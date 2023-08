El portavoz del PAR en las Cortes autonómicas, Alberto Izquierdo, ha sostenido que su formación «es la mejor garantía de que en Aragón no habrá un trasvase del Ebro». Así lo ha asegurado este jueves, en la segunda sesión del debate de investidura de Jorge Azcón (PP) como presidente de la Comunidad Autónoma, el cual ha tendido la mano al Partido Aragonés para coaligarse en el Ejecutivo.

Alberto Izquierdo le ha dicho a Jorge Azcón, sobre el trasvase, que el acuerdo de investidura suscrito entre PP y PAR «garantiza perfectamente la lucha de este Gobierno por el agua en este territorio y por la reserva hídrica que estamos seguros que se va a proteger con uñas y dientes». «Y si no, pues ahora somos un poco amigos, pero seremos menos amigos».

El diputado del PAR ha hecho hincapié en que sus posiciones «máximas» en torno al agua están en un documento por escrito, por lo que «no hay que ser el más listo de la clase» para saber cuál va a ser la postura del PAR en esta materia. «Hemos sido nosotros los que les hemos dicho a los unos y a los otros que no había que hacer un trasvase».

Por su parte, el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, le ha emplazado a coaligarse en el Ejecutivo durante esta legislatura y ha expresado que «el valor de la palabra dada y de lo que en esta comunidad autónoma vale la mano que se aprietan dos aragoneses, que es por supuesto mucho más que cualquier documento que puedan firmar».

Además, ha dicho estar «de acuerdo» con el PAR en relación a la nieve y el agua, así como con la apuesta de la comisión bilateral «en cuanto tengamos un Gobierno al cual reivindicársela». Por ello, le ha pedido «sumar» juntos. «Necesitamos hablar con otras formaciones políticas para poder gobernar y que haya el voto de más diputados».

«Lo que yo le quiero plantear --ha continuado Azcón-- es que ese camino que tenemos que recorrer, partiendo de donde partimos, conociendo la historia que tiene el PAR y el PP, entre todos hagamos un esfuerzo para hacer que los consensos y los acuerdos sean todavía más amplios de lo que son. Estoy convencido de que usted va a hacer ese esfuerzo, estoy convencido de que el acuerdo será progresivo en el tiempo».

Azcón lo ha dejado claro: «Mi objetivo es que después de haber firmado un acuerdo programático podamos contar con el PAR dentro del Gobierno. Creo que no se acaba el camino que podemos recorrer juntos firmando un documento que tiene que ver con las ideas. Todavía podemos seguir avanzando en ese camino y creo que usted en su equipo tiene personas valiosas que van a poder trabajar por los aragoneses».

Postulados del par

Alberto Izquierdo ha defendido el modelo comarcal. «Una norma territorial propia que no es mala, señor Nolasco --le ha dicho el portavoz de VOX--, las comarcas son buenas y lo verá», añadiendo que «hay que revisar lo que ha pasado en estos 25 años» en ellas para ver «qué es lo que se ha hecho mal y mejorar, no eliminar».

«Me encanta lo público» porque en el medio rural lo privado no llega, por eso hay que trabajar, colaborar y optimizar los recursos para que al medio rural también llegue lo «público-privado», porque «no tiene sentido duplicar los esfuerzos cuando se puede colaborar», ha dicho Izquierdo en defensa a que la educación concertada también llegue a los municipios más pequeños.

Respecto al transporte sanitario, a su juicio, el Gobierno de Lambán ha ejecutado «un mal método» porque «no llega» y le ha recordado a Jorge Azcón que se ha comprometido en solucionarlo en cien días. «En 100 días se pueden hacer muchas cosas y espero que cumpla y estoy seguro de que usted lo hará».

Asimismo, ha defendido el principio de equidad frente al de igualdad, porque no existen en todos los lugares las mismas condiciones. «Hay que ayudar más al que más lo necesita e invertir más donde menos posibilidades se tienen --en referencia a los pueblos--» y ha agregado que es importante que se hagan infraestructuras de calidad en todo el territorio.

Vivienda

Izquierdo ha declarado que la vivienda es «el mayor problema de Aragón». En concreto, en el medio rural hay un déficit «enorme» de vivienda nueva y de alquiler. Hay que resolver ese problema y eso solo se resuelve con dinero, «con dinero las ideas son menos ideas».

Se ha vuelto a dirigir a Jorge Azcón: «Los agricultores y ganaderos necesitamos ayudas directas ya, sí puede ser en ocho días, mejor que en cien». Estas se tienen que dar «a las personas que han perdido su renta porque los hay los que han perdido más del 90%».

Además, «ofrecer ayudas directas a la renta, a los agricultores a título principal que trabajan la tierra, »no a los señoritos del sillón«, por eso con la PAC lo que ha pasado es que »con cada colada más puerca", ha espetado.

«Hoy hay personas en Aragón que hace diez años que no tienen ovejas y cobran; que no tienen vacas y cobran; agricultores jubilados que no tienen un tractor ni labran la tierra y cobran. Y hay jóvenes que trabajan esas tierras pagando un alquiler y se están arruinando. Hay que eliminar los derechos históricos», ha manifestado.

Compañeros de legislatura

Alberto Izquierdo ha agradecido a Lambán y a los consejeros su labor en el anterior Gobierno autonómico, más teniendo en cuenta que su «partido también ha participado». Aunque ha admitido no haber estado de acuerdo con numerosas decisiones que se tomaron.

En primer lugar se ha dirigido a Mayte Pérez (PSOE): «Le tengo un gran cariño y lo sabe. Somos turolenses y amigos, aunque hemos discutido muchas veces y me da que discutiremos en el futuro alguna vez más». Le ha recordado también la «lealdad al aragonenismo» y le ha recalcado, frente a las críticas recibidas, que «ni el PAR» era tan bueno, «ni el PAR de ahora es tan malo».

A José Luis Soro (CHA) también le ha considerado «amigo» y «un buen consejero». Le ha aplaudido «llevar la vivienda al medio rural» y ha comentado que su propio municipio --Gúdar-- se ha beneficiado gracias a esta política.

No obstante, le ha espetado que «cada cuatro años» se tache al PAR de «malísimos», de «ultaderecha» y de «pactar vender Aragón». Izquierdo le ha dicho que todos los partidos han tenido cambios y le ha recordado que ha estado en un gobierno que defendía la unión estaciones de esquí.

Izquierdo ha subrayado que desde el PAR siguen apostando por ese proyecto porque supone «progreso» y porque «la nieve solo genera riqueza en el territorio». Asimismo, ha defendido que se embalse más agua para tener más almacenada.

Apropiarse

A Tomás Guitarte (Teruel Existe) le ha afeado apropiarse el impulso del 20 por ciento de las ayudas al funcionamiento porque, según ha dicho, fue mérito de Juan Carlos Escuder y «es feo decir que uno ha hecho algo si no lo ha hecho».

Izquierdo ha dicho respetar a Alejandro Nolasco (VOX) porque se trata de «un partido político que tiene escaños en la cámara porque alguien les ha votado». En comparación, también ha nombrado a Maru Díaz (Podemos) a la que ha valorado como «buena consejera» en la anterior legislatura.

«Todo esto lo dicho porque para mí ustedes no son más malos que ayer, son iguales. Creo que tienen sus cosas buenas, discrepamos en algunas, nos encontramos en otras, pero creo que las cosas no son blancas o negras; son como cada uno las quiere ver o vender», ha expresado.