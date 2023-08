Agentes de la Policía Nacional han detenido en Crevillent (Alicante) a un hombre buscado por las autoridades alemanas reclamado por delitos de estafa, fraude y falsedad documental tras presuntamente engañar en este país a una persona en la venta de una excavadora.

El fugitivo fue localizado por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante tras una serie de averiguaciones y gestiones policiales, que finalmente han dado con el paradero de esta persona que residía en una vivienda de Crevillent, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Según versaba la orden de detención internacional, el fugitivo inició en 2020 los trámites de venta de una excavadora a un ciudadano alemán afincado en Bonn. Todos los trámites e intercambios de documentación los había realizado a través de correo electrónico.

Sin embargo, la excavadora no era propiedad de esta persona, por lo que no tenía potestad para venderla. Además, se identificó y cumplimentó la documentación para realizar los trámites de venta con otro nombre que no era el suyo, por lo que recibió un pago de 6.500 euros por la excavadora. Finalmente, engañó al ciudadano alemán y no concluyó la venta.

Por estos hechos, las autoridades alemanas dictaron una orden europea de detención para extradición (OEDE) para la localización y detención de esta persona, que puede enfrentarse en Alemania a una pena de prisión de hasta cinco años.

El detenido, de nacionalidad española y de 39 años, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional competente para ejecutar la orden de extradición.