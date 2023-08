El festival internacional reggae Rototom Sunsplash de Benicàssim (Castellón) despide este martes su edición número 28 tras siete jornadas bajo el lema 'United for Peace', con un balance de 190 artistas de 25 países y 185 conciertos y dj sets.

Desde el 16 de agosto, los escenarios (Main Stage, Lion Stage, Dub Academy, Dancehall y Jamkunda Stage) y el Solé Rototom Beach en la playa del Gurugú han ofrecido 308 horas de música a lo largo de la semana, resume la organización.

Que el Rototom es un encuentro multicultural lo ratifican las casi 80 nacionalidades que han asistido este verano. Sobre los escenarios, 190 artistas han proyectado el rugido del león, icono del festival en esta edición, llegados de Chile, Colombia, Jamaica, Estados Unidos, Angola, Nigeria, Senegal, Túnez, India, Francia, Reino Unido o Suiza.

En su última noche, este martes llega el turno de la banda de reggae británica UB40, el jamaicano Anthony B, el estreno internacional del espectáculo 'El mundo flamenco saluda a Bob Marley' o las formaciones valencianas La Fúmiga y Nativam tomando el relevo al exitoso show que brindó Zoo este lunes.

Mad professor y juan diego botto, entre los invitados

Durante el festival, las áreas culturales (Foro Social, Reggae University, Jamkunda, Magicomundo, Teen Yard, Pachamama y Social Art Gallery) han organizado 143 actividades entre debates, charlas, proyecciones, talleres, exhibiciones o sesiones de baile afro, urbano o dancehall. La parrilla ha incluido ocho pases cinematográficos y 13 sesiones y seminarios rasta, con 29 invitados como Mad Professor, Mutabaruka, Don Letts o Gaudi.

La paz, la emergencia climática y los derechos humanos han centrado el Foro Social, junto a las proyecciones de 'En los márgenes' de Juan Diego Botto y el corto 'The way I welcome you' de Amparo Fortuny. Entre sus invitados, el propio Botto, las periodistas Olga Rodríguez y Teresa Aranguren, la investigadora Tica Font, el botánico Francis Hallé o la activista experta en migraciones Helena Maleno.

Clausuró la sesión 'En apoyo a Julian Assange', a la que se sumó por videoconferencia el embajador de WikiLeaks Joseph Farrell. Este foro vivió una de sus sesiones más multitudinarias el pasado sábado con Soy Tribu, el youtuber que documenta tribus nativas sobre su moto, que se ganó al público durante la narración de su experiencia.

Baile afro, micro abierto y nueva zona de parkour

Rítmica y sin descanso fue la parrilla del área más africana del festival, Jamkunda, con una docena de debates, talleres y clases de baile afro moderno. Magicomundo, el espacio familiar, ofreció 40 horas de propuestas entre sesiones de cuentacuentos, talleres de conciencia ambiental o espectáculos de circo y títeres.

La agenda deja hitos como el multitudinario show de clown 'Rojo' de Mireia Miracle, la construcción de la gran ballena Romalda junto al proyecto Ciutat Feliç para alertar sobre la crisis climática o 'Zoo Il·lustrat' para interactuar junto a los más pequeños en torno a los temas de la banda valenciana.

Paralelamente, la Teen Yard se ha metido al público adolescente en el bolsillo con la ampliación del skate park y la nueva zona de parkour, que ha atraído a los campeones de España y del mundo de esta disciplina. En el Mercado Artesano, 25 propuestas para toda la familia, y en el restaurante del Rototom hasta 40 propuestas gastronómicas.

Siete batucadas, una por día, han guiado el fin de la programación en todas las áreas extramusicales. Esta tarde ruge la última para guiar el desfile final de la edición 'United for Peace', que sumará las propuestas creativas diseñadas durante toda la semana y dará paso a la última puesta en escena sonora del Sunsplash 2023.