Los niños valencianos quieren ser futbolistas o científicos y las niñas profesoras o pasteleras, según Adecco

Los niños de la Comunitat Valenciana sueñan en su mayoría con ser futbolistas (36,7%), seguidos de lejos por los que aspiran a científicos y policías (10% cada uno), mientras que ellas siguen deseando ser profesoras (27,3%), o pasteleras (21,2%), cantantes y peluqueras (12,1% cada una).

Así lo refleja la XVII Encuesta Adecco Qué quieres ser de mayor, en la que han participado 1.100 niños y niñas de toda España, 150 de la Comunitat Valenciana.

Chicos y chicas, con marcadas diferencias, siguen queriendo desempeñar las mismas profesiones que los jóvenes valencianos a los que se encuestaba hace 17 años.

En la Comunitat Valenciana, las profesiones preferidas por los niños son futbolista (36,7%)-- casi 11 puntos porcentuales por encima del porcentaje de la anterior encuesta--, científico (10,0%) --hace dos años no estana en el top 10--, policía (10,0%), astronauta (3,3%), bombero (3,3%), cocinero (3,3%), fisioterapeuta (3,3%), fotógrafo (3,3%), ingeniero (3,3%) y joyero (3,3%). Sorprende la caída de los médicos y los youtubers (que apenas han sido mencionados tras años copando las primeras plazas)

Las niñas quien ser profesora (27,3%) --ocho puntos porcentuales por encima de la anterior encuesta, en la que lo más votado fue doctora--, pastelera (21,2%)--que hace dos años no aparecía en el ranking--, cantante (12,1%), peluquera (12,2%), policía (6,1%) --sube tres posiciones--, veterinaria (6,1%), bailarina (3%), frutera (3,0%), médica (3,0%) y modelo (3,0%). Se caen de estas primeras posiciones carreras como la de enfermera, youtuber o la profesión de cajera.

Además de estas profesiones, hay otras más anecdóticas que

enamoran a los jóvenes y niños como ser ninja, CEO de Marketing, campeona de Jiu-jitsu, drifter, cosmólogo, copiloto de aviones de guerra, explorador de tesoros, profesional del tambor o incluso hay quien se quiere dedicar a ser Elsa de Frozen o a presentar El Hormiguero.

Líderes favoritos

A la pregunta de 'quién te gustaría que fuese tu jefe o jefa', l mayoría de niñas valencianas señalan a una amiga (33,3%), seguida por Karol G (21,2%), Aitana (6,1%), sus madres (6,1%), sus tías (6,1%), Tini (6,1%), algún/a artista (3,0%), Cristiano Ronaldo (3,0%), Leo Messi (3,0%) y su padre (3,0%).

Desaparecen de estas primeras posiciones artistas como Rosalía --la preferida en la anterior encuesta-- o Aitana, el dibujo animado

Ladybug, la televisiva chef Samantha Vallejo-Nájera o, al igual que en el caso masculino, Fernando Simón, Rafa Nadal y Pablo Motos.

Los niños valencianos quieren como jefes a un amigo (26,7%), Cristiano Ronaldo (13,3%), su padre (13,3%), Leo Messi (10,0%) --el más elegido hace dos años--, Bad Bunny (3,3%), Carlo Ancelotti (3,3%), su hermano/a (3,3%), Ibai Llanos (3,3%), su madre (3,3%) y su madrina (3,3%).

Este año salen de la lista de jefes más votados figuras populares como Dani Parejo, David Broncano, Arturo Valls, Annuel, Don Patricio, Pablo Motos, Rafa Nadal, Fernando Simón (la última encuesta se realizó en 2020 cuando el epidemiólogo salía prácticamente a diario en televisión) o el youtuber DjMario.

Fuera de esta lista de los jefes y jefas más votados han aparecido otros líderes de muchos ámbitos como la deportista dos veces ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, la piloto Laia Sanz, grandes científicos que ya no están con nosotros, como Albert Einstein, actores internacionales como Brad Pitt, Dominic Toretto (protagonista de la saga cinematográfica 'Fast and Furious') o The Rock, la influencer Georgina, cantantes como Shakira o Dua Lipa, personajes como Indiana Jones o Harry Potter, youtubers como TheGrefg, figuras institucionales como Michelle Obama y la reina Letizia, o incluso el misterioso ajedrecista cuya identidad es desconocida para el gran público y que se hace llamar Rey Enigma.

Su futuro laboral

Vista la profesión y el jefe que el día de mañana los chicos y chicas valencianos querrían tener, el Grupo Adecco les ha preguntado cuánto dinero querrían ganar cuando ya trabajen y aquí no se aprecian diferencias notables por cuestión de sexo. Ambos géneros eligen una cifra redonda como salario: un millón de euros mensuales (30%) que contrasta notablemente con lo votado como siguiente opción: un sueldo medio de entre 1.000 y 2.000 euros al mes (26,7%).

En tercer lugar, aparece una cantidad millonaria como opción (20%) queriendo cobrar cifras astronómicas. Y también hay un 10% de los chicos y chicas valencianos que se conforma con un salario menor de 500 euros.

De nuevo, las anécdotas han sido numerosas pues hay respuestas de todo tipo: «quiero ganar infinito», «mucho dinero», «lo suficiente para poder vivir bien y comprarme una casa», «ni mucho ni poco» o «todo lo que pueda».

También se ha preguntado en qué tipo de empresa les gustaría

trabajar en el futuro y aquí se vuelven a apreciar diferencias por sexo. Ellos querrían trabajar en alguna empresa del mundo del motor como primera opción (13,3%), también en compañías vinculadas a alimentación (13,3%) sobre todo fabricación de chuches, chocolates o caramelos. Después, la restauración (10%) y, con un 6,7% cada uno, empresas relacionadas con los animales, con las ciencias, o del ámbito.

Ellas ven como primera opción trabajar en una empresa del mundo de la moda (15,2%) y les gustaría abrir tiendas de ropa o trabajar en grandes cadenas de fama mundial. A continuación, eligen la belleza o la enseñanza (ambas con un 9,1%), fundar colegios, academias, escuelas de arte y también con el mismo porcentaje trabajar en la

empresa en la que lo hacen sus padres o como ellos en la restauración.

Opciones más divertidas también hay: «Quiero trabajar en una banda de música», «dentro de una habitación rosa», «en la NASA», «en una empresa de atrapar ladrones» o en «una fábrica de ecotractores».

Sobre qué producto o servicio venderían si tuviesen que montar su propia empresa, los chicos eligen vender hamburguesas (10%), coches y

cosas de fútbol (ambas con un 6,7%). Las chicas montarían primero una tienda para vender ropa (15,2%), después ven posibilidad de negocio en los animales, los cuadros, la fruta, la venta de juguetes y los pasteles, todos con un porcentaje del 6,1%.

Algunos de los productos que podríamos encontrar en todas estas empresas serían: maquillaje y tacones, sushi, algo de dinosaurios, armas de fuego, cosas útiles, tintes, espadas de mentira,

reliquias egipcias, unicornios rosas, cerebros o, incluso, material para atrapar criminales.