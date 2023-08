El portavoz de la dirección política de IU Andalucía, Ernesto Alba, sostiene que Sumar logró el pasado 23 de julio «romper el guión establecido» por parte del «poder político de derecha» de este país con su resultado en las elecciones generales de aquel día, tanto en España como en Andalucía concretamente, donde atisba incluso «un cambio de ciclo político» respecto al actual, en el que el PP-A gobierna con mayoría absoluta.

En declaraciones a Europa Press, el también coordinador de la campaña electoral de Sumar en Andalucía para el 23J ha defendido así que «las fuerzas democráticas y progresistas de este país» han sido capaces en estas elecciones de «haber roto un guión establecido entre el poder político de derecha, ciertos poderes fácticos, mediáticos y económicos» con la «voluntad» de que pareciera que «ya había un ganador» de esos comicios, que era «la derecha» representada por PP y Vox.

«La realidad del 23J por la noche fue otra», según ha manifestado Ernesto Alba, que ha considerado «interesante» la lectura de los resultados electorales en Andalucía, porque «también se ha roto un guión que parecía ya preestablecido por parte de un PP que entendía», después de las últimas elecciones andaluzas, que Andalucía, «prácticamente», era algo «suyo», según ha opinado.

Frente a ello, el también secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA) considera que del 23J se desprende que «hay un campo de juego de cara a cuatro años» ante el que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, «debería estar preocupado después de los resultados».

Al respecto, Alba ha puesto de relieve que, si hace un año, en las elecciones autonómicas del 19J, el PSOE y la coalición Por Andalucía --integrada por Podemos, IU y Más País, entre otras formaciones-- sumaron «1.060.000 votos aproximadamente», en los comicios del 23J la suma de votos recibidos por los socialistas y Sumar en la comunidad autónoma se ha elevado a «1.900.000 votos, es decir, un millón más» de votantes que «ha dicho a Moreno que ojo, cuidado, que hay una Andalucía ahí que quiere hacer un cambio incluso de ciclo político» en la región porque «ha entendido que el modelo privatizador» que, en su opinión, lleva a cabo la Junta en educación, servicios sociales o gestión del agua «no es el que más satisface a su interés».

También ha valorado que Sumar logró el 23J en esta comunidad unos 520.000 votos, frente a los 284.000 que cosechó la coalición Por Andalucía en la cita del 19 de junio de 2022, por lo que el resultado permite a dicho espacio de izquierdas «estar de alguna manera satisfechos».

«Éramos muy realistas en el propio desarrollo de la campaña, y creemos que, en el contexto actual, y viendo los resultados, desde Sumar Andalucía hemos jugado un buen papel y hemos resistido» con los seis diputados logrados por las provincias de esta comunidad, según ha manifestado Ernesto Alba, que ha apostillado que el objetivo de esta confluencia de cara al 23J no estaba tanto en el número de diputados a obtener cuanto en lograr «la suma de un bloque progresista que fuera capaz de parar al bloque reaccionario de nuestro país».

Negociación de las listas

Por otro lado, Ernesto Alba ha comentado que la negociación de la composición de las listas con las que Sumar concurrió al 23J por las provincias andaluzas se desarrolló «de manera natural y bien», teniendo en cuenta que se partía de «un trabajo ya hecho» de alguna manera con anterioridad, con las confluencias que ya se pactaron en el seno de este espacio político para concurrir a las elecciones del 19J y las municipales del pasado 28 de mayo.

En esa línea, ha apuntado que las relaciones actuales entre las direcciones de Podemos e IU en Andalucía son «naturales y buenas, más allá de las diferencias políticas que puedan existir como fuerzas políticas distintas» que son, pero que vienen de desarrollar «distintos procesos de unidad en las elecciones municipales» del 28M, en la mayoría de las capitales andaluzas, según ha recordado.

A nivel nacional, y pese a las acusaciones de «vetos» que desde Podemos se han lanzado a los impulsores de Sumar por la no inclusión en sus listas de dirigentes del partido morado como la ministra de Igualdad, Irene Montero, el portavoz de la dirección de IU Andalucía ha defendido que a nivel global se llevó a cabo una negociación que fue «capaz de aglutinar a 15 organizaciones políticas», y ha apostillado que, «en ese tipo de negociaciones, no todo el mundo a veces sale satisfecho», pero en ellas «todos tenemos que ceder en algo», porque, «si no, es inviable el objetivo común».

Sobre por andalucía y adelante

Por otro lado, Alba ha indicado que en IU están «satisfechos» del «buen trabajo» que los cinco parlamentarios que componen el grupo Por Andalucía en la Cámara autonómica están llevando a cabo, y ha apuntado que «nuestro objetivo es que ese trabajo se vaya consolidando de cara a dentro de tres años», cuando están previstas las próximas elecciones andaluzas, para que el espacio de Por Andalucía «se ensanche» y logre en esa cita «unos buenos resultados».

A la pregunta de si los integrantes de Por Andalucía contemplan cambiar la denominación de su grupo parlamentario para que incluya la marca Sumar, dada la coincidencia de socios entre una y otra coalición, Ernesto Alba ha respondido que «lo primero ahora mismo, después del 23J, es constituir un Gobierno» en España, y una vez que se logre ese objetivo y «haya estabilidad, evidentemente Sumar tiene que responder a cómo nos vamos a organizar», ha abundado.

«Y cuando veamos cómo nos vamos a organizar, ya veremos qué ocurre con el nombre de Por Andalucía o Sumar aquí en el grupo parlamentario», ha continuado Ernesto Alba, que ha subrayado que ese posible cambio de denominación «no debe ser el problema», y en todo caso «lo importante, una vez que haya estabilidad en el país, es la capacidad que tenemos que tener, desde las fuerzas políticas de izquierdas ahora mismo representadas en el espacio Por Andalucía, de seguir avanzando en la misma línea que Sumar Andalucía de aquí a tres años».

Se trata, según ha abundado, de desarrollar un trabajo tanto «dentro del Parlamento andaluz» como fuera del mismo, valiéndose también para ello del «arraigo territorial» de fuerzas como IU, para captar «problemas» de municipios y llevarlos al Parlamento, y para «trabajar con los movimientos sociales» y aumentar la capacidad de Por Andalucía de «desbancar al PP» del Gobierno andaluz.

Por otro lado, el dirigente de IU ha sostenido que Adelante Andalucía, la formación liderada por Teresa Rodríguez, «cometió un error» en las municipales del 28M al no sumarse a confluencias de partidos del espacio de Por Andalucía, y «esa irresponsabilidad no benefició» a este conglomerado de fuerzas de izquierda, porque, por ejemplo, «perdimos el Ayuntamiento en Sevilla», y ocurrió lo mismo «en muchos más municipios», según ha lamentado.

Para el líder del PCA, en las pasadas generales, «parte» del electorado de Adelante ha «responsabilizado» a esa formación del perjuicio que habría ocasionado «esa división» en el ámbito de la izquierda en las municipales, y el 23J hubo «un voto andalucista muy importante que se ha visto representado en fuerzas políticas como Iniciativa del Pueblo Andaluz» integradas en Sumar.

De cara a las próximas elecciones andaluzas, Ernesto Alba ha apuntado que el espacio ya «consolidado de las distintas fuerzas políticas de izquierda» debe «seguir avanzando y ampliando» el mismo «con la sociedad civil», y se ha mostrado partidario, «si hoy fueran» esos comicios y «dieran los números» con el PSOE, de «inmediatamente» ir a «pactar un programa progresista para Andalucía y llegar a un acuerdo de gobierno» con los socialistas al estilo del suscrito a nivel nacional entre el PSOE y Unidas Podemos.