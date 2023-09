La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha señalado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) «finalizará la semana que viene» el documento definitivo para implantar el Pacto por la atención primaria, firmado el pasado 22 de mayo y cuyo objetivo es modernizar este nivel asistencial, al tiempo que ha indicado que la limitación de agendas, uno de los puntos que recoge este acuerdo, se seguirá extendiendo a todos los profesionales desde este mes de septiembre.

Así, en una entrevista a Europa Press, García ha recordado que el pacto fue un trabajo que «se abrió» a los consejos profesionales y a los profesionales del SAS, que participaron en mesas de trabajo a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública, al tiempo que ha añadido que «el documento, donde se ha hecho una unificación de las aportaciones de todos, está ya finalizado y lo que está haciendo ahora mismo el SAS es la priorización de ese plan conjunto para empezar a trabajar la puesta en marcha», un documento que «estará finalizado la semana que viene».

Se trata de lo que «ellos consideran que es esencial y primordial para que la atención primaria empiece a tener menos problemas de los que tiene en la actualidad», porque el acuerdo, recuerda, «recogía la reducción del número de citas en médicos de familia y pediatría o las continuidades asistenciales, pero contemplaba también el aumento de la capacidad diagnóstica de primaria, el aumento competencial de profesionales o el incremento de logopedas y fisioterapeutas, entre otros profesionales».

Sobre la limitación de agendas, la titular de Salud ha señalado que «se puso en marcha antes del verano», pero durante el mismo «todo se distorsiona por nuestra incapacidad real de no poder sustituir a los profesionales, ya que los médicos se sustituyen unos a otros porque no tenemos capacidad de sustituir sus vacaciones», con lo cual en la época estival «esa reducción de agenda no se ha estado respetando». «Cuando se incorporen todos los profesionales a finales de septiembre seguiremos cumpliendo para que todos tengan esa reducción», ha manifestado.

Cuestionada sobre las críticas de sindicatos como UGT «por la falta de transparencia» en la modificación que propone la Consejería de Salud y Consumo sobre la Orden de 23 de febrero de 2023 de tarifación de convenios y conciertos del SAS, y que ya ha iniciado el trámite de consulta pública previa --abierto hasta mediados de septiembre--, García ha defendido que en la misma «lo que se dice es que en la orden de tarifas no estará la atención primaria y que no estará la otra parte que hablaba de que profesionales externos pudieran utilizar los servicios y las instalaciones públicas».

Por tanto, «creo que estamos cumpliendo con el acuerdo» porque en esa publicación previa «se manifiesta lo que se dijo en ese acuerdo, con lo cual nadie puede creer que hay trampa ni hay cartón».

Por otra parte y en lo referente al Plan de Verano para el personal del sistema sanitario público, García ha destacado, tras mencionar de nuevo a la «dificultad añadida» de no poder contratar a médicos, que ha sido un plan «un poquito mayor que el del año pasado, con casi 36.000 contrataciones, un 95% más de contratos en las zonas costeras y un 90% de las camas disponibles que hay durante todo el año».

Además, «hemos hecho casi 80.000 intervenciones quirúrgicas, casi 3.000 pruebas diagnósticas y se ha estado actuando en aquellos lugares donde se han producido tensiones». Así, ha asegurado, que «ha sido un verano con problemas, como todos los veranos, pero que los equipos directivos han ido solventando y solucionando en cada lugar de Andalucía».

Asimismo, y acerca de si la agilización por parte de la Junta del proceso de contratación de médicos al eximir del requisito de la nacionalidad a los facultativos extranjeros no comunitarios ha generado un aumento de contrataciones, la titular de Salud ha dicho que el número «sigue siendo similar» a los últimos años. «Ahora son 749 los que están, pero el número de extracomunitarios que hemos tenido contratados en Andalucía en los últimos seis o siete años gira en torno a los 800», ha remarcado.

En este sentido, ha subrayado que le gustaría «que los médicos que se forman en España tuvieran la oportunidad de hacer la especialidad y no quedarse fuera año tras año», al tiempo que ha recordado que este año y el año anterior se convocaron en España 8.000 plazas de médicos MIR para hacer la especialidad pero «se quedaban fuera 4.000, es decir, habían acabado de la universidad 12.000 y se quedaban fuera 4.000 esperando un año más para poder volver a presentarse».

"el 90% de médicos de familia se han quedado en andalucía"

«Andalucía ha sido este año la comunidad autónoma que más plazas MIR ha ofertado en médicos de familia pero ya hemos ofertado el 100% de nuestra disponibilidad para poder formar. Llevamos cuatro años diciéndole al Ministerio que tiene que modificar los criterios para las unidades de formación y no ha hecho nada al respecto», ha criticado García, que vuelve a pedir al departamento que dirige en funciones José Manuel Miñones «una convocatoria extraordinaria de plazas MIR, 1.000 por año, y la flexibilización de esos criterios».

Además, ha destacado que «también tenemos que ser atractivos para que los médicos decidan quedarse en Andalucía». Este año «el 90% de los médicos de familia que han acabado su formación en la comunidad han decidido quedarse aquí, lo cual ya es un reto que teníamos encima de la mesa y les agradecemos que hayan tomado esa decisión».

Puestos de difícil cobertura

En este punto, la consejera ha resaltado que en dos años, «el 95% de toda la plantilla del SAS estará fija dentro del sistema, algo muy importante que nos permitirá hacer concursos de traslados que siempre estén abiertos, para que el personal se pueda movilizar dentro del sistema sanitario público. Cuando llegamos los profesionales llevaban años sin poder moverse y poder cumplir sus expectativas de vida y de conciliación y durante estos últimos cinco años se han hecho concursos de traslado históricos».

Al respecto, ha añadido que le gustaría poner en valor lo aprobado en la Ley de Función Pública que «permite al SAS hacer procesos selectivos a través del concurso en aquellos lugares donde haya puestos de difícil cobertura para poder dar estabilidad, o sea, que una persona apruebe su plaza solo con un concurso para ser atractivo en esos lugares que sabemos que tenemos muchas dificultades», ha concluido García.