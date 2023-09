Maestre critica las "excusas" de Almeida y dice que su problema con el presupuesto son los "números rojos" que ha dejado

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y jefa de la oposición, Rita Maestre, ha criticado las «excusas de mal pagador» de Almeida y ha espetado que su problema con el presupuesto son los «números rojos» en los que ha dejado al Consistorio, a pesar de haberse encontrado cuando llegó con un superávit superior a los mil millones de euros.

En un desayuno informativo, Maestre ha pedido al Gobierno de Almeida «que haga algo tan básico como su trabajo», en este caso, «que cuadre las cuentas municipales» de 2024. «Almeida no tiene ni una sola excusa para no hacer su trabajo porque tiene una mayoría absoluta y, desde luego, la capacidad técnica para poner encima de la mesa un borrador presupuestario», ha señalado la portavoz de Más Madrid.

El principal grupo de la oposición le ha exigido «que deje las excusas de mal pagador, que deje de echar balones fuera, que deje de una vez de mirar más a la Moncloa que a Cibeles y que se ponga a trabajar presentando las cuentas que Madrid necesita».

"el problema de los presupuestos es el déficit de 236 millones"

Maestre cree que no son más que «excusas» las declaraciones del alcalde sobre el techo de gasto porque «el principal problema que tienen los presupuestos municipales es el déficit de 236 millones de euros que tiene esta ciudad desde que gobierna Almeida».

«Llegó a la Alcaldía de la capital con un superávit de más de mil millones de euros que hoy son números rojos y eso no es responsabilidad de Pedro Sánchez ni de Moncloa, no tiene que ver con los Presupuestos Generales. Tiene que ver única y exclusivamente con una mala gestión del dinero público que hace que hoy Madrid deba dinero, que hoy Madrid esté en números rojos», ha lanzado Rita Maestre.

La edil ha insistido en que la responsabilidad del Gobierno municipal es «hacer su trabajo», que pasa por presentar un borrador de cuentas que normalmente empieza a desarrollarse en el Ayuntamiento de Madrid a mediados del mes de agosto y que para mediados de septiembre suele estar ya finalizado.

«Lo que tiene que hacer es dejar de buscar excusas para hacer su trabajo, tiene que dejar de hablar de Sánchez y de la Moncloa para hablar de Cibeles. Se ha presentado a las elecciones municipales, las ha ganado y debe gestionar esta ciudad. Es su trabajo y eso es lo que le vamos a exigir que haga», ha aseverado la jefa de la oposición.

Más Madrid estará con la vecindad, que se encuentra con el pago de escuelas infantiles «de 500 euros de media en una plaza privada, donde tienen que llevar a sus hijos el 90 por ciento de las familias que se quedan sin plaza en la escuela pública». Maestre ha condenado al PP por ser un partido «que dice hablar de las familias pero trabaja contra ellas en muchísimos barrios de esta ciudad».

La vivienda y que no se siga aplicando "la ley de la selva"

También Más Madrid estará «en las batallas pequeñas». «Vamos a dar cada batalla vecinal y vamos a liderar las grandes batallas de la ciudad. Para mí la primera y más importante es la vivienda, que es hoy el principal peso que afrontan las familias, especialmente los jóvenes que no pueden independizarse, pero también muchas familias ahogadas por el alquiler, por la cuota hipotecaria. Hoy en Madrid es difícil vivir y yo creo que los gobiernos no pueden no responsabilizarse de eso y esperar que la gente se solucione sola las castañas», ha argumentado.

Maestre ha recordado que las instituciones «están para ayudar y para acompañar y, según la Constitución Española, tienen el deber de garantizar el derecho a la vivienda». Tiene claro que Almeida «se va poner de lado, va a intentar no aplicar la ley estatal de vivienda y mantener esta ley de la jungla, del sálvese quien pueda».

Por contra, Más Madrid va a intentar «que aquí rija el bien común, que las instituciones estén para trabajar por él, que se cumpla el artículo 47 de la Constitución Española y que los poderes públicos garanticen el acceso a la vivienda».