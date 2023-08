El japonés Hayao Miyazaki inaugurará el 71 Festival de Cine de San Sebastián con 'The Boy and the Heron'

El director japonés Hayao Miyazaki inaugurará la 71 edición del Festival de San Sebastián con 'Kimitachi wa Do Ikiruka / The Boy and the Heron'. El nuevo filme del autor de la mítica película 'El viaje de Chihiro' se proyectará en el Auditorio Kursaal el viernes 22 de septiembre tras la gala de inauguración.

Tras su paso por el Festival de Toronto el 7 de septiembre, San Sebastián acogerá el estreno europeo de la nueva propuesta de Hayao Miyazaki (Tokio, 1941), que fundó, junto a Isao Takahata, el Studio Ghibli en 1985.

Desde entonces ha dirigido películas como 'Tenku no Shiro Rapyuta/ Castle in the Sky' (El castillo en el cielo, 1986), 'Tonari no Totoro/ My Neighbor Totoro' (Mi vecino Totoro, 1988), 'Majo no Takkyubin/ Kiki's Delivery Service' (Nicky, la aprendiz de bruja, 1989), Kurenai no Buta / Porco Rosso (1992) y 'Mononoke Hime/ Princess Mononoke' (La princesa Mononoke, 1997).

Su filme 'Sen to Chihiro no Kamikakushi / Spirited Away/ El viaje de Chihiro' (2001) batió todos los récords de taquilla en Japón y cosechó numerosos reconocimientos, entre ellos el Oso de Oro de Berlín y el Oscar a la mejor película de animación.

Además, 'Hauru no Ugoku Shiro / Howl's Moving Castle' ('El castillo ambulante', 2004) fue también nominada al Oscar y recibió el Premio Osella en el Festival de Venecia y Miyazaki obtuvo el León de Oro a la trayectoria al año siguiente.

Kaze Tachinu / The Wind Rises (El viento se levanta, 2013) fue nominada al Oscar a la mejor película de animación. En 2012 Miyazaki fue nombrado Persona de Mérito Cultural por el Gobierno de Japón. En 2014 recibió el Oscar honorífico a toda su trayectoria y fue incluido en el Salón de la Fama de los Premios Will Eisner del Cómic.

Primera vez en sección oficial

Es la cuarta vez que una película del cineasta japonés, quien también escribe, dibuja y diseña edificios, es programada en el Festival de San Sebastián, pero es la primera en la que formará parte de su Sección Oficial.

Previamente, estuvo en el Velódromo con 'El viaje de Chihiro' y 'Gake no Ue no Ponyo / Ponyo on the Cliff by the Sea' ('Ponyo en el acantilado', 2009) y en Perlak con 'El viento se levanta'.

Además de las películas citadas, otras dos películas del Studio Ghibli han sido seleccionadas en la sección Perlak: 'Kaguya-hime no Monogatari / The Tale of The Princess Kaguya' ('El cuento de la princesa Kaguya', 2013) de Isao Takahata, y 'La tortue rouge / Red Turtle' ('La tortuga roja', 2016) de Michael Dudok de Wit, según han recordado desde el Festival donostiarra en un comunicado.

Las mismas fuentes han explicado que el nuevo título de Miyazaki, 'Kimitachi wa Do Ikiruka / The Boy and the Heron' es una historia original escrita por su director. La banda sonora está firmada por el compositor habitual de las películas de este cineasta, Joe Hisaishi.

Las entradas para la gala de inauguración de la 71 edición del Zinemaldia se pondrán a la venta el 4 de septiembre a través de los medios habituales.