Nos gustaría expresar nuestro profundo agradecimiento a la comunidad local y a los numerosos stakeholders por su cooperación. Esperamos aplicar las lecciones aprendidas de este proyecto para avanzar hacia una sociedad libre de carbono», ha añadido. Los promotores han indicado que el éxito del proyecto se debe a la suma de las capacidades de los socios: Saitec Offshore Technologies como diseñador de la tecnología SATH y desarrollador del proyecto; RWE Offshore Wind aportando su conocimiento en el sector de la

eólica marina flotante y KEPCO con su experiencia en el ámbito de la energía. A ello se suman los trabajos realizados por las empresas suministradoras y los apoyos institucionales recibidos por parte del Gobierno español, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) y el Centro para el Desarrollo de la Tecnología Industrial (CDTI), así como del Gobierno Vasco a través de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI), BEAZ y la Agencia

Vasca de Energía (EVE).