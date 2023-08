La Sala Goya de Mequinenza (Zaragoza) acogerá del 31 de agosto al 3 de septiembre el VIII Festival Internacional de Cine de Mequinenza (MIFF) del que la organización, el Ayuntamiento y la productora local Film Factory, han hecho pública la Selección Oficial. Un total de 27 cortometrajes, 5 correspondiente al género animación, 17 al de ficción y 5 al de documental, competirán por hacerse con el correspondiente 'Silucam'.

Esta estatuilla se entrega a la mejor ficción, al mejor documental, a la mejor animación, al mejor cortometraje aragonés, al mejor western y al premio 'Antonio Blas', que otorga el público, además de los 200 euros en metálico para cada una de las categorías.

En cuanto a las obras finalistas de la edición 2023, 9 provienen de España, 4 de Francia, 4 de México y una de cada uno de los siguientes países: Gran Bretaña, Croacia, Grecia, Marruecos, Argentina, China, Sri Lanka y Corea del Sur.

Las principales novedades de la edición 2023 del Festival son la incorporación de menciones a mejor director, mejor fotografía, mejor actor, mejor actriz y mejor dirección artística y de la sección 'Río Bravo'.

Está dedicada al western y la forman 6 cortometrajes: 'Tutto per una sporca stella' --'Todo por una sucia estrella'--, de Daniele Bartoli (Italia), 'Trois balles' --'Tres balas'-- de Lopez Damien (Francia), 'Llega el amanecer', de Rafael Aragón Carmona (España), 'Mapimí', de Rodrigo Gallegos (México), 'A personal errand' --'Un recado personal'--, de Oliver Griffiths (Gran Bretaña) y 'Bang, bang', de Andrés Valdivia (España).

Respecto a la sección dedicada al panorama aragonés la forman 'Metaverso: mundo espejo', de Jorge Brusau, 'Atxondite', de Nuria Rubió y José Manuel Manero, 'Al abrigo del tiempo', de Sadie Duarte y 'Las aventuras del Capitán Spiriki: siluro plastificado'.

Las obras finalistas de la sección MiniMIFF dedicada a animación son 'Stinky in the dark forest', de Suncana Brkulj (Croacia), 'Egoland', de Ignasi López Fábregas (España), 'Under control', de Adrien Segura, Flavie Aubert, Joseph Samuel Vermorel, Gabin Rogel, Feyaz Ozkaya y Brice Obozil Gache (Francia), 'Aquagénique', de Romane Bonnard, Léa Blanchon, Estelle Conil, Lucile Hecky, Kha Anh Le, Axelle Le vaicher y Chelsea Loo Fat (Francia) y 'Carapath', de Aurelien Mornet (Francia).

Festival

El Festival Internacional de Cine de Mequinenza (MIFF) nació en 2016 organizado por el Ayuntamiento de la localidad en colaboración con la productora local Film Factory.

Desde entonces el certamen ha ido creciendo incorporando secciones, añadiendo actividades paralelas y ampliando los premios. Así en 2017 se inauguró una sección dedicada a videoclips y se dio el nombre de 'Antonio Blas' al premio del público en homenaje a este vecino de la localidad muy ligado al mundo de la cultura y en especial del cine.

En su cuarta edición, la de 2019, el MIFF amplió los trabajos premiados: al mejor documental, mejor ficción y premio de público 'Antonio Blas' se añadieron los premios a mejor animación y mejor cortometraje aragonés. Ese mismo año se entregaron las primeras estatuillas a los ganadores, los 'Silucams', una criatura mágica diseñada por Pablo Vidallet que es una mezcla de siluro, especie de pez que habita en la confluencia de los ríos Cinca, Segre y Ebro; y un proyector que, cuenta la leyenda, nació en el Cine Victoria del Poble Vell, el antiguo núcleo urbano de la localidad, desaparecido por la construcción del embalse de Riba-roja.

La edición que ha registrado más participación fue la de 2022, la de la post pandemia de la covid-19, con 4.118 cortometrajes de 129 nacionalidades a concurso. En 2023 se ha incorporado el premio al mejor western, dentro de la recién creada sección 'Río Bravo' dedicada al género que junto a la dedicada a animación, MiniMIFF, y las dedicadas a los tres ríos que bañan Mequinenza, Ebro, Segre y Cinca, sirven para organizar el programa de proyecciones.

Además en esta octava edición se entregarán, por primera vez, menciones a mejor director, mejor fotografía, mejor actor, mejor actriz y mejor dirección artística.

La temática del MIFF es el agua, por la estrecha relación que ha tenido con Mequinenza a lo largo de la historia a través de tres ríos, Ebro, Segre y Cinca, y dos grandes masas de agua, formadas por los embalses de Riba-roja y Mequinenza.

El objetivo es promocionar los temas relacionados con el agua a través de obras cinematográficas, cortometrajes internacionales de una duración que no debe superar los 20 minutos, ofreciendo una programación única y diversa con propuestas venidas desde todo el mundo.