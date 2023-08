La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha afirmado este martes que espera que la Presidencia del Congreso de los Diputados recaiga en un diputado o diputada de su partido y que Junts esté «a la altura de lo que necesita este país, que es seguir avanzando».

En los actos conmemorativos de la festividad de la Virgen de la Paloma, Maroto ha señalado se encaran una semana en la que se van a constituir las Cortes Generales, «una semana decisiva para la conformación esperemos de un gobierno progresista».

La exministra de Industria, Comercio y Turismo pide «dejar tiempo» a todos los grupos políticos minoritarios para que tomen una decisión, apuntando que el PSOE es "una buena candidatura y proyecto para este país y lo ha demostrado estos cinco años tan difíciles en los que se ha pasado por una pandemia y una guerra.

«Esperamos que la conformación tanto de la Mesa y del nuevo gobierno podamos contar con los apoyos necesarios para que siga habiendo un gobierno progresista en este país. No estoy en la negociaciones y desconozco cuál es el elemento de negociación pero espero como grupo que ha recibido el apoyo millones de españoles tenga la Presidencia porque pone en valor el peso que ha recibido en las urnas», ha insistido en referencia a su partido.

Reyes Maroto ha dicho que no le molesta que el líder de Junts, perseguido por la Justicia, Carles Puigdemont, diga que aumenta la subasta, pero espero que esté «a la altura de lo que necesita este país, que es seguir avanzando». «Este y el resto de grupos de la Cámara espero que apoyen un gobierno progresistas como salió mayoritariamente de las urnas», confía.

A la exministra no le da miedo que se constituya un gobierno en minoría porque la legislatura que finaliza ha sido «compleja» para el Gobierno, «que ha tenido que llegar a acuerdos con otras fuerzas en el Parlamento para aprobar leyes importantes».

«Espero que no se un procedente esperar hasta el último momento para conformar la Mesa del Parlamento, como no lo espero que sea en los cuatro años para que haya un gobierno progresista para que España siga avanzando y tenga las leyes que necesita para seguir avanzando en derechos y libertades y para que el país siga en la senda de avances y recuperación económica», ha respondido a la prensa sobre la decisión de Junts de que no informar de su voto para la conformación de la Mesa del Congreso hasta el mismo día del Pleno.