Educación sigue constatando incidencias en 14 líneas de transporte escolar en el cuarto día de curso

La Conselleria de Educación sigue constatando incidencias en 14 líneas de transporte escolar que aún permanencen afectadas en el funcionamiento normal en el cuarto día de curso en la provincia de Valencia, que suman un total de 17 autobuses, según los datos facilitados por el departamento que dirige José Antonio Rovira, con las comunicaciones recibidas de los centros.

Los centros sobre los que tienen repercusión estas líneas son el CEIP Vicente Blasco Ibáñez de Moncada, con un vehículo afectado; CEIP Mare de Déu de la Vallivana de Picassent, con un autobús; CEIP Forn d'Alcedo, con dos; el IES 9 d'Octubre de Carlet, con otros y los Centros de Educación Especial Enric Valor de El Grau de Gandia, con un vehículo; el Carmen Picó de Alzira, con cuatro; La Unión de Torrent, con tres y La Encarnación, de la misma localidad, con cuatro.

Según ha señalado la Conselleria, las incidencias han consistido en algún autobús que no ha llegado; otro con la rampa averiada; retrasos y el caso de un vehículo que, al ser demasiado grande, no podía circular por la población y han tenido que hacer cambio, provocando que los alumnos llegaran tarde.

La Conselleria ha asegurado que está en «estrecho contacto» con la empresa de transporte responsable de las incidencias y se están «supervisando las operaciones para garantizar que cumplan con los estándares de puntualidad y seguridad necesarios y que vienen recogidos pormenorizadamente en el pliego del contrato».

Posible resolución del contrato

Educación ya está tramitando el expediente para aplicar las penalidades que correspondan a la empresa y avisa que, una vez sustanciado el expediente, tras la audiencia y las alegaciones presentadas por la UTE, aplicadas las medidas o sanciones, «si se diese la imposibilidad de que el adjudicatario ejecutase con todas las garantías la prestación del servicio en los términos pactados, se procederá a la resolución del contrato».

En esta línea, asegura que todos los órganos en la Conselleria de Educación están trabajando para que las incidencias padecidas por los usuarios del transporte escolar, especialmente el alumnado de los CEE, «tengan el servicio con la calidad y las garantías de seguridad que establece la normativa».

El director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, se va a trasladar este mismo jueves a los CEE afectados de Torrent y el viernes se desplazará a otros centros afectados para hablar «directamente» con los afectados y comprobar «in situ las deficiencias manifestadas».

Según Cabo, «lo primero será darles nuestras disculpas» y después explicar el trabajo que están realizando para resolver las incidencias y para «arroparlos porque es un alumnado susceptible de unas necesidades que tenemos que intentar paliar e intentar cumplir con los servicios que tenemos establecidos».

«GUERRA DE EMPRESAS»

Por su parte, el conseller, en una entrevista a À Punt recogida por Europa Press, ha atribuido la situación a una «guerra de empresas» por la adjudicación de lotes que realizó el anterior equipo de Educación del Botànic.

Según ha explicado, la anterior Conselleria dividió en seis lotes las 197 rutas escolares de la provincia de Valencia, de los que cinco se adjudicaron a una UTE formada por empresas de Valencia y uno de ellos a una otra de Galicia. Una adjudicación que las empresas valencianas recurrieron y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) decidió que «estaba bien hecha».

Además, Rovira ha expuesto que la empresa gallega les comunicó que los conductores que habían contratado habían sufrido «presiones de sus antiguos empresarios», con lo que «14 de ellos no se presentaron el lunes» a su ruta. En cualquier caso, ha garantizado que esta compañía está tomando medidas y ha puntualizado que el problema se produce en otras comunidades, como en Euskadi donde es «muchísimo más grave».

«Nosotros no tenemos nada que ver (...) Tenemos las manos atadas», ha remarcado, y ha asegurado que el director general de Centros Docentes visitará todos los centros afectados entre este jueves y viernes para «dar las explicaciones oportunas».

Concentraciones de las ampa

Por otro lado, las juntas directivas de las AMPA han coincidido al afirmar que el servicio de transporte escolar "todavía se tiene que organizar y ajustar en horarios y rutas, completar en número de autobuses para cubrir la totalidad de rutas, adaptar los vehículos con las medidas de seguridad (cinturones y anclajes) y, en el caso de las rutas de los centros de Educación Especial, revisar plataformas y

habilitar las rampas y el bus a las normas de accesibilidad y movilidad".

Según ha informado FAMPA-València en un comunicado, si bien todas coinciden en que, a día de hoy, «el servicio ha mejorado pero no lo suficiente». En este sentido, señalan que el punto de partida del lunes era «muy precario», sin buses en la parada y sin personal acompañante en muchos casos, pero no se conforman con un servicio que todavía consideran «desorganizado, incompleto y sin adaptar».

Por esta razón, han pedido a FAMPA-València la organización de concentraciones a las puertas de los centros educativos que se llevarán a cabo este viernes en CEIP Forn d'Alcedo, en la puerta del centro, de 8.50 a 9.30; CEIP Pinedo, de 14.45 a 15.00 y CEIP Lluís de Santàngel, de 15.15 a 16.00 y el lunes en el CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva, a las 12.00.

Las AMPA de los centros educativos afectados también han distribuido entre las familias modelo de denuncia individual y formal para registrar en Conselleria de Educación la próxima semana.

Sin autobuses adaptados

En el caso de La Encarnación de Torrent, fuentes del AMPA denuncian una serie de incidencia desde el pasado lunes, cuando no hubo ningún tipo de servicio; martes y miércoles solo tres y ninguna adaptada y este jueves solo dos, sin que haya compromiso de recogida. «El problema es que echan la culpa de que no tienen conductores pero tampoco hay autobuses porque no están adaptados», han dicho, y han instado a buscar las condiciones del contrato. «¿Cómo van a un CEE sin autobuses adaptados?», se preguntan.

Desde el AMPA se denuncia falta de información; el mal servico, por no garantizar la recogida; la no adaptación de los autobuses; retrasos y falta de escolarización de niños que no pueden ir a los centros.

Por otro lado, ante los problemas generados por el transporte escolar, las AMPA de los IES Joan Fuster de Bellreguard y Vall de la Safor de Villalonga también se han concentrado este jueves en las puertas de los centros escolares «para canalizar el malestar de no disponer de servicio de transporte escolar de calidad».

La presidenta de la AMPA Joan Fuster, Yolanda Tomás, ha manifestado que si bien la situación ha mejorado, «hay problemas de organización». La entidad cifra en dos los autobuses que faltan para completar el servicio y reivindica un reajuste de los horarios en las rutas, una revisión de los cinturones de seguridad y una figura de coordinador entre el centro escolar y la empresa. Entre los asistentes han estado presentes la alcaldesa de Miramar, Pilar Peiró, la alcaldesa de Piles, Cristina Formet, y la concejala de Educación de Miramar, Pilar Mengual.

Por otro lado, en el IES Vall de la Safor de Villalonga, ha asistido más de 50 personas. Alumnado, profesorado, madres y padres, y el alcalde de Potries, Sergi Vidal, se han concentrado para denunciar estas situaciones ya que denuncian que este jueves tampoco ha pasado el autobús que realiza la ruta por Potries. Los autobuses que han pasado han sido los que venían de otras rutas y que los han recogido «poco a poco» para hacer el favor, han informado en un comunicado.