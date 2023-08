Caleidoscopio Teatro emprende la gira 'Historias alegres para tiempos difíciles'.

Caleidoscopio Teatro ha emprendido este mes la gira 'Historias alegres para tiempos difíciles' con los espectáculos 'Los duendes del baúl', que cumplen 30 años, 'Gamusinos del Moncayo' y 'Garbancito', que llegarán hasta octubre a medio centenar de localidades de todo Aragón.

La gira está respaldada por los Fondos Europeos Next Generation, a través del Gobierno de Aragón, por su apuesta decidida para hacer llegar al medio rural espectáculos de artes escénicas de calidad, de gran formato y singulares, que por variadas circunstancias, cada vez son más difíciles de encontrar en el panorama cultural.

La cofundadora de la compañía, Azucena Gimeno, ha explicado que 'Los duendes del baúl' es un espectáculo que surgió en 1993 en una expedición de Caleidoscopio Teatro con Payasos Sin Fronteras «con la idea de llevar la alegría, el juego y el color a todas partes y especialmente a niños en situaciones difíciles, y nos gustó tanto que no hemos dejado de hacerlo desde entonces, porque es muy sensorial, de jugar, de hacer amigos».

Los personajes de este montaje, que llevan ya más de 625 funciones, pueden alcanzar hasta cuatro metros de alto, y este año cumplen 30 años de gira por numerosas localidades de dentro y fuera de Aragón.

La gira 'Historias alegres para tiempos difíciles' ha pasado ya por Herrera de los Navarros y Torralbilla, con 'Gamusinos del Moncayo', y por Muniesa, con 'Los duendes del Baúl'.

Las próximas escalas son Caudé, este domingo, 13 de agosto; Huesca, este lunes, día 14; Gallocanta, el viernes, 18 de agosto; Pradilla de Ebro, el día 19; Monegrillo, el sábado, 26 de agosto, para ir en septiembre a Bujaraloz, Barbastro, El Frago y barrio de San Gregorio en Zaragoza. En octubre, será 'Garbancito... y el buey sobre el tejado' el espectáculo que protagonizará la gira.

39 años

La compañía inicia este verano también la cuenta atrás hacia su 40 aniversario, un periodo en el que sus espectáculos han viajado internacionalmente y han llegado tan lejos como la imaginación de sus creadores.

En este sentido, el otro cofundador de Caleidoscopio Teatro, Roberto Barra, ha querido subrayar que sus personajes «son marionetas esculturas, que forman parte de la faceta artesanal que forma parte de nuestra compañía y que hace que seamos una singularidad en Aragón y probablemente en España, porque en nuestro género de animación de calle con muñecos de gran formato ya solo quedamos nosotros».

Además, actualmente, preparan el estreno de un novedoso montaje de sala, que pondrá en escena una vez más el estilo singular, único y visual de los espectáculos de gran formato y creación artesanal que han forjado la reconocida trayectoria de Caleidoscopio Teatro. De momento sólo desvelan el nombre, 'Los paraguas de Satie'.

Entre los galardones obtenidos por Caleidoscopio Teatro a lo largo de estas casi cuatro décadas están el Premio ¡Hola!, otorgado por la Hispanic Organization Of Latin Actors of New York, los Premios Isabel de Portugal de la Diputación de Zaragoza y el Premio Pelegrín de Plata 2010.